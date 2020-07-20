Дело против ФБК Навального - месть за протесты в Москве?

Юристы международной правозащитной группы "Агора" опубликовали доклад об уголовном деле против ФБК Алексея Навального. В нем они критикуют не только власти РФ.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального ликвидируется. Если бы это не произошло из-за претензий компании "Московский школьник", близкой к бизнесмену Евгению Пригожину, то ФБК вполне могли бы закрыть по уголовному делу об отмывании доходов, возбужденному в прошлом году. Последнее дело было не более чем способом "прикрыть политическое преследование своих политических противников не очень умелой попыткой создать видимость международно-приемлемого обвинения", считает юрист Кирилл Коротеев. Коротеев - один из авторов нового доклада международной правозащитной группы "Агора" под названием "Дело ФБК": легализация политического преследования" (есть у DW).
"Действия российских властей производят такое впечатление, что в любой непонятной ситуации возбуждается уголовное дело, затрагивающее Алексея Навального", - говорится в начале доклада. Текст на 25 страницах подробно документирует историю уголовного и административного преследования Навального и его соратников: от дела "Кировлеса" и "Ив Роше" до признания российским Минюстом ФБК иностранным агентом и объявления 20 июля 2020 года о намерении закрыть организацию.
Юристы "Агоры" давно помогают оппозиционерам в защите их прав: в разделе о потенциальном конфликте интересов авторы доклада указали, что правозащитная группа представляла ряд сторонников Алексея Навального при оспаривании законности обысков и арестов банковских счетов в российских судах и в Европейском Суде по правам человека.
Однако глава международной практики "Агоры" Коротеев утверждает, что свой доклад с ФБК они не координировали - он опубликован только спустя два дня после известия о закрытии фонда. "Мне кажется, это доказательство нашей беспристрастности", - подчеркивает юрист.
Уголовное дело против ФБК было возбуждено 3 августа 2019 года. Согласно официальному обвинению, некие неустановленные лица, в том числе сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" получили свыше 75 миллионов рублей - опять же от неких неустановленных лиц. Следствие считает, что эти деньги были получены "заведомо для них преступным путем". Затем, по утверждению следствия, неустановленные лица внесли 75 миллионов рублей через банкоматы с функцией приема наличных денег на счета "ФБК". Это следствие считает легализацией полученных средств.
Однако материалы полицейской проверки, на которые ссылается постановление о возбуждении уголовного дела, недоступны, указывает "Агора". Юристы перечислили вопросы, которые заставляют их усомниться в выдвинутых обвинениях. Следствие не указывает, в чем состояла преступность получения 75 миллионов исходными "неустановленными лицами", передавшими их неустановленным лицам из числа сотрудников ФБК. "Никаких обстоятельств передачи также не указывается: ни места, ни времени, ни хотя бы приблизительного образа действий, ни примерного состава переданной валюты", - указано в докладе "Агоры".
Также следствие даже спустя год после возбуждения дела не привело данных о целях и мотивах неустановленных лиц, а следователь по делу, по мнению авторов доклада, в своем постановлении о возбуждении уголовного дела "просто копирует формулировки" из вменяемой ФБК статьи 174 УК РФ (легализация доходов от чужих преступлений. - Ред.). Следствие уверено, что не установленные этим же следствием лица точно знали о незаконности происхождения денег и собственных действий, хотя не может описать незаконность происхождения 75 миллионов "даже примерно", критикуют в "Агоре".
Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков утверждает, что ФБК вообще не получал упомянутые деньги, а обвинение "касалось исключительно пожертвований, которые собирались через мою личную карту и мой биткоин-кошелек на нужды региональных штабов в ходе президентской кампании 2016-18 годов. Ни одна копейка из этих денег никогда не попадала в ФБК". Что не помешало, жалуется он, сначала следствию, а потом и журналистам называть это "делом ФБК".
