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Даниэль Баренбойм

Выдающийся израильский дирижер и пианист, директор Берлинской государственной оперы.

Даниэль Баренбойм, родившийся в 1942 году в Аргентине, в 1999 году совместно с писателем Эдвардом Саидом создал интернациональный оркестр "Западно-восточный диван". В нем играют музыканты из Испании, Палестины, Израиля, Ливана, Сирии, Иордании, Египта, Турции и Ирана. С 1992 года занимает должность главного дирижера Государственной оперы на Унтер-ден-Линден в Берлине. С 2011 года также выступает в качестве дирижера в миланском театре "Ла Скала".

Dirigent Daniel Barenboim probt mit dem West-Eastern Divan Orchestra in der Bonner Oper, 16.12.2020 (c) Rick Fulker/DW

В чем сила Бетховена? В Бонне знают 17.12.2020

Прошло 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Его играют, любят, им продолжают восхищаться. Не пропустите кульминацию юбилейного года и бесплатный стрим уникального концерта!
Blick auf das Festspielhaus am 14.07.2017 in Bayreuth (Bayern). Die diesjährigen Bayreuther Festspiele starten am 25. Juli mit einer Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper Die Meistersinger von Nürnberg. (zu dpa-Themenpaket Bayreuther Festspiele: Royaler Glanz und 'Meistersinger' zum Festspielauftakt in Bayreuth Wiederholung vom 17.07.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого 25.07.2018

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".
Die Darsteller der Oper «Die Perlenfischer» von Georges Bizets in der Inszenierung von Wim Wenders stehen am 19.06.2017 auf der Bühne der Staatsoper im Schiller Theater in Berlin auf der Bühne. Am 24.06.2017 feiert das Stück Premiere. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Любовь с первого звука: Вим Вендерс поставил оперу 24.06.2017

От латиноамериканских ритмов и блюза до рок-н-ролла и фаду: музыка в фильмах Вендерса играет первую скрипку. Теперь известный немецкий кинорежиссер взялся за оперу.
Pierre Boulez Saal Quelle: https://boulezsaal.de/de/presse

DW представляет: концерт-открытие зала имени Пьера Булеза 23.03.2017

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 25 марта, приглашает на концерт по случаю открытия новой жемчужины музыкального Берлина.
Nelsons, Andris © Marco Borggreve 2014 Quelle: http://www.beethovenfest.de/downloads

Новый шеф Берлинского филармонического: кто им станет? 10.05.2015

DW представляет наиболее вероятных кандидатов.
**** Verwendung und kostenloser Abdruck der Fotos ausschließlich für Pressezwecke und bei namentlicher Nennung des Fotografen.**** Berliner Philharmonie Gruppenbild Dez Berliner Philharmonie Gruppenbild Dez 2011 168. Abgerufen am 31.7.2012 unter: http://www.berliner-philharmoniker.de/presse/material-20122013/. © Sebastian Hänel / Berliner Philharmoniker

124 таланта ищут одного гения: Берлинский филармонический выбирает нового шефа 10.05.2015

11 мая музыканты знаменитого оркестра в ходе прямого тайного голосованием выберут нового главного дирижера. Подготовка идет полным ходом в режиме абсолютной секретности.
Erste erhaltene Aufnahme des Philharmonischen Orchesters (1888); Copyright: Archiv Berliner Philharmoniker***ACHTUNG: Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Берлинский филармонический: история легендарного оркестра 16.04.2015

Главные дирижеры и их музыканты.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Parsifal-Inszenierung an der Staatsoper Berlin verwenden!!*** Auf dem Bild: Parsifal Premiere: 28.03.2015 Fotos: Ruth Walz / Statsoper Berlin

Премьера "Парсифаля": право на провал 31.03.2015

Дмитрий Черняков поставил "главную" оперу немецкого национального репертуара на "главной" столичной сцене. Музыкальный обозреватель DW Анастасия Буцко побывала на премьере.
Акция DW: Мы - это Германия: Абделькарим и Анне-Софи Муттер

Акция DW за многообразие и толерантность: "Мы - это Германия" 04.03.2015

Атмосфера толерантности необходима Германии. Акция DW предлагает новый стимул: яркие общественные фигуры, по две на каждом фото, выступают от лица тех, кто хочет жить в стране цветущего многообразия. Мы - это Германия!
Daniel Barenboim Interview mit Maria Santacecilia Fotograf: Santiago Perez, EINSCHRÄNKUNG: Diese Bilder dürfen nur in Verbindung mit dem von Maria Santacecilia geschriebenen Artikel über Daniel Barenboim verwendet werden.

