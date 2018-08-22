 Грузия подала иск в ЕСПЧ против России | Новости из Германии о Европе | DW | 22.08.2018

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Европа

Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

Тбилиси обвиняет РФ в массовых преследованиях, задержаниях и убийствах грузин в Абазии и Южной Осетии. Это третий иск Грузии к России в ЕСПЧ.

Здание ЕСПЧ в Страсбургеl)

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Грузия подала третий иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом в среду, 22 августа, сообщается на сайте Министерства юстиции Грузии. Тбилиси обвиняет Москву в "административной практике массового преследования, задержаний и убийств" грузин в отторгнутых регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Контекст

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил на провокационные вопросы DW в программе Conflict Zone. (26.01.2018)

В сообщении Минюста также говорится о смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили после задержания спецслужбами Южной Осетии. Тбилиси считает, что он был убит и что ответственность за это несет Россия. Представители Южной Осетии настаивают на том, что он сопротивлялся при конвоировании и упал с лестницы.

"Требованием Грузии является, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении грузинского Минюста.

Грузия ранее подавала два иска в ЕСПЧ к России. Первый иск касался массовой высылки грузин в 2006 году, тогда суд признал, что их права были нарушены. Второй иск был связан с боевыми действиями 2008 года, разбирательство по нему продолжается.

Грузинские правозащитники также неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года. 

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Сайт Минюста Грузии

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Аудио- и видеофайлы по теме

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