Григорий Явлинский

Страшная природная катастрофа на западе Германии: много жертв и разрушений. DW Новости (16.07.2021)

Число жертв наводнения в Германии уже превысило сто человек. Власти предупреждают, что эти цифры будут расти. Ведь свыше тысячи человек считаются пропавшими без вести. От наводнения пострадали десятки городов и округов. В некоторых районах все еще чрезвычайная ситуация. Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают военнослужащие бундесвера.