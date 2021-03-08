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ГТК "Телеканал Россия"

ГТК "Телеканал Россия" - один из двух национальных телеканалов РФ, вещание которых покрывает практически всю территорию России.

"Россия 1" транслируется также на страны СНГ и Балтии. Международная версия телеканала - "РТР-Планета" принимается в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, США и Китае.

January 04, 2021*** BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - JANUARY 04: Central African Republic security forces take measures around the party headquarters of current President Faustin Archange Touadera in Bangui, Central African Republic on January 04, 2021. The unofficial first results of the presidential and parliamentary elections in the Central African Republic last month are expected to be announced by the National Election Authority. Nacer Talel / Anadolu Agency

Посольство РФ прокомментировало инцидент с вертолетом в ЦАР 08.03.2021

В дипмиссии РФ подтвердили, что в "совершившем экстренную посадку" вертолете "могли находиться российские специалисты". На канале "Россия 1" сообщили, что винтокрылая машина "рухнула в болото" в ЦАР.

19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als Unsinn zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

ТВ России показало "дворец Путина", назвав его апарт-отелем 29.01.2021

В сюжете телеканала "Россия 1" "дворец Путина" в Геленджике назван недостроенным апарт-отелем. Ранее короткое видео с объекта опубликовал интернет-портал Mash. В нем говорится, что особняк достроен лишь снаружи.
27.08.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, spricht während seines Interviews mit Sergej Brilew, russischer Journalist und stellvertretenden Generaldirektor des russischen Staatsfernsehens. Putin sagt, dass sein belarussischer Amtskollege ihn gebeten habe, bei Bedarf Sicherheitshilfe zur Stabilisierung der Lage im Land zu leisten, und fügt hinzu, dass ein solcher Bedarf noch nicht bestehe. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Интервью Путина. Что не так в словах президента России 27.08.2020

Борьба с коронавирусом и ситуация в Беларуси стали главными темами интервью Владимира Путина телеканалу "Россия 1". DW критически оценила некоторые высказывания российского президента.
5553513 23.06.2018 Bi-2 band guitar player Shura (Alexander Uman) perform live during the Graduate 2018 national awards ceremony in Moscow. Vladimir Vyatkin / Sputnik Foto: Vladimir Vyatkin/Sputnik/dpa |

Телеканал "Россия 1" вырезал слово "протесты" из эфира 15.12.2019

Звук голоса певицы Manizha выключился в тот момент, когда она произносила слово "протесты". Это не первое сообщение о цензуре на российском ТВ в последние дни.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press-marathon at a food market in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу "Россия" 13.12.2019

Государственный телеканал "Россия 1" анонсировал "первое большое" телеинтервью с Владимиром Зеленским. Сам президент Украины отрицает, что давал интервью российскому телевидению.

SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2018: Svetlana Medvedeva, the wife of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, attends the White Party as part of the 2018 New Wave Song Contest. Vyacheslav Prokofyev/TASS Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa |

Навальный нашел у жены Медведева самолет за 50 млн долларов 04.12.2019

По данным Фонда борьбы с коррупцией, лайнер Светланы Медведевой принадлежал тому же офшору госбанка ВТБ, на который записан самолет ведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-заде.
3130990 06/15/2017 June 15, 2017. Rossiya 24 news anchor and economic commentator Nailya Asker-Zade in the annual Q&A live nationwide broadcast Direct Line with Vladimir Putin from the Moscow Gostiny Dvor studio. Third right - Valery Gazzayev, deputy chairman of the State Duma Committee for Physical Fitness, Sports, Tourism and Youth Affairs. Michael Klimentyev/Sputnik Foto: Michael Klimentyev/Sputnik/dpa |

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала 02.12.2019

Ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде летает на интервью на частном самолете и перемещается на частной яхте. Фонд борьбы с коррупцией называет ее любовницей главы госбанка ВТБ Андрея Костина.
19.10.2019, Krasnoyarsk, Russland: The scene a mining dam burst on the Seiba River near the village of Shchetinkino, Kuragino District, Krasnoyarsk Territory at least 13 people died in the accident. Krasnoyarsk Territory Branch of the Ministry of Civil Defence, Emergencies and Disaster Relief of the Russian Federation/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0BF720

"Россия 1" сняла с эфира передачу Малахова о затоплении в Щетинкино 23.10.2019

Передача "Прямой эфир" о прорыве дамбы в Сибири не была показана в ряде регионов РФ. Руководство телеканала заявило, что так и было запланировано.
***Archivbild*** June 8, 2016. - Russia, Saint Petersburg. - Sobaka.ru TOP 50. The most popular people of St. Petersburg - 2016 Awards ceremony. In picture: TV host Andrey Malakhov. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY June 8 2016 Russia Saint Petersburg Sobaka RU Top 50 The Most Popular Celebrities of St Petersburg 2016 Awards Ceremony in Picture TV Host Andrey Malakhov PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу данных "Миротворца" 13.07.2019

Телемост между РФ и Украиной был показан телеканалом "Россия 1". Украинская сторона резко критиковала идею телемоста.
06.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 6, 2018: Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev (C) gives an annual interview to journalists Sergei Brilev, Pyotr Tolstoy, Irina Minina (L-R front), Ilya Doronov and Irada Zeynalova (R-L back) from the five Russian TV channels at the Ostankino TV Centre to sum up his cabinet's work. Alexander Astafyev/Russian Government Press Office/TASS Foto: Alexander Astafyev/TASS/dpa |

Британский подданный Брилев исключен из общественного совета при Минобороны России 14.03.2019

Телеведущий канала "Россия-1" не имел права быть членом совета из-за наличия у него британского подданства. Об исключении Брилева сообщило Минобороны РФ в ответ на обращение Алексея Навального.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin.

Владимир Путин и мощи Ленина 15.01.2018

Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых, а коммунизм - с христианством. Карикатурист Сергей Елкин предположил, какая реакция могла бы последовать из мавзолея.
A woman watches Russian President Vladimir Putin on TV screens in a street side cafe in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 18, 2014. The Russian economy will rebound and the ruble will stabilize, Russian President Vladimir Putin said Thursday at his annual press conference, he also said Ukraine must remain one political entity, voicing hope that the crisis could be solved through peace talks. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

На Украине запретили еще девять российских телеканалов 08.07.2016

Под запрет попали телеканалы "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение" и Footschool TV.
27.02.2016 MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2016. Opposition leader Alexei Navalny participates in a march in memory of Russian politician Boris Nemtsov on the first anniversary of his death. Boris Nemtsov was shot dead in the evening of February 27, 2015. Valery Sharifulin/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin

Оппозиционер Навальный подал в суд на канал "Россия 1" и Киселева 27.04.2016

После показа по телеканалу "Россия 1" фильма "Эффект Браудера" оппозиционный политик Навальный подал иск о защите чести и достоинства к его авторам и назвал его содержание выдумкой.
18.04.2015 *** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 18, 2015. Opposition activist Alexei Navalny at a press conference in which he announced his candidacy in Russia's 2015 local government election and 2016 State Duma election. Anton Novoderezhkin/TASS

Комментарий: Шпион Навальный на "России 1" - виртуальная реальность без шлема 14.04.2016

Кого Алексей Навальный должен благодарить за посвящение в британские шпионы? И при чем тут "панамские досье"? О целях и последствиях нового "фильма-разоблачения" на российском ТВ - Александр Плющев специально для DW.
13.09.2015 ***** Bildunterschrift:Russian opposition leader Alexei Navalny (C) looks on near the Open Russia movement office during Russian regional elections in the town of Kostroma, some 300 km outside Moscow, on September 13, 2015. Russians vote on September 13 in a regional election expected to yield few surprises, with the country's liberal opposition only able to field a handful of candidates. Voters, in 42 regions will elect governors and lawmakers for regional and city assemblies, and in some cases will cast ballots for both. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Навальный попросил ФСБ проверить факты из фильма "России 1" 13.04.2016

Навальный просит изъять материалы фильма "Эффект Браудера" и провести проверку их подлинности. "Странно, что наши спецслужбы совсем не интересуются подрывной деятельностью Фридома", - заявил оппозиционер.
FILE - In this Nov. 13, 2013 file photo, a CIA is seen in Atlanta. When the CIA killed al-Qaida¿s second-in-command in Yemen last month, Obama administration officials celebrated. But many experts are questioning whether the demise of another senior extremist, the latest in a long line of militants to be taken off the battlefield, make the United States and its allies any safer from terrorism. (AP Photo/David Goldman, File)

Экс-сотрудница ЦРУ опровергла сведения из телесюжета о Навальном 11.04.2016

Валери Плейм назвала письма, показанные каналом "Россия 1", фальшивыми. Также она указала, что никогда не слышала фамилий Навального и Браудера.
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