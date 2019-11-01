 Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

По словам шведской экоактивистки, она проехала полмира, "но не в том направлении". Находящаяся в США Тунберг хочет принять участие в конференции по изменению климата в Мадриде.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, находящаяся в США, ищет кого-нибудь, кто помог бы ей вновь пересечь Атлантический океан, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря в Испании. Соответствующую запись она в пятницу, 1 ноября, оставила в Twitter.

"Поскольку #COP25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне понадобится помощь. Я проехала полмира, но, как оказалось, не в том направлении", - написала она. По ее словам, новое путешествие планируется на ноябрь. "Буду очень благодарна, если кто-нибудь поможет мне найти транспорт", - подчеркнула Грета.

Она также выразила сожаление, что на этот раз не сможет посетить Южную и Центральную Америку, несмотря на то, что "очень ждала этого". Активистка также добавила, что мир переживает "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию" и выразила поддержку народу Чили, где вот уже более двух недель не утихают беспорядки.

Отказалась от перелетов на самолетах

Контекст

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг невольно стала ширмой для тех, чья цель не спасение планеты, а уничтожение капитализма, считает Константин Эггерт. (10.10.2019)

История Греты Тунберг воодушевила тысячи школьников и студентов в Германии. Однако об экологии здесь начали заботиться уже давно. DW показывает на примере одного университета. (04.10.2019)

В Нью-Йорк Тунберг приплыла в августе на яхте Malizia II с солнечными батареями и подводными турбинами. По экологическим соображениям девушка отказалась от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Яхта принадлежит немецкому бизнесмену и агенту по продаже недвижимости Герхарду Зенфту (Gerhard Senft), ее содержание спонсирует Yacht Club de Monaco.

Путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней: c 14 по 28 августа.

Мадрид вместо Сантьяго

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес 31 октября заявил, что сделает все необходимое, чтобы Мадрид смог принять у себя 25-ю конференцию ООН по климату.

В ходе нее ожидается выработка новых, более амбициозных предложений по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Из-за беспорядков В Чили власти страны отказались от проведения мероприятия в Сантьяго.

Смотрите также:

  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:41

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?

Контекст

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

Стартовав в Австралии, акция в защиту климата прокатилась по всему миру. Митинги и демонстрации против глобального потепления прошли почти в 150 странах. Как это было - в фотогалерее DW. (20.09.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Как Грета Тунберг расколола общество, но объединила Трампа и Путина. DW Новости  

Берлин: радикальные экоактивисты блокируют центр города  

Также по теме

Spanien Fassaden des Regierungsgebäude Palacio de Comunicaciones

Мадрид примет конференцию ООН по изменению климата 01.11.2019

Чили отказалась от проведения конференции ООН из-за неутихающих более двух недель беспорядков.

Profisegler bringen Greta Thunberg nach Amerika

Грета Тунберг отправилась через Атлантику на конференцию по изменению климата 14.08.2019

16-летняя активистка Грета Тунберг отправилась из Великобритании в США на восемнадцатиметровой яхте "Malizia".

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о "Северном потоке - 2": "Он нам не нужен"  

Комментарий: Путин предлагает Украине воровать, как при Януковиче  

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно