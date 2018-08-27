 Две российские компании попали под санкции США | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2020

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Россия

Две российские компании попали под санкции США

Зарегистрированные в Москве компании Technomar и Avilon Ltd оказались в черном списке Минторга США. Их обвинили в нарушении лицензионных требований и действиях против интересов США.

Министерство торговли США в Вашингтоне

Здание министерства торговли США в Вашингтоне

Под санкции США попали две российские компании "Техномар" и "Авилон", о чем в субботу, 14 марта, сообщается на сайте Федерального регистра США. Как следует из опубликованного документа, Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США внесло изменения в Правила экспортного контроля (EAR), добавив в санкционный список в общей сложности 24 юридических лица из КНР, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

Все внесенные в список компании рассматриваются как "действующие в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". Как уточняется в документе, российские фирмы оказались под санкциями из-за того, что они "в обход лицензионных требований" закупали американские товары для компании Technopole, в свою очередь оказавшейся под санкциями США в 2016 году.

Указанная в Федеральном регистре российская компания ООО "Авилон" была зарегистрирована в Москве в 2016 году, а в 2020 году ликвидирована, отмечает РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Основной вид ее деятельности - оптовая торговля "прочими машинами и оборудованием", по данным на 2017 год в ней работали всего два человека. Компания ООО "Техномар" также зарегистрирована в Москве в 2016 году, помимо торговли "прочими машинами и оборудованием" занимается разработкой программного обеспечения и существует до сих пор. По данным СПАРК за 2018 года, в ней работал один человек.

Ранее, в феврале, сообщалось, что США ввели санкции против трех российских предприятий в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения.

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    Автор: Ирина Филатова


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