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Город на Северном Кавказе.
Столица Чеченской Республики, центр Грозненского района. Расположен на обоих берегах реки Сунжи.
В числе самых благоприятных для проживания российских городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Сочи, Тюмень, а также ряд городов Подмосковья.
Глава Чечни Кадыров заявил, что боевики прибыли из-за рубежа. Сообщается об уничтожении силовиками в Грозном четырех вооруженных лиц.
Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова - автора видео о возможной резиденции Кадырова. На женщин напали у входа в отель.
Экс-мэр столицы Чечни Ислам Кадыров использовал на допросах правонарушителей электрошокер и угрозы расправой, сообщает ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на видеоматериалы.
Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним.
В январе районный суд в Грозном обязал газовую компанию списать жителям долг из-за угрозы протестов. Компания подала апелляцию, которую поддержала Генпрокуратура РФ.
Неизвестная подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе Грозного, других пострадавших нет.
Четверо напавших на церковь Архангела Михаила убиты в ходе спецоперации, заявил Рамзан Кадыров. Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли. Еще двое полицейских получили ранения.
Ксения Собчак не участвует в акции сторонников Навального. Вместо этого она поехала в Грозный, где провела одиночный пикет в поддержку Оюба Титиева.
14 детей и 7 женщин спецрейсом доставили из Сирии в Грозный. По меньшей мере часть женщин переехала в Сирию вслед за мужьями, примкнувшими к ИГ.
Правозащитники подтвердили задержание 13 человек в Чечне, которые, по данным "Новой газеты", позже были "спонтанно" расстреляны в Грозном.
Уголовное преследование Мурада Амриева, которого недавно против его воли доставили из Беларуси в Чечню, прекращено. Его обвиняли в использовании подложного паспорта.
Семья бойца Мурада Амриева, которого, судя по всему, экстрадировали из Беларуси в Россию, покинула Грозный. За ситуацией следят международные правозащитные организации.
Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных судом Чечни к длительным тюремным срокам по обвинению в участии в чеченской войне, этапировали из Грозного. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Главред издания "Кавказский узел" намерен обратиться в СКР по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Даудова. Жаловаться бессмысленно - эти угрозы и есть главная ценность Чечни для Кремля, считает Олег Кашин.
В Чечне ищут от 2 до 3 человек, причастных к нападению на сотрудников полиции в Грозном. Разыскиваемые присягнули ранее ИГ, сообщили СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
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