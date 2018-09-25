Давление США на "Северный поток-2": стремление к энергетическому доминированию?

Нужен ли Германии и Евросоюзу "Северный поток-2" и не приведет ли новый трубопровод "Газпрома" к росту зависимости Берлина и Брюсселя от России? Немецкие ученые уже не раз высказывались на эту тему. Но в последние месяцы у нее появился очень важный дополнительный аспект: США весьма конкретно пригрозили ввести санкции против участвующих в проекте европейских фирм.

Каковы мотивы американской стороны и стоит ли в условиях усиливающегося давления из Вашингтона продолжать проект? Мюнхенский экономический институт ifo предложил экспертам из аналитических центров Берлина, Брюсселя, Кёльна и Гамбурга высказать свою точку зрения. Их статьи вышли в середине сентября в информационном бюллетене ifo Schnelldienst под общим заголовком "Диссонансы на рынке энергии. США против "Северного потока-2": путь к американскому энергетическому доминированию?".

Взаимная зависимость - хорошая основа для сотрудничества

Сегодняшняя Германия обеспечивает себя энергией из широко диверсифицированных источников. Поэтому возможный рост доли России в поставках в ФРГ природного газа представляется приемлемым, тем более что существует ярко выраженная взаимная зависимость: ЕС нужен этот энергоноситель, а российскому государственному бюджету - доходы от его продажи. От растущей конкуренции между трубопроводным газом из РФ и поступающим с мирового рынка сжиженным природным газом (СПГ), для приема которого имеются многочисленные мощности, европейцы только выиграют.

Основные объемы газа "Газпром" экспортирует в настоящее время в Евросоюз через Украину

Таковы основные тезисы статьи Хубертуса Бардта (Hubertus Bardt) и Тило Шефера (Thilo Schaefer) из Института немецкой экономики (IW) в Кельне. Они, в частности, указывают, что на газ из России приходится менее 7 процентов потребляемой в Германии первичной энергии. В то же время ФРГ и Евросоюз продолжают играть "центральную роль" как главные покупатели российского газа, поскольку попытка диверсифицировать его экспорт с помощью "существенных поставок" в сторону Китая "пока не увенчалась успехом".

"Если Европа обеспечила себя опциями, позволяющими компенсировать сокращение поставок газа из России, то Россия не имеет возможности без особых усилий освоить альтернативные источники доходов", - указывают ученые. Поэтому, подчеркивают они, "зависимость России от поставок в Европу тоже велика", хотя некоторые страны ЕС быстрее почувствуют отрицательные последствия в случае перебоев в снабжении, чем сама РФ. Но в целом такой расклад "является хорошей предпосылкой для стабильного продолжения поставок", приходят к выводу эксперты кёльнского института IW.

Экономические преимущества и возможность политического влияния

Их коллега Андре Вольф (André Wolf) из Гамбургского института мировой экономики (HWWI) придерживается схожей точки зрения. В статье под заголовком "Надо воспользоваться преимуществами "Северного потока-2", несмотря на давление из Вашингтона" он приводит целый ряд аргументов в пользу этого инвестиционного проекта.

В условиях отказа Германии сначала от атомной энергетики, а в перспективе и от угля, природный газ становится незаменимым дополнением к возобновляемым источникам энергии, пишет ученый. Из-за нехватки собственных ресурсов ФРГ придется и дальше увеличивать импорт газа, в том числе из России. "Северный поток-2" обеспечит "существенное сокращение издержек" благодаря более короткому маршруту и экономии на транзитных пошлинах.

Еще одно немаловажное преимущество проекта, указывает Андре Вольф, состоит в том, что он позволит Германии в условиях "вновь усиливающегося политического отчуждения между Россией и Западом" поддерживать отношения с РФ на экономическом уровне, причем в ключевом секторе российской экономики. Газовой отрасли России необходимы большие экспортные рынки, потому что она добывает намного больше, чем используется внутри страны. "С этой точки зрения такие крупные потребители, как Германия и другие западноевропейские страны, практически незаменимы", - указывает эксперт .

