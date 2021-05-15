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Дворцы в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой дворцовой архитектуры.

Fotolia #53661445 © anyaivanova - Fotolia.com Swans in front of Nymphenburg Castle

Дворец Нимфенбург - барочная жемчужина Мюнхена (фото) 15.05.2021

Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Schloss Seehof (Memmelsdorf) ist die ehemalige Sommerresidenz und das Jagdschloss der Bamberger Fürstbischöfe. Das etwa fünf Kilometer östlich von Bamberg gelegene Schloss gehört heute zur Gemeinde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Дворец Зеехоф - памятник франконского барокко 01.05.2021

Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.

+++ Frei für Social Media +++ #32306736 © renisa

Замки на воде в Германии (фотогалерея) 05.04.2021

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
Den Ausbruch von Europas einzigsten künstlichen Vulkan beobachten Zuschauer am Samstag (21.08.2010) im Wörlitzer Park. Anlässlich der Feierlichkeiten zu 10 Jahre Unesco-Welterbe wurde in dem 145 Quadratkilometer großen Gartenreich von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) der Vulkan künstlich zum Ausbruch gebracht. In Deutschland gibt es 33 Unesco-Welterbestätten, darunter vier in Sachsen-Anhalt. Am 30.11.2000 nahm die Unesco das Areal in die Welterbeliste auf. Foto: Peter Endig dpa/lah ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Неожиданные достопримечательности немецких парков (фотогалерея) 04.04.2021

В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
Quelle: http://www.schloss-ludwigsburg.de/presse/pressebilder/?tx_fufdampresse_pi1%5Bbilder_thema%5D=0&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchbegriff%5D=schloss&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchen%5D=Suchen&tx_fufdampresse_pi1%5Bpage%5D=2&cHash=64a5752bc0d4228073720e25b0fb865d Bildbeschreibung: Schloss Ludwigsburg ist eines der größten im Original erhaltenen barocken Bauwerke in Europa. Es bietet seinen Besuchern einen beeindruckenden Streifzug durch fürstliche Prunkräume aus zwei Jahrhunderten – vom Barock über das Rokoko bis zum Klassizismus. Hier finden Sie geeignete Pressebilder zum kostenlosen Download. Die Bilder dürfen ausschließlich für Zwecke der Berichterstattung über das Kulturdenkmal verwendet werden, die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Людвигсбургская резиденция - барокко, тыквы и праздник цветов (фото) 14.03.2021

В этом дворцово-парковом комплексе проходит популярная садовая выставка, а также традиционный фестиваль театра, танца, музыки и литературы.
Zimmerleute und Tischler vom Schirrhof der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hausen im Park von Schloss Sanssouci die Skulpturen aus. Im Winter werden die Figuren mit Holzverkleidungen geschützt.

Весенние хлопоты в Сан-Суси - любимом парке Фридриха Великого (фото) 11.03.2021

Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
11.02.2021 Das Gotische Haus steht im winterlichen Gartenreich Dessau-Wörlitz. Einst als Sommerdomizil erbaut, sind die Schlösser im historischen Dessau-Wörlitzer Gartenreich traditionell im Winter geschlossen. Die Parks sind geöffnet, das Betreten der Eisflächen auf den Gewässern aber verboten, ebenso Schlittschuhlaufen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört seit dem Jahr 2000 zum Unesco-Welterbe. (Luftaufnahme mit Drohne)

Парковое королевство стало снежным царством (фото) 14.02.2021

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
57015841 - Benrath Palace in Dusseldorf at evening, Germany © Mikhail Markovskiy

Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото) 31.01.2021

Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Schauspielerin Kristen Stewart als Prinzessin Diana in einer Szene des Films Spencer (undatiert). In dem Set-Foto des verwandelt sich Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Die Dreharbeiten unter Regie von Larrain sind jetzt angelaufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото) 29.01.2021

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Ein Glasfenster im ehemaligen Wohnhaus von Walter Ulbricht, aufgenommen am 12.05.2016 in Wandlitz (Brandenburg). Das Gebäude wird jetzt von der Kinder Nachsorge Klinik genutzt Die Sonderausstellung Waldsiedlung Wandlitz - Eine Landschaft der Macht wird bis zum 9. November in Wandlitz (Brandenburg) im Barnim Panorama gezeigt. Foto: Bernd Settnik/dpa | Verwendung weltweit

Где жила партийная верхушка ГДР 26.01.2021

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

BAD HONNEF 06.05.2020 Das Wohnhaus Konrad Adenauers, erster deutscher Bundeskanzler, in Röhndorf im Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Das Haus wird unterhalten von der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. // The house of Konrad Adenauer, first German Chancellor, in Roehndorf in the state of North Rhine-Westphalia, Germany. The house is maintained by the Federal Chancellor Adenauer House Foundation. Foto: Klaus Göhring ACHTUNG: KEINE BILDFUNKVERWENDUNG und KEIN POD || Mindestpreis 80 Euro

Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея) 22.01.2021

Где живут или жили ведущие немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
Дворец Бельвю, Берлин

Дворцы, дома и квартиры немецких политиков 22.01.2021

Где живут или жили немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
Die Lichter der Albrechtsburg und dem Dom spiegeln sich am Abend in der Elbe. Der Landkreis Meißen gehört neben dem Vogtlandkreis zu den Regionen mit dem stärksten Corona Infektionsgeschehen in Deutschland.

Крепость Альбрехтсбург - от собора до фарфора (фото) 06.01.2021

Крепость Альбрехтсбург в Майсене входит в число самых узнаваемых готических памятников Германии. Здесь изобрели рецепт европейского фарфора и построили первый немецкий дворец.

dpatopbilder - 22.10.2020, Sachsen, Moritzburg: Das Schloss Moritzburg spiegelt sich bei Sonnenaufgang im Schlossteich. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото) 25.10.2020

Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
25.08.2020, Berlin: Eine Frau betrachtet während einer Pressevorbesichtigung zur Sonderausstellung Chaos & Aufbruch - Berlin 1920|2020 im Märkischen Museum ein foto der Hauptstadt. Die Ausstellung ist vom 26.08.2020 bis 30.05.2021 für Besucher geöffnet. Foto: Wolfgang Kumm/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Берлин стал большим 100 лет назад (фото) 25.08.2020

В 1920 году Берлин в одночасье стал третьим по величине городом планеты - после Лондона и Нью-Йорка. Выставка в столичном музее повествует о главных событиях столетней истории мегаполиса.
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