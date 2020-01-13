 Голливудский ″Оскар″: очень мужской и очень белый | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.02.2020

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Культура и стиль жизни

Голливудский "Оскар": очень мужской и очень белый

9 февраля пройдет 92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год. В 24 номинациях, как всегда, почти только мужчины.

Премия Оскар

По давней традиции незадолго до раздачи "Оскаров" Американская академия кинематографических искусств и наук приглашает всех своих номинантов на совместный ужин. Так было и в этом году. А вскоре после банкета Академия опубликовала групповое фото в Twitter.

Большинство запечатленных на снимке людей - мужчины со светлой кожей. Незамедлительно вслед за публикацией последовали протесты. И не только в социальной сети. Выбор номинантов критически прокомментировали также ведущие американские СМИ. Газета New York Times, в частности, так озаглавила свою публикацию: "Очень мужской, очень белый: давайте поговорим о номинациях на "Оскар".

Американская актриса, сценаристка, продюсер и режиссер Исса Рей, которая представляла номинантов нынешнего года по американскому телевидению, сказала, зачитав имена режиссеров, вышедших в финальный раунд борьбы за заветный трофей, что поздравляет "всех этих мужчин". Потому что вопреки ожиданиям ни Грета Гервиг, ни другие женщины-режиссеры не оказались в числе номинантов. Только мужчины: Тодд Филлипс ("Джокер"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Чжун Хо ("Паразиты").

Пон Чжун Хо

В Каннах Пон Чжун Хо удостоился Золотой пальмовой ветви за свой фильм "Паразиты"

По крайней мере, среди них представлены в лице режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи кинематографисты с цветом кожи не белым, которые, как и женщины, редко попадают в число номинантов на "Оскар". Протестные движения #OscarsSoMale и #OscarsSoWhite и в 2020 году не утратили своей актуальности.

Цифры говорят сами за себя: если не брать во внимание актерские номинации, в которых автоматически происходит разделение по гендерному принципу, из 193 номинантов нынешнего года почти 30 процентов составляют женщины и 70 процентов - мужчины.

Контекст

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В Кельне прошел фестиваль женского кино. Корреспондент DW выяснила, что женщинам сегодня доверяют в киноиндустрии. (26.04.2018)

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О женской квоте в бизнесе в Германии твердят последние годы. Для культуры это слово, скорее, сорняк. Но, как бы ни хотели от него избавиться, факты говорят сами за себя. (26.07.2016)

Сегодня художницы не хотят уподобляться Марианне Веревкиной, ушедшей в тень любимого - художника Алексея Явленского. Но бал в сфере искусства по-прежнему правят мужчины. Пока... (06.01.2015)

Более внимательное рассмотрение списка номинантов этого года показывает, что доля женщин в четырех категориях даже меньше 20 процентов, а в четырех других она сводится к нулю: премии за режиссуру, за работу звукооператора и оператора, а также за спецэффекты в 2020 году опять поделят между собой мужчины.

Лишь в трех номинациях соотношение полов несколько сбалансировано: за лучший анимационный короткометражный фильм, за лучший документальный короткометражный фильм и за лучший дизайн костюмов.

Женщины в аутсайдерах десятилетиями

В некоторых категориях гендерный дисбаланс выражен особенно явно. За всю историю "Оскара" - в 1929 году проходила первая церемония награждения - жюри номинировало всего пять женщин на звание лучшего режиссера. Последней была Грета Гервиг в 2018 году, и только Кэтрин Бигелоу удалось получить "Оскар" в этой категории.

Премия "Оскар" за лучшую операторскую работу также находится в руках мужчин. Рэйчел Моррисон была первой и единственной женщиной, которая была номинирована в этой категории в 2018 году.

В 1997 году Рэйчел Портман стала первой женщиной, получившей "Оскар" за лучшую музыку к фильму. Второй женщиной - лауреатом "Оскара" в этой же номинации стала Энн Дадли.

Исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоттир, написавшая саундтрек к фильму "Джокер", главному фавориту на "Оскар" нынешнего года, может стать третьей женщиной, выигравшей премию. Иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, она уже во всяком случае покорила своими меланхоличными мелодиями и была удостоена "Золотого глобуса".