По его мнению, администрация США, выступая против "Северного потока-2", руководствуется не только геополитическими соображениями, но и продвигает интересы американского энергетического сектора.

При этом в Вашингтоне понимают, что американский СПГ в среднесрочной перспективе не сможет добиться успеха из-за дороговизны сжижения, регазификации и транспортировки. Поэтому "тлеющий конфликт вокруг Украины используется для того, чтобы соединить стратегическую внешнюю политику с экономическими интересами". Поставлена задача "ослабить Россию как важнейшего конкурента на международном рынке газа".

Автор статьи призывает Германию и ЕС в данном случае не поддаваться трансатлантическому давлению. Причем не только из-за перечисленных экономических преимуществ проекта, но и из геополитических соображений. В условиях, когда США становятся все менее надежным партнером, крайне важно сохранить "мосты на восток". "Если не будет хотя бы минимального уровня экономической интеграции, дипломатии в кризисной ситуации не на что будет опираться. С этой точки зрения Европе не стоит лишать себя одной из немногих оставшихся у нее возможностей влияния", - указывает ученый HWWI.

Перспективы рынка газа ЕС абсолютно неясны

А вот для эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Георга Цахмана (Georg Zachmann) преимущества "Северного потока-2" вовсе не очевидны. Ключевой тезис его статьи: абсолютно непонятно, каким будет спрос на газ в ЕС. В одних сценариях он упадет к 2030 году на 60 миллиардов кубометров по сравнению с 2016 годом, в других вырастет за тот же период более чем на 100 миллиардов кубометров.

В то же время обязательства, взятые на себе Евросоюзом в рамках Парижского соглашения по климату, предполагают сокращение сжигания ископаемых энергоносителей к 2050 году до абсолютного минимума, напоминает эксперт. "Итак, мы знаем, что в настоящий момент есть возможность удовлетворять импортные потребности и что через 30 лет спрос на природный газ должен стать маргинальным", - констатирует эксперт.

Поэтому, считает он, с сооружением "Северного потока-2" стоит подождать до тех пор, пока не появится больше ясности относительно перспектив газа в Европе. Если потребность в импорте в обозримом будущем вырастет (до того, как она начнет падать к середине века), дополнительный канал поставок из России позволит избежать излишних расходов на покупку СПГ, если роста не будет, то можно будет обойтись без этого газопровода.

Европейцы оказались между двумя фронтами

В свою очередь, Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), эксперт по энергетической политике берлинского Фонда науки и политики (SWP), уверена , что "Северному потоку-2" уделяется слишком много внимания, хотя ни завершение, ни остановка его строительства не решат ключевых вопросов энергетической и политической безопасности ЕС. В статье под заголовком "Торговля газом в ЕС: между фронтами" она констатирует: "Россия останется трудным партнером, США таковым все больше становятся".

По эту и ту сторону Атлантики при решении энергетических вопросов все более важную роль играют соображения, связанные с безопасностью и геополитикой. "Северный поток-2" следует рассматривать в контексте аннексии Крыма и вооруженной дестабилизации Восточной Украины со стороны России, указывает Кирстен Вестфаль. В то же время "объявленной целью нынешней администрации США стало энергетическое доминирование", санкции все чаще используются Вашингтоном не только как политический инструмент, но и как часть внутренней и экономической политики, а поставки СПГ уже стали частью спора между Вашингтоном и Брюсселем о таможенных пошлинах.

В этой ситуации Германия и ЕС оказались между двумя фронтами: обостряющееся противостояние России и США ведет к тому, что и та, и другая сторона пытается расколоть Евросоюз и "углубить уже существующие разделительные линии". Поэтому сейчас, по мнению эксперта SWP, первейшая задача для европейцев - это обеспечить энергетический суверенитет Европы и создать Энергетический союз ЕС.

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