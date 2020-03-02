Демпартия Молдавии вновь вошла в состав правительства страны

В Молдавии появилась новая правящая коалиция. Парламентские фракции социалистов и демократов подписали 16 марта в Кишиневе соответствующее соглашение. Состав правительства изменился: ставленники Демпартии получили портфели министров иностранных дел, обороны, экономики, а также образования, культуры и исследований. Кроме того, демократам досталась должность вице-премьера по реинтеграции страны.

Пост премьера социалисты сохранили за собой. С ноября прошлого года его занимает Ион Кику. Новые члены кабмина уже принесли присягу.

Для политической стабильности Молдавии

Как явствует из текста соглашения между демократами и социалистами, стороны взяли на себя обязательства "обеспечить политическую стабильность, устойчивость экономического развития страны, повышение уровня жизни граждан". Они обещают "продвигать взвешенную внешнюю политику", "эффективно сотрудничать с внешними партнерами как на востоке, так и на западе", выполнять все договоренности, "включая Соглашение об ассоциации с ЕС и в качестве члена СНГ".

Лидер социалистов Зинаида Гречаная назвала создание нового альянса "историческим событием". Ее коллега из Демпартии, экс-премьер-министр Павел Филип заметил на пресс-конференции в Кишиневе, что соглашение подписано в непростое время. В Молдавии эпидемия коронавируса, страна стоит на пороге объявления чрезвычайного положения. Тем не менее Демпартия "решила принять участие в управлении страной; мы не боимся трудностей", заявил Филип.

Влад Плахотнюк

Демпартия возвращается во власть

Демократы получили четыре министерских портфеля и пост вице-премьера по реинтеграции страны. Они вернулись во власть после перерыва, который длился с лета прошлого года. 8 июня парламентское большинство, в которое входили социалисты и правые партии PAS (Partidul "Actiunea si solidaritatea" - партия "Действие и солидарность") и DA (Demnitate si adavar – "Достоинство и правда"), проголосовало за Декларацию о захваченном государстве, в которой Демпартия обвинялась в узурпации власти в стране в период 2009-2019 годов. Из страны бежал тогдашний председатель политформирования, олигарх Влад Плахотнюк. Молдавия объявила его в розыск.

Коалиция между социалистами и партиями PAS и DA распалась 12 ноября прошлого года. Поводом стало голосование депутатов за отставку правительства Майи Санду, лидера партии DA. 14 ноября социалисты сформировали свое правительство во главе с Ионом Кику.

За взвешенную политику Кишинева

По мнению политического аналитика Стеллы Жантуан, новая коалиция действительно будет проводить взвешенную политику, балансируя между востоком и западом. Но, с другой стороны, "демократы обещали это всегда", однако же "известны случаи, когда они, находясь у власти, не пускали в страну российских журналистов, политологов, экономистов", напомнила эксперт в интервью DW.

Политолог Борис Шаповалов уверен, что смена власти в Молдавии "никак не повлияет на отношения ни с Брюсселем, ни с Москвой". "Мы продолжим выполнять все соглашения, сейчас никому не выгодно идти на конфликт", - считает он.

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