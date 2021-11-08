Сторонники Саакашвили зачитали его обращение, в котором он призывал грузин прийти на второй туд выборов мэров и поддержать оппозицию. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и был задержан 1 октября. В тюрьме он объявил голодовку.
Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.