 Гуайдо призвал создать в Венесуэле чрезвычайное правительство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2020

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Мир

Гуайдо призвал создать в Венесуэле чрезвычайное правительство

Лидер оппозиции Венесуэлы выступил за создание гуманитарного коридора для медпомощи, а также за другие меры для предотвращения распространения коронавируса.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо (фото из архива)

В связи с пандемией коронавируса председатель венесуэльского парламента и оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого более 50 государств признали временным президентом Венесуэлы, призвал сформировать в стране правительство с чрезвычайными полномочиями. С таким заявлением политик выступил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter в воскресенье, 29 марта.

Чрезвычайное правительство должно помочь Венесуэле справиться с "беспрецедентной гуманитарной катастрофой", считает Гуайдо. В состав такого кабинета должны войти представители всех политических сил, заявил политик, подчеркнув, что его членом не сможет стать тот, кто был заподозрен в наркоторговле. По всей очевидности, речь идет о главе Венесуэлы Николасе Мадуро, которому Минюст США несколько дней назад предъявил обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег. 

Гуайдо также выступил за создание гуманитарного коридора для доставки медицинской помощи, которая необходима стране для борьбы с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. "Если мы не примем необходимые меры, Венесуэла может скоро стать лидером в регионе по числу инфицированных", - предостерег временный президент.

Число инфицированных коронавирусом во всем мире растет. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 680 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 30 тысячи человек, две трети из них в Европе. В Венесуэле зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США.

Политическая нестабильность в Венесуэле

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом в начале 2019 года, когда ему удавалось мобилизовать общество в свою поддержку. США, Германия и десятки других стран признали его временным президентом. В то же время на стороне Мадуро - армия, а также Россия, Китай и Куба. В последние месяцы поддержка Гуайдо в Венесуэле ослабла, и Мадуро продолжает уверенно правит страной.

Венесуэла считается одной из самых коррумпированных стран мира. Многие венесуэльские военные и политики, предположительно, причастны к торговле наркотиками и нелегальной разработке месторождений полезных ископаемых. Органы юстиции США ведут расследование в отношении Мадуро уже не менее 10 лет и подозревают его правительство в сотрудничестве с диссидентами из бывшей колумбийской повстанческой группировки FARC, переправляющей кокаин в США контрабандным путем через Центральную Америку. Минфин США уже ввел целый ряд санкций против Мадуро и его ближайшего окружения.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:35

Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле (05.03.2019)

Контекст

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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