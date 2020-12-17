Выдающийся израильский дирижер и пианист, директор Берлинской государственной оперы.

Даниэль Баренбойм, родившийся в 1942 году в Аргентине, в 1999 году совместно с писателем Эдвардом Саидом создал интернациональный оркестр "Западно-восточный диван". В нем играют музыканты из Испании, Палестины, Израиля, Ливана, Сирии, Иордании, Египта, Турции и Ирана. С 1992 года занимает должность главного дирижера Государственной оперы на Унтер-ден-Линден в Берлине. С 2011 года также выступает в качестве дирижера в миланском театре "Ла Скала".