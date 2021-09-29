Группировка "Боко Харам"

Почему Twitter запретили в Нигерии и какие проблемы есть еще у самой населенной страны Африки?

Ситуация в сфере безопасности в Нигерии продолжает вызывать беспокойство. Боевики группировки "Боко харам" продолжают похищать людей. Больше стало и случаев насилия. Две трети населения Нигерии живут за чертой бедности, при этом уровень безработицы остается высоким. На этом фоне недовольство властями растет. В частности, это касается жестокого подавления протестов против полицейского произвола.