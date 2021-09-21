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Дело об отравлении Сергея Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена, был отравлен 4 марта в Солсбери.

4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) с сильным отравлением были госпитализированы Сергей Скрипаль, бывший российский разведчик, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ), осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской разведки, был в 2006 году приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании. Выяснилось, что Скрипаль был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок". Один из разработчиков яда, живущий в США российский химик Вил Мирзаянов заявил, что только Москва могла стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.

ARCHIV - 08.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Die Polizei ermittelt in der Nähe des Hauses des Doppelagenten Sergei Skripa, der mit seiner Tochter Opfer eines Nervengift Angriffs wurde. In der südenglischen Stadt Salisbury wurde am Wochenende ein Mann mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden, bei dem es sich um den früheren Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Skripal, handeln soll. Er war in Russland als britischer Spion verurteilt und bei einem Austausch 2010 freigelassen worden. (zu dpa Fall Skripal: EU sanktioniert russische Geheimdienst-Führung vom 21.01.2019) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

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25.03.2015 * Bildunterschrift:Ukrainian servicemen walk in front of armoured cars at Kiev airport on March 25, 2015 during a welcoming ceremony of the first US plane delivery of non-lethal aid, including 10 Humvee vehicles. American lawmakers voted overwhelmingly on March 24 to urge President Barack Obama to provide Ukraine with lethal weapons to defend itself against Russian 'aggression.' The US House of Representatives approved the resolution in a broadly bipartisan 348-48 vote, heaping further pressure on the Obama administration to end its delays in providing weapons and other heavy military equipment to Kiev forces. AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

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BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

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ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Расследователи назвали возможных создателей "Новичка" для Навального 23.10.2020

К разработке химоружия в РФ причастны центр "Сигнал" в Москве и НИИ военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге. Технологии могут отсрочить и замаскировать действие яда, пишут The Insider и Bellingcat.
HANDOUT - 02.11.2018, Russland, Moskau: Dieses von Sputnik Kremlin zur Verfügung gestellte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, bei einem Treffen mit Offizieren des russischen Militärgeheimdienst GRU spricht. Putin lobte die militärischen Aufklärer bei einem Festakt am Freitag in Moskau: Ihre Vorarbeit habe zum Beispiel eine große Rolle bei der Ausschaltung von Terroristen in Syrien gespielt, sagte er. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Евросоюз продлил санкции против руководства внешней разведки России 12.10.2020

Начальнику российской внешней разведки и его заместителю ЕС вменяет в вину покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Санкции продлены также против двух предполагаемых исполнителей покушения.

ARCHIV 2010 *** ARCHIV - Das Kapitol in Washington, aufgenommen am Abend des 27.01.2010. Der US-Kongress ist gemäß Artikel I der amerikanischen Verfassung zuständig für die Gesetzgebung, den Haushalt sowie die Kontrolle von Präsident und Regierung. Sein Sitz ist das Kapitol in Washington. Bei der Kongresswahl am heutigen Dienstag (02.11.)dürften die Amerikaner ihrem Frust über die miese Konjunktur Luft machen. Der demokratischen Partei von Präsident Obama droht als Konsequenz eine herbe Schlappe. Foto: ALLISON SHELLEY |

В Сенате США призвали Трампа расследовать отравление Навального 01.10.2020

Двое сенаторов просят президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о возможных санкциях в отношении РФ за вероятное применение химоружия в нарушение международного права и напоминают о деле Скрипаля.
08.03.2018 +++ The forensic tent, covering the bench where Sergei Skripal and his daughter Yulia were found, is repositioned by officials in protective suits in the centre of Salisbury, Britain, March 8, 2018. REUTERS/Peter Nicholls

Что известно об отравляющем веществе "Новичок" 02.09.2020

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Отравление Навального: Меркель обещает общеевропейскую реакцию и сравнивает историю с делом Скрипаля 28.08.2020

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22.08.2020 Berlin Ankunft Nawalny in der Charite Klinik

Чем похожи отравления Навального и Скрипаля? Версия эксперта Bellingcat 28.08.2020

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