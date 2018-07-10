 Двое зампредседателей партии Терезы Мэй ушли в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

Двое зампредседателей партии Терезы Мэй ушли в отставку

Консервативную партию Великобритании покинули два заместителя председателя, несогласные с линией лидера тори Терезы Мэй в переговорах по "Брекзиту". Эксперты говорят о "недвусмысленном" сигнале премьер-министру.

Ушедшая в отставку Мария Колфилд, заместитель Терезы Мэй

Ушедшая в отставку Мария Колфилд, заместитель Терезы Мэй

Во вторник, 10 июля, в отставку подали двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Они занимали посты зампредседателя по делам молодежи и женщин соответственно. Как написала в своем письме об отставке Колфилд, она не может поддерживать то, в каком направлении сейчас движутся переговоры по "Брекзиту". Ни Брэдли, ни Колфилд не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для премьер-министра Терезы Мэй, указывают эксперты.

Контекст

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

Ранее Мэй заявила, что намеревается сохранить тесные связи Лондона с Брюсселем и после выхода Великобритании из ЕС, что вызвало ожесточенные споры внутри Консервативной партии, лидером которой она является. В понедельник, 9 июля, об отставке заявили два британских министра: глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис. Наблюдатели не исключают дальнейших отставок - в частности, начали циркулировать слухи о возможном уходе со своего поста министра охраны окружающей среды Майкла Гоува.

Новый глава британского МИД Джереми Хант выразил поддержку Терезе Мэй. "Огромная честь быть назначенным министром иностранных дел в критический момент в истории нашей страны. Пора поддержать нашего премьер-министра чтобы осуществить большое дело - "Брекзит". Сейчас или никогда", - написал Хант на своей странице в Twitter сразу после назначения на новую должность.

При этом некоторые опытные политики предостерегают от сомнений в адрес Терезы Мэй. Если противиться ее планам, то сторонники выхода страны из Евросоюза рискуют в целом не получить желаемого, заявил бывший министр иностранных дел Уильям Хейг. "В этом вопросе быть романтиком не имеет для страны никакой практической пользы", - написал он в статье для газеты Daily Telegraph.               

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    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Почему ушел в отставку Борис Джонсон?

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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