Диаграмма соотношения женщин и мужчин в номинациях на Оскар в 2020 году

И все же почти 30 процентов - это самая высокая доля женщин среди номинантов на премию "Оскар" за всю историю ее существования. Голливуд тоже не застрахован от перемен - они происходят, хотя и медленно. Так,  под давлением критики Академия расширила состав жюри премии "Оскар" - для обеспечения большего разнообразия в него были приняты женщины-кинематографисты и кинематографисты самого разного происхождения. Число голливудских "академиков" выросло на 35 процентов. Тем не менее, и поныне жюри самой престижной кинонаграды в мире состоит на 68 процентов из мужчин и на 84 процентов из людей с белым цветом кожи.

Смотрите также:
"Оскар" и его женщины

  • Джанет Гейнор

    "Оскар" и его женщины

    Джанет Гейнор

    Одна из самых ярких звезд Голливуда и первая обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". Награду американской Академии кинематографических искусств и наук в 1929 году принесли ей фильмы "Седьмое небо", "Восход солнца" и "Уличный ангел". Это был единственный раз в истории кинопремии, когда награду вручили за все работы года, а не только за конкретный фильм.

  • Кадр из фильма Лев зимой, за которую Кэтрин Хепбёрн (вторая справа) также получила премию Оскар.

    "Оскар" и его женщины

    Кэтрин Хепбёрн

    Бунтарка с аристократической внешностью и властным характером. Выдвигалась на "Оскар" 12 раз и четырежды удостаивалась премии - первый рекорд побила Мерил Стрип, второй рекорд пока еще никем не побит. Была признана величайшей актрисой в истории Голливуда. Первый "Оскар" получила в 1934 году за фильм "Ранняя слава", четвертый - в 1982 за фильм "На золотом озере".

  • Бетт Дейвис

    "Оскар" и его женщины

    Бетт Дейвис

    Вторая в списке величайших актрис в истории Голливуда и первый человек в истории мирового кинематографа, номинированный на десять "Оскаров", а также первая женщина в должности президента Американской киноакадемии. Утверждается, что это она нарекла престижный трофей "Оскаром", заметив сходство статуэтки со своим супругом Хармоном Оскаром Нельсоном. Выигрывала премию два раза - в 1935 и 1938 годах.

  • Луизе Райнер

    "Оскар" и его женщины

    Луизе Райнер

    С театральных подмостков Берлина попала в 1935 году по контракту в Голливуд и стала первой из актрис, завоевавшей две премии "Оскар", а также первой, награжденной два года подряд. Успех был коротким: разочаровавшись в Голливуде, Райнер вернулась в Европу. С ее легкой руки появилось представление об "оскаровском проклятии": выиграв заветную статуэтку, актер уже не может сыграть ничего путного.

  • Вивьен Ли

    "Оскар" и его женщины

    Вивьен Ли

    Английская актриса получила две премии "Оскар" за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хары в "Унесённых ветром" (1939) и Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание" (1951). Страдавшая биполярным расстройством, она утверждала, что именно роль Бланш привела ее к безумию.

  • Джоан Фонтейн

    "Оскар" и его женщины

    Джоан Фонтейн

    Известность принесли ей классические фильмы Альфреда Хичкока. а премию "Оскар" - его триллер "Подозрение" (1941). Никто кроме нее из актрис или актеров не удостаивался больше премии Американской киноакадемии за фильмы, режиссером которых был Хичкок.

  • Ингрид Бергман

    "Оскар" и его женщины

    Ингрид Бергман

    Три премии "Оскар" и 4-е место в рейтинге величайших звезд кино Американского института киноискусства. Шведско-американская актриса не ограничивала себя рамками одного амплуа и снималась у разных режиссеров. Два "Оскара" принесли ей фильмы "Газовый свет" (1944) и "Анастасия" (1956). Третий Бергман получила за роль второго плана в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".

  • Одри Хепбёрн

    "Оскар" и его женщины

    Одри Хепбёрн

    Британская актриса, фотомодель, гуманитарный деятель и одна из самых элегантных женщин мира. Получила премию "Оскар" в 1954 году за фильм "Римские каникулы". Номинировалась еще четырежды, в том числе, за роль в картине "Завтрак у Тиффани", которую сама Хепбёрн считала своей самой яркой и одной из самых сложных в своей карьере.

  • Грейс Келли и Ренье III

    "Оскар" и его женщины

    Грейс Келли

    Американская актриса и с 1956 года супруга князя Монако Ренье III. Став княгиней, она оставила кинокарьеру, успев, однако, завоевать "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Деревенская девушка" и славу самой кассовой актрисы своего времени.

