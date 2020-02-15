Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил

Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядеть достойно? Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что владеет этим непростым искусством. Новый президент Украины впервые принял участие в престижной Мюнхенской конференции по безопасности, причем в условиях, о которых его предшественнику Петру Порошенко в предыдущие годы приходилось только мечтать.

Организаторы отвели Зеленскому для выступления один из лучших временных отрезков - около полудня в субботу, 15 февраля. Зеленский получил в Мюнхене отдельную часовую дискуссию по Украине, чего еще не было никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами на темы Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно вечером и нередко в опустевшем главном зале. Наконец, дискуссию с Зеленским транслировал американский телеканал CNN, а вела ее известная ведущая Кристиан Аманпур.

О чем говорил Зеленский в Мюнхене

Разговор с Зеленским проходил в новом для Мюнхенской конференции формате, похожем на ток-шоу, когда гость сидит не на подиуме, а в центре небольшого зала. Желающих послушать украинского президента было больше, чем могло вместить небольшое помещение.

Из-за закрытых дверей были слышны протесты тех, кому не хватило места. В зале собрались около 100 человек - в основном соратники Зеленского, а также несколько отставных и нынешних западных политиков, например, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Но, в целом, политических тяжеловесов не было. Бывший президент Порошенко, который впервые приехал в Мюнхен в этом качестве, на ток-шоу с Зеленским не пришел.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, на выступление Зеленского не пришел

Выступая с короткой речью, президент посетовал, что в докладе Мюнхенской конференции по безопасности Украина упоминается всего восемь раз, а в прогнозе потенциальных горячих точек опустилась с 9-го на 10-е место. "Все начали успокаиваться", - критиковал украинский президент. Он повторил ранее озвученные тезисы о желании достичь мира в Донбассе, сложных переговорах с Россией и стремлении провести местные выборы на востоке страны, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в октябре, но при условии прекращения огня и соблюдения украинских законов. Не забыл он и о Крыме, призвав США содействовать обсуждению темы с Россией.

Необычно выглядел пассаж в конце его речи, в котором он критиковал большие и влиятельные страны и позиционировал себя, бывшего актера, как голос обычных людей во всем мире. Звучало это местами слишком напыщенно, хотя, в целом, новому президенту Украины удалось избежать пафоса, к которому был склонен его предшественник Порошенко.

Сигнал Зеленского миру: не верьте документам, верьте армии

Дискуссия с ведущей, а по сути - интервью, получилась очень живой, Зеленский много шутил. Когда Аманпур спросила его, почему он не заменит большие наушники с переводом на небольшой незаметный наушник в одно ухо, президент сказал, что слушает музыку.

Место проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Аманпур моментально парировала: "Мой голос для вас звучит, как музыка". Таких моментов было много. Профессиональный шоумен Зеленский то и дело вставлял шутки, но это не мешало серьезному разговору. Президент Украины выглядел искренне, когда говорил о войне и ее жертвах. Он то и дело переходил с украинского на английский и обратно.

В расчете на американскую аудиторию, ведущая задавала много вопросов о неудавшейся попытке импичмента президенту США Дональду Трампу, связанной с телефонным разговором с Зеленским. Но президент Украины отвечал дипломатично, пытаясь не испортить отношения с Вашингтоном.

Одним из самых сильных мест в дискуссии был, пожалуй, тот момент, когда Зеленский говорил о нарушении Россией Будапештского меморандума 1994 года, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. "К сожалению, сильная армия, ядерное оружие и НАТО могут защитить страну, никакие документы не защищают", - сказал президент Украины. Он отметил, что на основе украинского опыта не верит ни в какие документы, и призвал к этому другие страны. Зал встретил этот пассаж молчанием, поскольку Запад пытается сохранить значение международных договоров.

Теплый душ для президента Украины

По иронии судьбы, Зеленский, который во многом пытается дистанцироваться от Порошенко, в Мюнхене повторил тезис своего предшественника о том, что Украина защищает не только себя, но и Европу. "Это не война в Украине, это война в Европе", - сказал он.

Выступавшие под конец западные политики и эксперты осыпали его похвалами и аплодисментами - кто-то, как американские сенаторы Рон Томас Джонсон и Крис Мерфи, были в восторге от его реформ. Кто-то, как генсек ОБСЕ Томас Гремингер, был рад, что разведение сил на отдельных участках фронта сдвинуло с мертвой точки урегулирование конфликта в Донбассе. Критики в этот день в Мюнхене Зеленский не услышал.

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