ГТК "Телеканал Россия" - один из двух национальных телеканалов РФ, вещание которых покрывает практически всю территорию России.
"Россия 1" транслируется также на страны СНГ и Балтии. Международная версия телеканала - "РТР-Планета" принимается в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, США и Китае.
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