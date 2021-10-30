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"Группа двадцати" (G20, "большая двадцатка")

"Большая двадцатка" (G-20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty major advanced and emerging economies) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

"Большая двадцатка" возникла в конце 1990-х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. Тогда министры финансов "большой семерки" выступили с инициативой расширить круг стран для обсуждения вопросов финансовой политики, пригласив туда такие крупные государства, как Китай и Индию, без которых, очевидно, мировые экономические проблемы решить не представлялось возможным. Учредительная конференция G20 прошла 15 - 16 декабря 1999 года в Берлине.

Сегодня в состав "двадцатки" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, включая МВФ, ВТО, ООН и Всемирный банк. Саммиты G20 проходят ежегодно.

Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose the media prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Байден: Нельзя позволить РФ пользоваться поставками газа в политических целях 30.10.2021

Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

В Риме открылся последний саммит G20 с участием Ангелы Меркель 30.10.2021

Основные темы двухдневной встречи - пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике. Страны G20 хотят добиться 70-процентной вакцинации населения во всем мире к сентябрю 2022 года.
Demo in Chemnitz Polizisten versuchen in der Chemnitzer Innenstadt in Höhe des Karl Marx Monuments Rechte und linke Aufmärsche zu trennen. Auslöser der Aufmärsche ist der Tod eines Deutschen durch einen Messerangriff in der Nacht zum Sonntag. Tatverdächtig sind ein Iraner und ein Syrer. *** Demo in Chemnitz Policemen try to separate right and left parades in the center of Chemnitz in the amount of the Karl Marx Monument Triggers of the parades is the death of a German by a knife attack in the night of Sunday An Iranian and a Syrian are suspect

Когда немецкая полиция может применить силу против демонстрантов 18.05.2021

Закон в Германии строг, когда дело доходит до применения силы со стороны полицейских. Но если демонстрация вышла из-под контроля, то на что тогда немецкие полицейские имеют право? Разбор DW.
An illustration picture taken on November 19, 2020, shows a vial with Covid-19 Vaccine sticker and an earth globe. (Photo by JOEL SAGET / AFP) (Photo by JOEL SAGET/AFP via Getty Images)

Лидеры G20 намерены обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19 22.11.2020

Участники саммита признали масштабную вакцинацию общественным благом, пишет Reuters. Лидеры G20 обещают поддержать бедные государства в борьбе с последствиями пандемии.
STERLING, VA - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump golfs at Trump National Golf Club, on November 7, 2020 in Sterling, Virginia. News outlets projected that Democratic nominee Joe Biden will be the 46th president of the United States after a victory in Pennsylvania. (Photo by Al Drago/Getty Images)

Трамп отправился играть в гольф во время саммита G20 22.11.2020

Вместо того, чтобы вместе с другими мировыми лидерами обсуждать стратегии реагирования на пандемии на онлайн-конференции стран "большой двадцатки", Трамп посетил один из своих гольф-клубов.
HANDOUT - 21.11.2020, Berlin: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, nimmt im Rahmen des beim virtuellen G20-Gipfel an einer Videokonferenz im Kanzleramt teil. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

G20: Меркель призвала увеличить финансирование глобального механизма вакцинации 21.11.2020

Канцлер ФРГ выступила на саммите "двадцатки", который проходит под эгидой Эр-Рияда в видеоформате. Участники G20 обсуждают борьбу с пандемией коронавируса, экономический спад в мире и изменение климата.

30.11.2018, Argentinien, Buenos Aires: 5716876 30.11.2018 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman is welcomed by Argentinian President Mauricio Macri as he arrives for the G20 summit in Buenos Aires, Argentina, November 30, 2018. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

Саммит G20 во время пандемии: виртуально о COVID-19, кризисе и долгах 20.11.2020

Из-за пандемии COVID-19 саммит G20 пройдет виртуально. Многим участникам на руку то, что не надо ехать в Эр-Рияд, председательствующий сейчас в "большой двадцатке". О чем же пойдет речь?
G20-Finanzministertreffen in Riad, 22.02.2020. In Riad findet das Treffen der G20-Finanzminister und der Notenbankgouverneure statt. Riad Saudi Arabia *** G20 Finance Ministers Meeting in Riyadh, 22 02 2020 Riyadh hosts the meeting of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Riyadh Saudi Arabia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFlorianxGaertnerx

Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 06.06.2020

Страны "большой двадцатки" направят более 21 миллиарда долларов на диагностику и терапию, создание вакцины против коронавируса и исследования.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

СМИ Германии об ОПЕК+: Неустойчивый компромисс с неясной перспективой 14.04.2020

Договоренность о сокращении добычи нефти вряд ли будет строго соблюдаться, а спрос еще больше упадет, считают немецкие газеты и успокаивают автомобилистов: бензин не подорожает.

Unidentified guests attend a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on February 23, 2020. - The deadly coronavirus epidemic will dent global growth, the IMF warned, as G20 finance ministers and central bank governors weighed its economic ripple effects at a two-day gathering in Riyadh. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Страны G20 обещали создать единый фронт в борьбе с коронавирусом 26.03.2020

Для смягчения последствий пандемии коронавируса в мировую экономику будет инвестировано 5 трлн долларов. Страны "двадцатки" обещали мощный финансовый пакет помощи развивающимся государствам.

Трамп в роли Бэтмена на G20. Ловим ПАСЕ без крючка! Еще вредных советов! – "Заповедник", выпуск 83, 07.07.19 07.07.2019

Навальный, Собянин, Матвиенко, Медведев и Путин о фальшивых подписных листах, гибели либеральной идеи, мусорке в Шиесе и автозаках до прекрасной России будущего. Путин, Си, Эрдоган, Рухани, Ын, Меркель и Помпео в Готэм-Сити: Трамп-Бэтмен сначала пугает, потом дружит. Путин, Лавров и Шойгу с успехом ловят геополитическую рыбу – Меркель, Макрона и Трампа. Смотрите в 83 выпуске "Заповедника"!
01.07.2019, Russland: IRKUTSK REGION, RUSSIA - JULY 1, 2019: People in a motor boat in a flood affected area in the town of Tulun, Irkutsk Region; in the late June heavy rains caused flash floods in Irkutsk Region, including settlements on the Iya River; on 27 June, the regional authorities declared the state of emergency; the floods have resulted in casualties and left many people homeless. Kirill Shipitsin/TASS Foto: Kirill Shipitsin/TASS/dpa |

Комментарий: Россия начала платить жизнями за изменение климата 04.07.2019

Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков.

Прямая линия параллельна народу. Саммит Путина и Трампа. Пугаем Грузию – "Заповедник", выпуск 82, 30.06.19 30.06.2019

Путин, Песков, Медведев, Золотов и Матвиенко обсуждают завершившийся моноспектакль "Прямая линия с президентом". На саммите G-20 мировые лидеры поют туристический хит о дружбе и самых важных встречах. Путин, Лавров и Захарова пытаются набрать больше мирового авторитета, чем есть у Трампа. Ради этого они пристают к Грузии… без особого успеха. Смотрите в 82 выпуске "Заповедника"!

U.S. President Donald Trump speaks during a news conference in Osaka, Japan, June 29, 2019. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20 29.06.2019

На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт.

28.06.2019, Japan, Osaka: OSAKA, JAPAN - JUNE 28, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) and US President Donald Trump shake hands during a meeting on the sidelines of the 2019 G20 Summit at the INTEX Osaka International Exhibition Centre. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Комментарий: Путин и Трамп обменялись мнениями - и больше ничего 28.06.2019

Дональд Трамп может сколько угодно говорить комплименты Владимиру Путину. Холодные отношения Москвы и Вашингтона не станут от этого теплее, считает Константин Эггерт.
Karikatur darf nur von DW verwendet werden. *** Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich im Vorfeld des G20-Gipfels mit seinem US-amerikanischen Kollegen Donald Trump getroffen. Blick des Karikaturisten darauf. Jahr/Ort: Moskau, 28.06.2019

Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке 28.06.2019

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Карикатурист Сергей Елкин о том, что осталось за кулисами переговоров.
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