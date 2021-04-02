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Грозный

Город на Северном Кавказе.

Столица Чеченской Республики, центр Грозненского района. Расположен на обоих берегах реки Сунжи.

NOVOKUZNETSK, RUSSIA - AUGUST 1, 2017: An aerial view of central Novokuznetsk, Kemerovo Region. Kirill Kukhmar/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05A8B7 Novokuznetsk Russia August 1 2017 to Aerial View of Central Novokuznetsk Kemerovo Region Kirill Kukhmar TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05A8B7

Две трети городов России признаны неблагоприятными для жизни 02.04.2021

В числе самых благоприятных для проживания российских городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Сочи, Тюмень, а также ряд городов Подмосковья.
ITAR-TASS: GROZNY, CHECHNYA, RUSSIA. JUNE 25, 2014. Members of the Akhmat Kadyrov special task police regiment stand in formation during an event celebrating its 10th birthday. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE148553 ITAR TASS Grozny Chechnya Russia June 25 2014 Members of The Akhmat Kadyrov Special Task Police Regiment stand in Formation during to Event Celebrating its 10th Birthday PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE148553

В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков 13.10.2020

Глава Чечни Кадыров заявил, что боевики прибыли из-за рубежа. Сообщается об уничтожении силовиками в Грозном четырех вооруженных лиц.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Неизвестные напали на журналистку "Новой газеты" в Грозном 06.02.2020

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова - автора видео о возможной резиденции Кадырова. На женщин напали у входа в отель.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Гостелеканал Грозного обвинил племянника Рамзана Кадырова в пытках 25.10.2019

Экс-мэр столицы Чечни Ислам Кадыров использовал на допросах правонарушителей электрошокер и угрозы расправой, сообщает ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на видеоматериалы.
Chechen special forces officers ride atop an armoured personnel carrier during Victory Day parade in front of the Akhmad Kadyrov Mosque in central Grozny, on May 9, 2013. Fighter jets screamed over Red Square and heavy tanks rumbled over its cobblestones as Russia flexed today its military muscle on the anniversary of its costly victory over Nazi Germany in World War II. Smaller Victory Day celebrations were held on the central squares of cities across Russia as well as at Moscow's Black Sea port of Sevastopol on Ukraine's Crimean Peninsula. AFP PHOTO / ELENA FITKULINA (Photo credit should read ELENA FITKULINA/AFP/Getty Images)

Докладчик ПАСЕ: Правильно ли было вернуть Россию? Спросите через пять лет 21.09.2019

Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ 11.04.2019

В январе районный суд в Грозном обязал газовую компанию списать жителям долг из-за угрозы протестов. Компания подала апелляцию, которую поддержала Генпрокуратура РФ.
20.08.2018 GROZNY, RUSSIA - AUGUST 20, 2018: The crossing of Pervomaiskaya Street and Isayeva Street in the aftermath of a shooting attack on police officers; the two attackers were shot dead. Yelena Afonina/TASS Foto: Yelena Afonina/TASS/dpa |

Смертница совершила взрыв на КПП в Грозном 17.11.2018

Неизвестная подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного, других пострадавших нет.
ITAR-TASS: GROZNY, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA. OCTOBER 22, 2013. A general view of central Grozny. Left front: the offices of the Muslim Spiritual Assembly of Chechnya. Right front: Akhmad Kadyrov Mosque, known as The Heart of Chechnya (Serdtse Chechni). Behind: Grozny-City Towers. (Photo ITAR-TASS / Rasul Yarichev)

Кадыров заявил о нападении на прихожан православной церкви 19.05.2018

Четверо напавших на церковь Архангела Михаила убиты в ходе спецоперации, заявил Рамзан Кадыров. Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли. Еще двое полицейских получили ранения.
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA - NOVEMBER 29, 2017: TV presenter Ksenia Sobchak attends the opening of her first 'Ksenia Sobchak Against All' regional campaign headquarters. On October 18, 2017 Sobchak announced her decision to run in the 2018 Russian presidential election. Valery Matytsin/TASS Foto: Valery Matytsin/TASS/dpa |

Ксения Собчак провела в Чечне одиночный пикет 28.01.2018

Ксения Собчак не участвует в акции сторонников Навального. Вместо этого она поехала в Грозный, где провела одиночный пикет в поддержку Оюба Титиева.

