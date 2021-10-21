Сооснователь партии "Яблоко" приобрел особняк "на накопления за длительный период трудовой деятельности", сообщил Deutsche Welle Игорь Яковлев. По его словам, это была первая крупная покупка в жизни Явлинского.
Основатель партии "Яблоко" подробно рассказал DW, почему не разделяет взгляды Алексея Навального и его соратников. Григорий Явлинский также высказал свое мнение по поводу предстоящих в России выборов и политики Путина.
Число жертв наводнения в Германии уже превысило сто человек. Власти предупреждают, что эти цифры будут расти. Ведь свыше тысячи человек считаются пропавшими без вести. От наводнения пострадали десятки городов и округов. В некоторых районах все еще чрезвычайная ситуация. Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают военнослужащие бундесвера.
В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Youtube-канала Соловьев Live не исключил разрыва отношений с ЕС из-за санкций, создающих риски для чувствительных секторов экономики. В ЕС очень критично воспринимали слова Лаврова.