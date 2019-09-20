 Госдеп призывает Россию прекратить обвинения ″Свидетелей Иеговы″ в экстремизме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2019

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Мир

Госдеп призывает Россию прекратить обвинения "Свидетелей Иеговы" в экстремизме

В ответ на реальные сроки членам организации "Свидетелей Иеговы", Госдеп США призвал власти РФ уважать право граждан на свободу вероисповедания и прекратить обвинять их в экстремизме.

Свидетели Иеговы, получившие в Саратове реальные сроки за экстремизм

"Свидетели Иеговы", получившие в Саратове реальные сроки за экстремизм

Вашингтон обеспокоен приговором Ленинского районного суда Саратова шести участникам религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной в РФ. Об этом в субботу, 21 сентября, на своей странице в Twitter сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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В Саратове шесть членов организации "Свидетели Иеговы" признаны виновными в экстремизме и осуждены на сроки от двух до трех с половиной лет лишения свободы. (20.09.2019)

Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы". Им и их близким родственникам запрещен въезд в США. (10.09.2019)

"Мы призываем Россию уважать права граждан на свободу вероисповидания и прекратить ложные обвинения "Свидетелей Иеговы" в экстремизме", - написала Ортэгус.

Суд в Саратове 19 сентября приговорил к реальным срокам шесть членов религиозной организации по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ за организацию деятельности экстремистского сообщества. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Фигуранты дела приговорены к срокам от 2 лет лишения свободы до 3 лет 6 месяцев. Кроме того, всем им запрещено занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на 5 лет.

Ранее, 10 сентября, Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета (СК) Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача. Им и их ближайшим родственникам, в частности, запрещен въезд в США. Госдепартамент, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, "располагает достоверной информацией" о том, что следователи причастны к "пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с последователями "Свидетелей Иеговы" в Сургуте". По меньшей мере к семи представителям религиозной организации были применено "удушение, поражение электрическим током и жестокие избиения".

По данным Вашингтона, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих их подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе. В настоящее время в заключении находятся семь человек.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

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