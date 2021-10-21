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Григорий Явлинский

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

"Яблоко" дистанцируется от сторонников Навального в своих рядах 18.10.2021

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.
Screenshot DW-Interview Jawlinski

Григорию Явлинскому сделана операция на сердце 29.09.2021

Операцию на сердце основателю партии "Яблоко" сделали в Москве. Ранее партийный соратник сообщил, что у Явлинского проблемы со здоровьем.
Auf dem Bild: Grigory Jawlinskij. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Пресс-секретарь Явлинского пояснил DW, на какие деньги тот купил дом на Рублевке 15.09.2021

Сооснователь партии "Яблоко" приобрел особняк "на накопления за длительный период трудовой деятельности", сообщил Deutsche Welle Игорь Яковлев. По его словам, это была первая крупная покупка в жизни Явлинского.

Григорий Явлинский критично о Навальном, Путине и выборах в России. #вТРЕНДde 19.07.2021

Основатель партии "Яблоко" подробно рассказал DW, почему не разделяет взгляды Алексея Навального и его соратников. Григорий Явлинский также высказал свое мнение по поводу предстоящих в России выборов и политики Путина.

Страшная природная катастрофа на западе Германии: много жертв и разрушений. DW Новости (16.07.2021) 16.07.2021

Число жертв наводнения в Германии уже превысило сто человек. Власти предупреждают, что эти цифры будут расти. Ведь свыше тысячи человек считаются пропавшими без вести. От наводнения пострадали десятки городов и округов. В некоторых районах все еще чрезвычайная ситуация. Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают военнослужащие бундесвера.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Более 50 членов петербургского "Яблока" подписали заявление о Навальном 11.07.2021

"Мы не поддерживаем личную позицию Явлинского по отношению к Навальному", - написали они. Подписанты не согласны со словами Явлинского о том, что "Яблоко" не поддерживает политику Навального.
Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin hält einen angebissenen Apfel, der wir der Kopf von Grigorij Jawlinskij aussieht, der sagt: Anhänger von Nawalny, wählt und nicht. Thema: Mitbegründer der Partei Jabloko (Apfel) Jawlinskij bat Anhänger von Nawalny nicht Jabloko ihre Stimmen abgeben. DW, Sergey Elkin

Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока" 08.07.2021

Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать на выборах в Госдуму за "Яблоко". Карикатурист Сергей Елкин знает, кому по вкусу слова сооснователя этой партии.
Moskau am 04.07.2021 via vadim.chataline@dw.com, 04.07.2021

Список "Яблока" для выборов: кто вошел, а кто остался 04.07.2021

Съезд "Яблока" утвердил своих кандидатов на выборы - 2021. Почему не все желающие попали в список? Репортаж DW c партийного съезда.
Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

"Яблоко" внесло Андрея Пивоварова в выборные списки в Краснодаре 03.07.2021

Поздно вечером делегаты XXI съезда партии утвердили кандидатуру бывшего исполнительного директора ликвидированной организации "Открытая Россия" по спискам "Яблока" в Краснодарской территориальной группе.
Auf dem Bild: Grigory Jawlinskij. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Явлинский не будет баллотироваться на выборах в Госдуму 03.07.2021

О решении Григория Явлинского отказаться от выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году было объявлено на съезде партии в Москве.

Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

Письмо Явлинскому: Поддержит ли "Яблоко" экс-главу "Открытой России"? 28.06.2021

Арестованный экс-глава "Открытой России" призвал Явлинского дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах Госдумы. Глава пресс-службы партии прокомментировал для DW это обращение.
Marina Litvinovich, member of Moscow's Public Monitoring Commission speaks during her interview with the Associated Press in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 3, 2021. Litvinovich said that besides Sakharovo, there were at least four more detention centers outside Moscow where arrested protesters were taken. Each of those facilities could accommodate about 30 people, and all of them have already been filled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Parteitag der russischen oppositionellen Partei Yabloko. Alexander Kochubei

"Яблоко" ограничивает вход 04.04.2021

После начатой реформы вступить в "Яблоко" будет сложнее. Так партия защищается от "рейдерского захвата". Репортаж DW.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: Portraits and flowers on the grave of politician and opposition activist Boris Nemtsov in Troyekurovskoye Cemetery during a memorial event marking the 6th anniversary of Boris Nemtsov s assassination. Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. The message reads: Boris Yefimovich Nemtsov. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E14

Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова 27.02.2021

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…

Угроза или блеф: Запад о словах Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС из-за санкций. DW Новости 12.02.2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Youtube-канала Соловьев Live не исключил разрыва отношений с ЕС из-за санкций, создающих риски для чувствительных секторов экономики. В ЕС очень критично воспринимали слова Лаврова.
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