 Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса

Обсуждение реформ в альянсе началось после того, как президент Франции Макрон констатировал "гибель головного мозга" у НАТО. Он, в частности, раскритиковал слабую координацию между США и Европой.

Военнослужащие НАТО

После резкой критики президент Франции Эмманюэля Макрона в адрес НАТО, альянс создал экспертную группу в составе 10 человек для разработки предложений по реформированию НАТО. Группу возглавляют экс-глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) и бывший американский дипломат Уэсс Митчелл, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 31 марта.

Макрон в одном из интервью в начале ноября констатировал "гибель головного мозга" у НАТО. В числе прочего, он раскритиковал слабую координацию между США и европейскими государствами и "агрессивные действия" члена НАТО Турции в северной части Сирии. После этого глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предложил создать экспертную группу по вопросам реформирования альянса. Участники саммита НАТО в декабре в Великобритании поддержали это предложение.

Эксперты должны подготовить рекомендации по реформированию альянса к следующему саммиту НАТО в начале будущего года. Свои предложения они изложат в докладе Столтенбергу. Экспертам поручено разработать "рекомендации по усилению единства альянса, расширению политических консультаций и координации между странами-партнерами, а также по усилению политической роли НАТО".

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:26

Приуроченный к юбилею саммит НАТО был омрачен множеством скандалов (04.12.2019)

Контекст

Как НАТО планирует защитить себя от новых российских ракет

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард". (13.02.2020)  

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Владимир Путин добивается исключения Турции из НАТО? DW Новости  

Новый конфликт в Сирии: как ЕС и НАТО собираются наказать партнера Турцию. DW Новости  

Также по теме

Brüssel NATO-Ministerrat Maas

Глава МИД Германии: Европа не сможет защитить себя без США 26.11.2019

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас считает, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно", и призывает к созданию экспертной комиссии по реформе НАТО.

Brüssel NATO-Hauptquertier | Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

Генсек НАТО предупредил об опасности новых российских ракет 21.02.2020

По мнению Йенса Столтенберга, новые российские ракеты мобильны, их "легко спрятать", и они "могут достичь европейских городов" в течение очень короткого времени.

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

Столтенберг призвал НАТО к улучшению отношений с Россией 02.12.2019

Глава альянса Йенс Столтенберг высказался о необходимости переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

Реклама

Самые читаемые

Что такое ИВЛ, и как она спасает жизни при заражении коронавирусом?  

Хроника пандемии: Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России  

Почему в Беларуси не принимают жестких мер в борьбе с коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно