Голливудский "Оскар": очень мужской и очень белый

По давней традиции незадолго до раздачи "Оскаров" Американская академия кинематографических искусств и наук приглашает всех своих номинантов на совместный ужин. Так было и в этом году. А вскоре после банкета Академия опубликовала групповое фото в Twitter.

Большинство запечатленных на снимке людей - мужчины со светлой кожей. Незамедлительно вслед за публикацией последовали протесты. И не только в социальной сети. Выбор номинантов критически прокомментировали также ведущие американские СМИ. Газета New York Times, в частности, так озаглавила свою публикацию: "Очень мужской, очень белый: давайте поговорим о номинациях на "Оскар".

Американская актриса, сценаристка, продюсер и режиссер Исса Рей, которая представляла номинантов нынешнего года по американскому телевидению, сказала, зачитав имена режиссеров, вышедших в финальный раунд борьбы за заветный трофей, что поздравляет "всех этих мужчин". Потому что вопреки ожиданиям ни Грета Гервиг, ни другие женщины-режиссеры не оказались в числе номинантов. Только мужчины: Тодд Филлипс ("Джокер"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Чжун Хо ("Паразиты").

В Каннах Пон Чжун Хо удостоился Золотой пальмовой ветви за свой фильм "Паразиты"

По крайней мере, среди них представлены в лице режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи кинематографисты с цветом кожи не белым, которые, как и женщины, редко попадают в число номинантов на "Оскар". Протестные движения #OscarsSoMale и #OscarsSoWhite и в 2020 году не утратили своей актуальности.

Цифры говорят сами за себя: если не брать во внимание актерские номинации, в которых автоматически происходит разделение по гендерному принципу, из 193 номинантов нынешнего года почти 30 процентов составляют женщины и 70 процентов - мужчины.

Более внимательное рассмотрение списка номинантов этого года показывает, что доля женщин в четырех категориях даже меньше 20 процентов, а в четырех других она сводится к нулю: премии за режиссуру, за работу звукооператора и оператора, а также за спецэффекты в 2020 году опять поделят между собой мужчины.

Лишь в трех номинациях соотношение полов несколько сбалансировано: за лучший анимационный короткометражный фильм, за лучший документальный короткометражный фильм и за лучший дизайн костюмов.

Женщины в аутсайдерах десятилетиями

В некоторых категориях гендерный дисбаланс выражен особенно явно. За всю историю "Оскара" - в 1929 году проходила первая церемония награждения - жюри номинировало всего пять женщин на звание лучшего режиссера. Последней была Грета Гервиг в 2018 году, и только Кэтрин Бигелоу удалось получить "Оскар" в этой категории.

Премия "Оскар" за лучшую операторскую работу также находится в руках мужчин. Рэйчел Моррисон была первой и единственной женщиной, которая была номинирована в этой категории в 2018 году.

В 1997 году Рэйчел Портман стала первой женщиной, получившей "Оскар" за лучшую музыку к фильму. Второй женщиной - лауреатом "Оскара" в этой же номинации стала Энн Дадли.

Исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоттир, написавшая саундтрек к фильму "Джокер", главному фавориту на "Оскар" нынешнего года, может стать третьей женщиной, выигравшей премию. Иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, она уже во всяком случае покорила своими меланхоличными мелодиями и была удостоена "Золотого глобуса".

И все же почти 30 процентов - это самая высокая доля женщин среди номинантов на премию "Оскар" за всю историю ее существования. Голливуд тоже не застрахован от перемен - они происходят, хотя и медленно. Так, под давлением критики Академия расширила состав жюри премии "Оскар" - для обеспечения большего разнообразия в него были приняты женщины-кинематографисты и кинематографисты самого разного происхождения. Число голливудских "академиков" выросло на 35 процентов. Тем не менее, и поныне жюри самой престижной кинонаграды в мире состоит на 68 процентов из мужчин и на 84 процентов из людей с белым цветом кожи.

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