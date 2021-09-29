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Группировка "Боко Харам"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Боко Харам".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Почему Twitter запретили в Нигерии и какие проблемы есть еще у самой населенной страны Африки? 29.09.2021

Ситуация в сфере безопасности в Нигерии продолжает вызывать беспокойство. Боевики группировки "Боко харам" продолжают похищать людей. Больше стало и случаев насилия. Две трети населения Нигерии живут за чертой бедности, при этом уровень безработицы остается высоким. На этом фоне недовольство властями растет. В частности, это касается жестокого подавления протестов против полицейского произвола.
07.05.2019 *** A solider from the The Royal Norwegian Air Force guards a Hercules C-130J plane enroute for Mali at Gardermoen Air Station on May 7, 2019. - Norway deploys 60 military personnel for the UN operation MINUSMA where Norway contributes with a Hercules C-130J as a tactical transport capacity to transport personnel and cargo around Mali. (Photo by Heiko JUNGE / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT (Photo credit should read HEIKO JUNGE/AFP/Getty Images)

Страны Западной Африки выделят 1 млрд долларов на борьбу с терроризмом 15.09.2019

15 стран-членов организации ECOWAS намерены с 2020 по 2024 год инвестировать 1 млрд долларов в усиление военных операций и другие виды борьбы с исламистами.
26.7.2019*** TOPSHOT - Men pray next to coffins during a burial ceremony, after two people were killed by Boko Haram fighters in Dalori camp for internally displaced people, near Maiduguri, on July 26, 2019. - Two people were killed and several wounded when Boko Haram fighters raided a camp for people displaced by the jihadist conflict in northeast Nigeria, emergency services said on July 26, 2019. Dozens of Islamist militants on motorcycles and two motorised rickshaws stormed into Dalori camp on Thursday, shooting people and looting food supplies after overrunning a nearby military base. (Photo by Audu MARTE / AFP)

Исламисты из "Боко Харам" расстреляли похоронную процессию в Нигерии 29.07.2019

Жертвами боевиков исламистской террористической группировки "Боко Харам" стали 65 мирных жителей. Погибли также 10 нападавших.
Tschadsee-Konferenz im Auswärtigen Amt. Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen der Humanitären Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit in der Region. Die Tschadsee-Region, in der die Grenzen der Länder Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun zusammenlaufen, ist Schauplatz einer der größten humanitären Krisen Afrikas. Die islamistische Gruppe Boko Haram terrorisiert die Bevölkerung. 2,3 Millionen Menschen sind binnenvertrieben, mehr als 200.000 auf der Flucht.

ФРГ выделит еще 100 млн евро региону озера Чад 03.09.2018

В Берлине проходит конференция по гуманитарной ситуации в африканском регионе. В 2017 году ФРГ уже выделила этому региону 100 млн евро, в 2018-м планирует перевести столько же.
Refugees gather to see U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power as she visits Minawao Refugee Camp in northern Cameroon, Monday, April 18, 2016. Power is visiting Cameroon, Chad, and Nigeria to highlight the growing threat Boko Haram poses to the Lake Chad Basin region. (AP Photo/Andrew Harnik) |

В ООН предупредили о новой волне беженцев из региона озера Чад 02.09.2018

Западу необходимо усилить помощь региону, чтобы избежать нового массового притока беженцев из Африки, уверены в ООН. Жители вокруг озера Чад страдают от голода, перемены климата и терроризма.
FILE PHOTO: A view shows the Government Girls Science and Technical College in Dapchi, in the northeastern state of Yobe, Nigeria February 23, 2018. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo

Исламисты из "Боко Харам" освободили 76 похищенных школьниц 21.03.2018

Боевики потребовали от местных жителей "больше не отправлять дочерей в школу". Судьба еще 34 человек, похищенных в феврале, не выяснена.
TOPSHOT - A girl walks through the site where the Nigerian Air Force (NAF) mistakenly bombed the Rann Internally-Displaced Peoples (IDP) camp in northeastern Nigeria near the Cameroonian border on July 29, 2017. On January 17, 2017 the Rann Internally-Displaced Persons (IDP) camp was bombed by the Nigerian Air Force (NAF), injuring hundreds of people, killing dozens of civilians and at least six humanitarian workers, in the mistaken belief that the large congregation of people was a Boko Haram militant gathering. / AFP PHOTO / STEFAN HEUNIS (Photo credit should read STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images)

Нигерийская армия освободила похищенных школьниц 22.02.2018

Похищенные исламистами "Боко Харам" школьницы освобождены. Сведения об их количестве разнятся. Возможно, более десяти учениц еще находятся в руках террористов.
Fruits and scattered stalls are seen at the Muna Garage after two male suicide bombers detonated the bombs in Maiduguri, Nigeria January 17, 2018. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