Даниэль Баренбойм: "Мир страдает из-за отсутствия лидеров" 29.10.2014

В интервью DW по случаю 15-летия "Западно-восточного дивана" знаменитый дирижер и пианист анализирует последствия войны в секторе Газа - для политики, людей и его оркестра.
Eine der zentralen Figuren der Klassikwelt ist weit über Musikerkreise hinaus für sein Friedensengagement bekannt: Der in Argentinien geborene israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim gründete mit Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra, das aus Israelis, Palästinensern und Musikern verschiedener arabischen Staaten zusammengesetzt ist. Nur ein Beispiel vom Engagement des umtriebigen Musikers für Völkerverständigung. Barenboim ist seit 1992 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Auftritt mit der Staatskapelle Berlin, Beethoven-Bruckner Zyklus 2010. Copyright: Monika Rittershaus/Staatsoper Berlin Bild geliefert von Victoria Dietrich, Pressebüro STAATSOPER IM SCHILLER THEATER, Berlin für DW/Conny Paul.

Дирижер Баренбойм награжден медалью общества "Урания" 16.09.2014

Уже более века общество "Урания" занимается популяризацией научного знания. Даниэлю Баренбойму звание лауреата присвоено за его вклад в формирование современного имиджа Берлина.
Eine der zentralen Figuren der Klassikwelt ist weit über Musikerkreise hinaus für sein Friedensengagement bekannt: Der in Argentinien geborene israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim gründete mit Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra, das aus Israelis, Palästinensern und Musikern verschiedener arabischen Staaten zusammengesetzt ist. Nur ein Beispiel vom Engagement des umtriebigen Musikers für Völkerverständigung. Barenboim ist seit 1992 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Auftritt mit der Staatskapelle Berlin, Beethoven-Bruckner Zyklus 2010. Copyright: Monika Rittershaus/Staatsoper Berlin Bild geliefert von Victoria Dietrich, Pressebüro STAATSOPER IM SCHILLER THEATER, Berlin für DW/Conny Paul.

Даниэль Баренбойм: Ближневосточный конфликт нельзя решить военным путем 25.07.2014

Знаменитый дирижер с израильским и палестинским паспортами написал комментарий для немецкой газеты Die Welt.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** PK zur Eröffnung des Baus der Barenboim Said Akademie in Berlin Mitte, 6.5.2014

В Берлине началось строительство Музыкальной академии Баренбойма-Саида 06.05.2014

Двери учебного заведения, создаваемого израильским дирижером и литературоведом арабского происхождения, будут открыты для молодежи из Израиля и арабских стран.
Wiener Philharmoniker © Wiener Philharmoniker Quelle: Kölner Philharmonie eingestellt 2012

Новогодний концерт в Вене станет выступлением за мир 30.12.2013

Концерт Венского филармонического оркестра - "крупнейшее по количеству зрителей культурное событие мира". На этот раз он пройдет под знаком памяти о начале Первой мировой войны.
Die Zarenbraut Premiere: 3. Oktober 2013 Fotos (c) Stephanie Lehmann Zugeliefert von Victoria Dietrich│ Pressebüro STAATSOPER IM SCHILLER THEATER Bismarckstraße 110 │ 10625 Berlin Tel. +49 (0)30 20 35 44 81 │ Fax +49 (0)30 20 35 42 04 v.dietrich@staatsoper-berlin.de www.staatsoper-berlin.de

День опричника: "Царская невеста" на сцене Берлинской оперы 14.10.2013

Дирижер Даниэль Баренбойм и режиссер Дмитрий Черняков вернули на столичную сцену оперу Римского-Корсакова, не шедшую здесь более 60-ти лет.
Der Geiger Gidon Kremer gibt am Freitag (01.06.2007) in Dresden während der 30. Musikfestspiele in der sächsischen Landeshauptstadt eine Pressekonferenz. Kremer erhält am Abend den mit 25.000 Euro dotierten Saeculum-Preis. Zuvor tritt Kremer mit seinem Ensemle Kremerata Baltica in der Semperoper auf. Foto: Matthias Hiekel dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Гидон Кремер: Мы неравнодушны к горю 07.10.2013

В камерном зале Берлинской филармонии в день гибели Анны Политковской, 7 октября, пройдет концерт "To Russia with love - за права человека в России". В нем будут участвовать выдающиеся музыканты.
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