 Датский журналист: ″Северный поток-2″ - это политическое оружие для России | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2019

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Европа

Датский журналист: "Северный поток-2" - это политическое оружие для России

Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной целью Владимира Путина и "Газпрома", утверждает Йенс Хофсгаард. Для лоббирования проекта используются методы спецслужб.

Бывший агент штази Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Бывший агент "штази" Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин и госкорпорация "Газпром" тратят на лоббирование трубопровода "Северный поток-2" многомиллиардные суммы, подкупая высокопоставленных политиков разных стран, утверждает датский журналист Йенс Хофсгаард. Его книга-расследование "Алчность, газ и деньги: как Германия рискует будущим Европы из-за Nord Stream" вышла в переводе на немецкий язык в понедельник, 18 февраля, в издательстве Europa Verlag.

Как заявил Хофсгаард на презентации в Берлине, "обеспечение стабильных поставок природного газа в ЕС не является истинной целью Nord Stream. Газопровод - это политическое оружие для России и денежный печатный станок для окружения Владимира Путина".

Подкуп, запугивание, секс-шпионаж

Контекст

В бундестаге прошло обсуждение "Северного потока - 2". Одни парламентарии считают, что, поддерживая это строительство, ФРГ предает европейскую солидарность, другие говорят о экономической необходимости проекта. (13.02.2019)

Резкая критика США в адрес "Северного потока-2" вызывает мало доверия. Вашингтон прежде всего интересуют собственные экономические интересы, уверен бывший министр экологии ФРГ Юрген Триттин. (13.02.2019)

В бурной дискуссии вокруг проекта "Газпрома" нередко упускаются из виду элементарные факты. DW перечисляет, что необходимо знать для более предметного разговора о трубопроводе. (13.02.2019)

По данным Хофсгаарда, для продвижения проекта "Северный поток-2" используются подкуп политиков и чиновников, запугивание критиков и даже такие методы спецслужб, как секс-шпионаж, когда нужный человек вовлекается в компрометирующие отношения, что тайно документируется, а жертва подвергается шантажу.

Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) во времена ГДР служил в "штази" в Дрездене в то же время, когда там находился тогдашний агент КГБ Путин, указывает Хофсгаард.

Поддерживая проект, Германия "ослабляет связи внутри  ЕС", помогая Путину реализовать мечту о возвращении России статуса супердержавы. Под угрозой оказываются прежде всего Польша, Эстония, Литва и Латвия, а также Швеция, Финляндия и Дания, но в наибольшей степени затронуты интересы Украины, подчеркивает датский журналист.

По словам автора, при работе над книгой он использовал "документацию пяти министерств Дании, отчеты и экспертные заключения почти всех вовлеченных в проект стран Балтийского региона, доступ к конфиденциальным документам ЕС и опубликованную переписку Госдепартамента США с посольствами в России, Германии, Польше и Скандинавии".

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  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

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    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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От ракет и ДРСМД до "Северного потока-2": что на Мюнхенской конференции по безопасности говорили о РФ

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW. (20.03.2018)  

Ссылки в интернете

Книга-расследование Йенса Хофсгаарда о "Северном потоке-2" на сайте издательства

Аудио- и видеофайлы по теме

От ракет и ДРСМД до "Северного потока-2": что на Мюнхенской конференции по безопасности говорили о РФ  

Сенсационная речь Ангелы Меркель о России, США и мире на Мюнхенской конференции по безопасности  

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