"Агора" отмечает, что уголовное дело, несмотря на отмеченные недостатки, быстро приобрело особый статус: из МВД его передали в Главное следственное управление Следкома РФ, где его "лично изъял" глава ведомства Александр Бастрыкин. И хотя даже после перехода к новому следователю в деле не появилось новых фактов, свидетельствующих о каком-то составе преступления, это не помешало начать масштабные обыски у активистов, близких к ФБК или Алексею Навальному, напоминают ход событий юристы "Агоры".
Обыски 12 сентября 2019 года прошли у более чем сотни активистов, а также почти в 40 штабах Навального. Обычно "финансовое расследование следует прежде всего за деньгами и через деньги выходит на людей. В данном деле следствие прежде всего следовало за людьми: устанавливало соратников Алексея Навального и блокировало их общественно-политическую деятельность", - пишут юристы "Агоры". Во время обысков, как жаловались пострадавшие, изымалась не только техника, но и деньги, агитационная символика штабов Навального, заграничные паспорта, не говоря уже о таких комичных вещах, как изъятие кофеварки в офисе ФБК.
По этим событиям поданы уже более 100 жалоб в Европейский Суд по правам человека. "Активисты, у которых провели обыски, утверждают, что не были ни подозреваемыми, ни обвиняемыми по уголовному делу, что само по себе ставит под сомнение наличие "разумного подозрения", необходимого для проведения обыска", - говорится в тексте доклада.
Дело против ФБК юристы "Агоры" интерпретируют как попытку придать "международную легитимность уголовному преследованию Алексея Навального", для чего российские власти, по их мнению, выборочно используют рекомендации международных организаций, призванных координировать борьбу с отмыванием денег. Это прежде всего Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (Moneyval). Россия является участником обеих организаций.
В частности, речь идет о рекомендации ФАТФ, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма через некоммерческие организации (ФБК - некоммерческая структура. - Ред.). Проблема в том, что эта рекомендация "часто и недобросовестно" упоминается как обоснование все более жесткого контроля за деятельностью организаций гражданского общества, в то время как контрольные механизмы ФАТФ и Совета Европы не замечают, когда рекомендациями злоупотребляют "в целях борьбы с политическими противниками или с независимыми организациями гражданского общества", утверждают "Агоры". Они критикуют международные организации за "слепое пятно" контроля в этой сфере.
Подводя итоги, юристы "Агоры" приходят к выводу, что власти РФ маскируют подавление оппозиции, представляя свои действия как борьбу с коррупцией. Дело об отмывании денег авторы доклада назвали неубедительным "даже на фоне предыдущих несправедливых приговоров". Преследование ФБК правозащитники считают политически мотивированным, поскольку, цитата, "нет доказательств или хотя бы данных о незаконности происхождения денег".
В качестве косвенных свидетельств политического характера дела "Агора" указывает, что дело было возбуждено в момент протестов в Москве против ограничений на выборах в Мосгордуму летом 2019 года и что обыски по всей стране и аресты счетов активистов прошли после оглашения результатов голосования.
Давление на "Фонд борьбы с коррупцией" в течение прошлого года не снижалось, напоминают юристы "Агоры": сначала 9 октября 2019 года ФБК был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов, а в том же октябре Арбитражный суд Москвы взыскал с оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь, а также ФБК почти 88 млн рублей по иску компании "Московский школьник".
"Истец представил в суд документы, что один из клиентов расторг с ним контракт из-за опубликованного на YouTube-канале "Навальный Live" видеоролика, в котором говорилось, что структуры Евгения Пригожина - бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину - поставляют в школьные столовые Москвы некачественные продукты питания", - напоминают суть иска юристы "Агоры". Иск был проигран, и 20 июля 2020 года Алексей Навальный заявил о намерении ликвидировать ФБК из-за невозможности выплатить такую сумму. 21 июля, по информации СМИ, структуры Евгения Пригожина предложили Навальному в обмен на погашение долга по иску передать им все права на фильмы ФБК и страницы фонда в соцсетях.
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