Неизвестные напали на журналистку "Новой газеты" в Грозном

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова - автора видео о возможной резиденции Кадырова. На женщин напали у входа в отель.