Грета Тунберг vs отрицание изменения климата

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Путин напомнил Макрону о "желтых жилетах", но тот не впечатлился

Не как в Париже: на встрече с Макроном Путин вспомнил о "желтых жилетах". Но протестующих во Франции к выборам допустили, а в Москве - нет. Сергей Елкин о сравнении не в пользу Кремля.