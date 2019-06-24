Два объекта в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия германо-чешский горнодобывающий регион Рудные горы, а также историческую водопроводную систему в Аугсбурге. Такое решение принято на заседании Комитета Всемирного наследия в субботу, 6 июля, в Баку.

МИД Германии приветствовал внесение обоих объектов в список ЮНЕСКО. По словам госминистра в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering), регион Рудных гор "играет важную роль для Чехии и Германии". "Я рада, что появился первый совместный с Чешской Республикой объект культурного наследия. Это и важный европейский сигнал, который свидетельствует о тесном культурном сплетении наших стран", - заявила Мюнтеферинг.

Внесением в список Всемирного культурного наследия аугсбургского водопровода ЮНЕСКО отдает дань инженерно-техническим и художественным достижениям, а также подчеркивает важность бережного отношения к одному из важнейших ресурсов на протяжении более чем 700 лет, отметила далее госминистр в МИД Германии.

Горнодобывающий регион с 800-летней историей и историческая водопроводная система

Рудные горы, образующие границу между германской Саксонией и чешской Богемией, уже 20 лет находились среди потенциальных кандидатов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была внесена обеими странами. Перечисленные в ней 17 саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю горнодобывающего региона.

Историческая водопроводная и канализационная система в Аугсбурге включает в себя сеть каналов с проточной водой, а также старейшие в Германии водопроводную станцию и водонапорную башню. Водопроводная система сооружалась с XV до начала XX века.

43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в столице Азербайджана с 30 июня по 10 июля. На ней в общей сложности будут рассмотрены 35 заявок на внесение в список всемирного наследия. В настоящее время в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО значатся более тысячи объектов в 167 странах мира, в том числе более 40 - в Германии.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Достопримечательности Рудных гор Фихтельбергская дорога Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта. На этом паровозе можно по Фихтельбергской дороге доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя.

Достопримечательности Рудных гор Обервизенталь Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен у подножия 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точкой Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

Достопримечательности Рудных гор Зимняя сказка В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

Достопримечательности Рудных гор Аннаберг-Буххольц Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. Сегодня об этих временах напоминают позднеготическая церковь Святой Анны, Старая ратуша и дома состоятельных бюргеров, а также серебряный рудник, открытый для экскурсий.

Достопримечательности Рудных гор Парады горняков В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

Достопримечательности Рудных гор "Фронауер Хаммер" В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

Достопримечательности Рудных гор Чопау Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

Достопримечательности Рудных гор Охотничий замок Вильдек Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

Достопримечательности Рудных гор Замок Крибштайн Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

Достопримечательности Рудных гор Сувениры Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками, но здешние мастера также обращаются к современным темам и персонажам, в чем можно убедиться, взглянув на эту фотографию. Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин

