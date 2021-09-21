Дело об отравлении Сергея Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена, был отравлен 4 марта в Солсбери.

4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) с сильным отравлением были госпитализированы Сергей Скрипаль, бывший российский разведчик, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ), осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской разведки, был в 2006 году приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании. Выяснилось, что Скрипаль был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок". Один из разработчиков яда, живущий в США российский химик Вил Мирзаянов заявил, что только Москва могла стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.