Грета Тунберг vs отрицание изменения климата

Призывы Греты Тунберг к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата в 2019 году нашли отклик у многих людей. Но только не у тех, кто отрицает этот феномен, считает Сергей Елкин.
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