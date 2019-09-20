 Демократы призывают к импичменту Трампа из-за беседы с Зеленским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2019

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Мир

Демократы призывают к импичменту Трампа из-за беседы с Зеленским

Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине на сумму почти 400 млн долларов, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского, пишут The New York Times и The Washington Post.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США (фото из архива)

Все больше демократов из Палаты представителей США требуют расследовать сообщения о попытке злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом в ходе разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Если вина Трампа будет доказана, этого будет достаточно для импичмента, заявили семь депутатов в публикации в газете The Washington Post, появившейся во вторник, 24 сентября.

С таким же призывом выступили и другие депутаты. По данным американских СМИ, за импичмент Трампа уже высказались в общей сложности около 140 демократов. В частности, член Палаты представителей Хейли Стивенс заявила, что если расследование подтвердит последние сообщения, то против Трампа будут выдвинуты обвинения в "подрыве незапятнанной репутации наших выборов и создании угрозы для баланса сил внутри федеральной власти". Стивенс также обвинила Управление национальной разведки США в сокрытии от Конгресса информацию по этому поводу.

В чем демократы обвиняют Трампа

Трампа обвиняют в оказании давления на своего украинского коллегу во время телефонного разговора 25 июля. По версии демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление военной помощи, предназначавшейся в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, чтобы усилить давление на Киев.

В частности, Трамп якобы просил начать в Украине расследование против бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который намерен конкурировать с действующим президентом на следующих выборах в ноябре 2020 года, и его сына Хантера. По данным The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma. 

Контекст

Президенту Зеленскому надо, наконец, уже прекратить играть роль киношного Голобородько. Попытки понравиться лично Трампу в итоге дорого обойдутся Украине, считает Сергей Руденко. (23.09.2019)

Президент США обвинил Джозефа Байдена и его сына Хантера в коррупции и назвал СМИ лживыми за отказ освещать эту проблему. (24.09.2019)

Трамп отверг эти обвинения и выразил надежду, что стенограмма его беседы с Зеленским вскоре будет опубликована.

Военная помощь США Украине на сумму почти 400 млн долларов

По данным газет The New York Times и The Washington Post, речь идет о военной поддержку на сумму почти 400 млн долларов, которые Трамп лично распорядился заморозить, чтобы оказать давление на Зеленского. Ранее в сентябре администрация Трампа разблокировала 250 млн долларов военной помощи Киеву.

Между тем Трамп по прибытии на Генеральную ассамблею в Нью-Йорке призвал Германию, Францию и другие европейские страны увеличить материальную поддержку Украины или начать оказывать ее. Он также не исключил, что следующие суммы, предусмотренные в рамках военной помощи Киеву, могут быть также заморожены, передает информагентство Reuters.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:14

Доведет ли Трампа разговор с Зеленским до импичмента?

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW. (05.02.2019)  

Ссылки в интернете

The New York Times: Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине на сумму почти 400 млн долларов

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