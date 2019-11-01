Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, находящаяся в США, ищет кого-нибудь, кто помог бы ей вновь пересечь Атлантический океан, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря в Испании. Соответствующую запись она в пятницу, 1 ноября, оставила в Twitter.

"Поскольку #COP25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне понадобится помощь. Я проехала полмира, но, как оказалось, не в том направлении", - написала она. По ее словам, новое путешествие планируется на ноябрь. "Буду очень благодарна, если кто-нибудь поможет мне найти транспорт", - подчеркнула Грета.

Она также выразила сожаление, что на этот раз не сможет посетить Южную и Центральную Америку, несмотря на то, что "очень ждала этого". Активистка также добавила, что мир переживает "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию" и выразила поддержку народу Чили, где вот уже более двух недель не утихают беспорядки.

Отказалась от перелетов на самолетах

В Нью-Йорк Тунберг приплыла в августе на яхте Malizia II с солнечными батареями и подводными турбинами. По экологическим соображениям девушка отказалась от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, являются одним из самых главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.

Яхта принадлежит немецкому бизнесмену и агенту по продаже недвижимости Герхарду Зенфту (Gerhard Senft), ее содержание спонсирует Yacht Club de Monaco.

Путешествие из британского Плимута в Нью-Йорк, где Грета приняла участие в климатическом саммите ООН, продлилось 15 дней: c 14 по 28 августа.

Мадрид вместо Сантьяго

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес 31 октября заявил, что сделает все необходимое, чтобы Мадрид смог принять у себя 25-ю конференцию ООН по климату.

В ходе нее ожидается выработка новых, более амбициозных предложений по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Из-за беспорядков В Чили власти страны отказались от проведения мероприятия в Сантьяго.

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