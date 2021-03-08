ГТК "Телеканал Россия" - один из двух национальных телеканалов РФ, вещание которых покрывает практически всю территорию России.

"Россия 1" транслируется также на страны СНГ и Балтии. Международная версия телеканала - "РТР-Планета" принимается в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, США и Китае.