В результате теракта в Нигерии погибли не менее 20 человек 17.02.2018

По предварительной информации, взрывы на рынке в Кондюге совершили три смертницы.
A still image taken from a video released by suspected Boko Haram militants on July 29, 2017, shows three kidnapped members of an oil exploration team in northeastern Nigeria. HANDOUT SAHARA REPORTERS via Reuters TV ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. ONSCREEN COURTESY HANDOUT SAHARA REPORTERS

В Нигерии исламисты из "Боко Харам" отпустили 13 заложников 11.02.2018

После переговоров при участии Красного Креста боевики "Боко Харам" отпустили трех университетских геологов и 10 жен полицейских, похищенных в прошлом году.
July 24, 2017. Rescue workers remove a body following a suicide attack at a camp of people displaced by Islamist extremist in Maiduguri, Nigeria, Monday, July 24, 2017. People were killed after female suicide bombers attacked two displaced persons camps in northeastern Nigeria's main city, a civilian self-defense group said Monday. (AP Photo/Makama Sule) |

12 человек убиты в результате двух взрывов в Нигерии 17.01.2018

Два смертника, предположительно, исламисты из "Боко Харам", подорвали себя в нигерийском городе Майдугури. Погибли 12 человек, 48 получили ранения.
Titel: KriegesFlugzeug Super Tucano Schlagworte: Brasilien, Waffen, Handel, Angola Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Embraer Wann wurde das Bild gemacht?: 02.13. Wo wurde das Bild aufgenommen?: Brasil Bildbeschreibung: Waffen Handel von Angola

Нигерия купит у США 12 штурмовиков 27.12.2017

США дали согласие на продажу 12 военных самолетов Super Tucano A-29, говорится в заявлении нигерийских ВВС. Президент Дональд Трамп решил поддержать Нигерию в борьбе с террористической группировкой "Боко Харам".
October 23, 2017. Onlookers stand as ambulance carries dead bodies recovered from the scene of three suicide bomb blasts that left 13 people dead in Maiduguri, northeast Nigeria, on October 23, 2017. Three female suicide bombers killed 13 people and wounded 16 in the northeastern city of Maiduguri on ctober 22, 2017, security sources said.The first bomber detonated her explosive belt in front of a small restaurant in the capital of Borno state when people were buying their dinner, a military source said on condition of anonymity. The two other bombers followed minutes later. The Boko Haram conflict has left at least 20,000 dead and forced more than 2.6 million others to flee their homes since 2009. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

В результате теракта в Нигерии погибли не менее 50 человек 21.11.2017

Подросток совершил взрыв в мечети города Муби во время утренней молитвы, сообщила местная полиция.
Members of the bomb squad inspect a Nigerian National Petrolium Corporation (NNPC) petrol station after a female suicide bomber blew herself in the city of Kano July 28, 2014. Two female suicide bombers blew themselves up at a trade show and a petrol station in northern Nigeria's biggest city of Kano on Monday, killing one other person and injuring at least six others, police and a military source said. REUTERS/Stringer (NIGERIA - Tags: CIVIL UNREST RELIGION POLITICS SOCIETY)

Боевики "Боко Харам" убили в Нигерии не менее 50 нефтяников 27.07.2017

В Нигерии убиты как минимум 50 сотрудников нефтеконцерна NNPC. Власти страны предполагают, что число жертв нападения террористов из группировки "Боко Харам" еще возрастет.
07.05.2017 In this photo released by the Nigeria State House, Nigeria's President, Muhammadu Buhari, left, meets with Chibok school girls recently freed from Nigeria Extremist captivity in Abuja, Nigeria, Sunday, May 7, 2017. Five Boko Haram commanders were released in exchange for the freedom of 82 Chibok schoolgirls kidnapped by the extremist group three years ago, a Nigerian government official said Sunday, as the girls were expected to meet with the country's president and their families. (Bayo Omoboriowo/Nigeria State House via AP)

Комментарий: Освобождение школьниц в Нигерии - успех с привкусом горечи 09.05.2017

Освобождение 82 школьниц, похищенных в Нигерии, - не только повод для радости, но и свидетельство того, что с террористами из "Боко Харам" еще не покончено, считает Томас Мёш.
Family members celebrate after being reunited with the kidnapped girls during an church service held in Abuja, Nigeria, Sunday, Oct. 16, 2016. The girls were released Thursday and flown to Abuja, Nigeria's capital, but it's taken days for the parents to arrive. The families came from the remote northeastern town of Chibok, where nearly 300 girls were kidnapped on April 2014 in a mass abduction that shocked the world. Dozens of schoolgirls escaped in the first few hours but after last week's release, 197 remain captive. (AP Photo/Olamikan Gbemiga) |

"Боко Харам" освободила десятки похищенных 3 года назад школьниц 06.05.2017

Террористы "Боко Харам" освободили десятки похищенных в 2014 году школьниц. Власти Нигерии сообщают о 82 освобожденных.
Screenshot from Boko Haram

Тысяча джихадистов предстанут перед судом в Нигере 10.03.2017

Массовые судебные процессы должны ослабить позиции группировки "Боко Харам", терроризирующей юго-восток страны. Под суд пойдут около тысячи джихадистов.

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