Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

Грузия подала третий иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом в среду, 22 августа, сообщается на сайте Министерства юстиции Грузии. Тбилиси обвиняет Москву в "административной практике массового преследования, задержаний и убийств" грузин в отторгнутых регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

В сообщении Минюста также говорится о смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили после задержания спецслужбами Южной Осетии. Тбилиси считает, что он был убит и что ответственность за это несет Россия. Представители Южной Осетии настаивают на том, что он сопротивлялся при конвоировании и упал с лестницы.

"Требованием Грузии является, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении грузинского Минюста.

Грузия ранее подавала два иска в ЕСПЧ к России. Первый иск касался массовой высылки грузин в 2006 году, тогда суд признал, что их права были нарушены. Второй иск был связан с боевыми действиями 2008 года, разбирательство по нему продолжается.

Грузинские правозащитники также неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года.

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