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Голодовка

(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу 08.11.2021

Грузинские власти сообщили о госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. Часом ранее мать политика рассказала, что его увезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств 07.11.2021

После обнародования видео, где он принимает жизненно необходимые пищевые добавки, объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии отказался от медикаментов, прохождения тестов и переливаний. Его состояние ухудшается.
ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в ходе голодовки 05.11.2021

У Михаила Саакашвили начались провалы в памяти, сообщил телеканал "Дождь". Экс-президент Грузии более месяца держит голодовку в тюрьме в Рустави. Оппозиция провела несколько акций, требуя освободить политика.
Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

Фактор Миши, или Второй тур выборов в Грузии как референдум 29.10.2021

В Грузии 30 октября проходит второй тур местных выборов. Остроты ситуации добавляет голодовка, объявленная находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. Репортаж DW из Тбилиси.
TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 14, 2021: A rally demanding to set free Georgia's ex-president Mikheil Saakashvili is organized by the United National Movement political party. Saakashvili was arrested in Tbilisi on October 1, 2021, upon his return to Georgia. The former president faces multiple criminal charges in the country. David Mdzinarishvili/TASS

Грузия отказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону во въезде 27.10.2021

Причин отказа во въезде в Грузию Дмитрию Гордону не назвали. Украинский журналист планировал посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме Рустави.
TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 14, 2021: A rally demanding to set free Georgia's ex-president Mikheil Saakashvili is organized by the United National Movement political party. Saakashvili was arrested in Tbilisi on October 1, 2021, upon his return to Georgia. The former president faces multiple criminal charges in the country. David Mdzinarishvili/TASS

Омбудсмен считает невозможным обеспечить безопасность Саакашвили в тюремной больнице 24.10.2021

Михаилу Саакашвили, более трех недель продолжающему голодовку в тюрьме, не могут быть обеспечены безопасность и адекватное лечение в тюремной больнице, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Адвокат Саакашвили заявил о готовящейся "ликвидации" экс-президента 24.10.2021

По словам Ники Гварамии, в тюремной больнице, куда планируется перевести Саакашвили, будет имитирован бунт заключенных, под прикрытием которого власти намерены "ликвидировать" экс-президента.
ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили 19.10.2021

Михаила Саакашвили следует перевести в больницу из-за высокого риска осложнений, заявили врачи. Экс-президент Грузии уже 20-й день держит голодовку в тюрьме.

Тысячи вышли на улицы Тбилиси в поддержку Саакашвили (15.10.2021) 15.10.2021

Сторонники Саакашвили зачитали его обращение, в котором он призывал грузин прийти на второй туд выборов мэров и поддержать оппозицию. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и был задержан 1 октября. В тюрьме он объявил голодовку.

Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

Как в Тбилиси требовали освободить Саакашвили 14.10.2021

14 октября оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" снова потребовала немедленно освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили. Репортаж DW о том, как прошла акция.
Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева

Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева 14.10.2021

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, посетила депутат Рады Елизавета Ясько, у которой с ним близкие отношения. Впечатлениями от встречи Ясько поделилась с DW.

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии 11.10.2021

Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.

Офшорный юмор. Вечный Лукашенко. Топовые каналы Ютуба – "Заповедник", выпуск 187, 10.10.21 10.10.2021

Запрещенный юмор из "Архива Пандоры". Триллер о серийном президенте и его подражателе. Видеоблоги политиков о голодовке, топливном кризисе и офшорах. Смотрите в 187-м выпуске "Заповедника"!
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку в тюрьме 02.10.2021

Михаил Саакашвили заявил, что не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президент Грузии требует встречи с консулом Украины, гражданином которой он является.
Lea und Henning, beiden verbliebenen Teilnehmer des «Hungerstreiks der letzten Generation», geben auf einer Pressekonferenz bekannt, dass sie ab sofort in einen trockenen Hungerstreik treten. Sie fordern, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz den Klimanotstand ausruft. +++ dpa-Bildfunk +++

В Берлине экоактивисты прекратили голодовку в защиту климата 25.09.2021

Хеннинг Йешке согласился выйти из голодовки после звонка кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, пообещавшего в течение четырех недель организовать публичное обсуждение немедленных мер по защите климата.
Hunger striking climate activists Simon Helmstedt (L) and Jacob Heinze (R) are seen with fellow activists in a protest tent camp near the German parliament in Berlin on September 13, 2021. - 16 days into a hunger strike for a radical climate change, the activists involved announced that they will intensify their action, with some of the hunger striking people involved would stop the intake of diluted fruit juice, the organisers said on Monday. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Почти все участники берлинской голодовки школьников начали есть 23.09.2021

Голодовка школьников в центре Берлина в защиту климата продолжается больше трех недель. Из участников первой волны остался только один - и он решил отказаться и от воды.
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