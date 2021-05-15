Дворцы в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой дворцовой архитектуры.
Одна из главных достопримечательностей Мюнхена - в разные времена года.
Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
В этом дворцово-парковом комплексе проходит популярная садовая выставка, а также традиционный фестиваль театра, танца, музыки и литературы.
Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Где живут или жили ведущие немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
Где живут или жили немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
Крепость Альбрехтсбург в Майсене входит в число самых узнаваемых готических памятников Германии. Здесь изобрели рецепт европейского фарфора и построили первый немецкий дворец.
Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
В 1920 году Берлин в одночасье стал третьим по величине городом планеты - после Лондона и Нью-Йорка. Выставка в столичном музее повествует о главных событиях столетней истории мегаполиса.
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