A female municipal worker cleans the square in front of Akhmad Kadyrov Central Dome Mosque, known as 'Heart of Chechnya', in the Chechnya's provincial capital Grozny, on March 9, 2011. The mosque design is based on the Blue Mosque in Istanbul. AFP PHOTO/ MIKHAIL MORDASOV (Photo credit should read MIKHAIL MORDASOV/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/M. Mordasov

Группу россиян спецрейсом доставили из Сирии в Грозный 21.10.2017

14 детей и 7 женщин спецрейсом доставили из Сирии в Грозный. По меньшей мере часть женщин переехала в Сирию вслед за мужьями, примкнувшими к ИГ.
ITAR-TASS: GROZNY, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA. OCTOBER 22, 2013. A general view of central Grozny. Left front: the offices of the Muslim Spiritual Assembly of Chechnya. Right front: Akhmad Kadyrov Mosque, known as The Heart of Chechnya (Serdtse Chechni). Behind: Grozny-City Towers. (Photo ITAR-TASS / Rasul Yarichev)

"Мемориал" сообщил об исчезнувших чеченцах, которых предположительно расстреляли 24.07.2017

Правозащитники подтвердили задержание 13 человек в Чечне, которые, по данным "Новой газеты", позже были "спонтанно" расстреляны в Грозном.
Screenshot Youtube novayagazeta Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=te96-QTewjo

В Чечне закрыто уголовное дело против бойца ММА Амриева 15.06.2017

Уголовное преследование Мурада Амриева, которого недавно против его воли доставили из Беларуси в Чечню, прекращено. Его обвиняли в использовании подложного паспорта.
Screenshot Youtube novayagazeta Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=te96-QTewjo

Семья Мурада Амриева покинула Чечню из соображений безопасности 09.06.2017

Семья бойца Мурада Амриева, которого, судя по всему, экстрадировали из Беларуси в Россию, покинула Грозный. За ситуацией следят международные правозащитные организации.
***Achtung: Nur zur mit der abgebildeten Person abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Die in Russland inhaftierten ukrainischen Gefangenen Stanislav Klych und Nikolaj Karpjuk © privat

Станислава Клыха и Николая Карпюка этапировали из Грозного 10.01.2017

Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных судом Чечни к длительным тюремным срокам по обвинению в участии в чеченской войне, этапировали из Грозного. В настоящее время их местонахождение неизвестно. 
ARCHIV 2014 ***** GROZNY, RUSSIA. DECEMBER 28, 2014. Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic (front C), seen before giving a speech at Sultan Bilimkhanov Stadium. Yelena Afonina/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE158EEC Copyright: imago/ITAR-TASS/Y. Afonina

Комментарий: Деморализующий фактор Чечни 10.01.2017

Главред издания "Кавказский узел" намерен обратиться в СКР по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Даудова. Жаловаться бессмысленно - эти угрозы и есть главная ценность Чечни для Кремля, считает Олег Кашин.
ITAR-TASS: GROZNY, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA. OCTOBER 22, 2013. A general view of central Grozny. Left front: the offices of the Muslim Spiritual Assembly of Chechnya. Right front: Akhmad Kadyrov Mosque, known as The Heart of Chechnya (Serdtse Chechni). Behind: Grozny-City Towers. (Photo ITAR-TASS / Rasul Yarichev)

В Чечне разыскивают соучастников нападения на полицейских 18.12.2016

В Чечне ищут от 2 до 3 человек, причастных к нападению на сотрудников полиции в Грозном. Разыскиваемые присягнули ранее ИГ, сообщили СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
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