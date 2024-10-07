В РФ из-за атаки хакеров прервано онлайн-вещание ВГТРК

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подверглась масштабной хакерской атаке, сообщили российские СМИ в понедельник, 7 октября. Интернет-портал "Газета.ру", ссылаясь на источник, пишет, что "не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии".

По словам собеседника издания, речь идет о беспрецедентной хакерской атаке. "Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06.00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", - сказал он.

Журналист Александр Плющев в Telegram-канале цитирует свой источник, который сообщил: "Весь новостийный комплекс "России 1" на Ямском поле с 05.00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все сервера. Выпускные бригады выехали на Шаболовку".

Цифровое телевещание работает нормально

В свою очередь издание "Фонтанка" пишет, что у пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", при этом цифровое телевещание работает без перебоев.

Telegram-канал "Говорит НеМосква" сообщил, что технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК. Так на сайте "Вести Томск" и "Вести Татарстан" появляется сообщение об ошибке 503 - "Нет сервера, который мог бы обработать этот запрос", а на сайтах "Дон-ТР" (Ростов-на-Дону) и ГТРК "Ока" (Рязань) - не показываются обновления новостной ленты за последние несколько дней.

В ВГТРК подтвердили факт хакерской атаки

ВГТРК подтвердила "беспрецедентную хакерскую атаку" на ее онлайн-сервисы. При этом в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга "не нанесен существенный урон", и "все работает в штатном режиме". "Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства", - сказали в ВГТРК.

В холдинг ВГТРК входят федеральные телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ, а также выходящий за рубежом телеканал "РТР-Планета" и пять радиостанций: "Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести ФМ" и "Юность".

Из-за вторжения России в Украину компания находится под международными санкциями Европейского Союза, а также ряда стран, не входящих в состав ЕС.