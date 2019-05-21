 Данные миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2019

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Мир

Данные миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе

Компания Facebook намерена выяснить, как произошла утечка данных более 49 миллионов "инстаграмеров", к которой причастно маркетинговое агентство из Мумбаи.

Значок приложения Instagram

Данные более 49 миллионов пользователей соцсети Instagram оказались в открытом доступе, сообщил специализированный новостной портал TechCrunch вечером 20 мая. По его информации, среди тех, кого затронула утечка, - так называемые инфлюенсеры, знаменитости и известные бренды. При этом число пользователей, данные которых оказались на сервисе Amazon Web Services, росло с каждым часом.

Контекст

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В числе доступных данных оказались не только фотографии, число подписчиков, наличие верификации, местонахождение, но также адрес электронной почты и номер телефона пользователей. При этом у каждого аккаунта в базе указывалась его стоимость, рассчитанная на основании количества подписчиков, числа "лайков" и "шеров" - эту сумму, предположительно, могла заплатить какая-нибудь компания за размещение пользователем своей рекламы.

Базу данных разместило маркетинговое агентство из Мумбаи

Портал TechCrunch узнал об утечке от эксперта по компьютерной безопасности Анурага Сена и выяснил, что к размещению базы данных причастно маркетинговое агентство Chtrbox с головным офисом в Мумбаи. Оно специализируется на работе с соцсетями и, в частности, платит инфлюенсерам за размещение рекламного контента. На запрос TechCrunch с рядом вопросов агентство не ответило.

TechCrunch связался с несколькими пользователями, которых затронула утечка данных. Двое из них откликнулись и подтвердили, что в базе данных указаны их настоящие адреса электронной почты и телефоны. При этом они заявили, что никак не связаны с агентством Chtrbox. 

Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, обещала выяснить, как произошла утечка, в частности получить от агентства Chtrbox подробную информацию о происхождении базы данных.

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    Автор: Элла Володина


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