  • Элизабет Тейлор

    "Оскар" и его женщины

    Элизабет Тейлор

    Пять номинаций и два "Оскара" за лучшую женскую роль - англо-американская дива первой из актрис получила гонорар в миллион долларов и приводила в экстаз публику перипетиями своей личной жизни. Лишь однажды "королева Голливуда" оказалась на "вторых ролях" - на вручении премий "Оскар" в 1974 году, когда на сцену вдруг выскочил абсолютно голый фотограф Роберт Опель.

  • Софи Лорен

    "Оскар" и его женщины

    Софи Лорен

    Итальянская дива была удостоена премии "Оскар" в 1962 году за роль в военной драме Витторио де Сика "Чочара", став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке.

  • Барбра Стрейзанд

    "Оскар" и его женщины

    Барбра Стрейзанд

    Одна из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса: актриса, а также певица и композитор, режиссер и продюсер, политический активист. "Самая дивная из див" выпустила несколько десятков "золотых" и "платиновых" дисков грамзаписи и удостоилась двух "Оскаров". Голливудской кинопремией в категории "лучшая актриса" была отмечена ее роль в фильме "Смешная девчонка".

  • Джейн Фонда

    "Оскар" и его женщины

    Джейн Фонда

    Обладательница идеальной фигуры и титула "королева аэробики", политическая активистка и писательница, названная в честь жены короля Генриха VIII, дальней родственницы по материнской линии, добилась известности и в Голливуде, что было нелегко: она пыталась вырваться из навязываемого ей амплуа "сексуальной кошечки" и проявить себя как драматическая актриса. В коллекции ее трофеев - два "Оскара".

  • Луиза Флетчер

    "Оскар" и его женщины

    Луиза Флетчер

    Из-за высокого роста ее карьера в кино поначалу не задалась. Актриса вышла замуж и посвятила себя воспитанию детей. В кино вернулась после многолетнего перерыва. Вернувшись, завоевала "Оскар" - за роль властной сестры Рэтчед в культовом фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). На церемонии награждения премией произнесла крамольную фразу: "Иногда бывает здорово, что все тебя ненавидят".

  • Мерил Стрип

    "Оскар" и его женщины

    Мерил Стрип

    Обладательница трех премий "Оскар" и 19 номинаций, которых у нее больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа. Признана киноведами и театральными критиками одной из величайших актрис современности.

  • Юная Джоди у себя дома в Лондоне, 1977 год

    "Оскар" и его женщины

    Джоди Фостер

    Сниматься начала с трех лет в рекламных роликах и телесериалах, а в возрасте 14 лет получила первую номинацию на "Оскар". Статуэтку в категории "Лучшая актриса" завоевывала дважды - за фильмы "Обвиняемые" (1989) и "Молчание ягнят" (1992).

  • Джессика Тэнди в фильме Птицы (в центре)

    "Оскар" и его женщины

    Джессика Тэнди

    Самая пожилая обладательница "Оскара" за всю историю премии. В 1990 году была удостоена награды за фильм "Шофер мисс Дэйзи". Среди известнейших лент с ее участием - хичкоковский триллер "Птицы" (на фото в центре). Свою актерскую карьеру она начала в 16-летнем возрасте на подмостках Лондона, выступала на знаменитых сценах британской столицы и большое признание получила также на Бродвее.

  • Хэлли Берри

    "Оскар" и его женщины

    Хэлли Берри

    В 1999 году в биографическом фильме "Познакомьтесь с Дороти Дендридж" она сыграла первую темнокожую женщину, номинированную на "Оскар" в категории "Лучшая актриса", а в 2002 году сама стала первой афроамериканкой, завоевавшей заветную статуэтку, за фильм "Бал монстров".

  • Марион Котийяр

    "Оскар" и его женщины

    Марион Котийяр

    В 2008 году была удостоена "Оскара" за роль Эдит Пиаф в музыкальной драме "Жизнь в розовом цвете" и стала первой француженкой и второй после итальянки Софи Лорен актрисой в истории премии, которой удалось одержать победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм на иностранном языке.

  • Кейт Уинслет

    "Оскар" и его женщины

    Кейт Уинслет

    Всемирную известность принес ей монументальный фильм-катастрофа "Титаник", а премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса" в 2009 году - одноименная экранизация знаменитого романа немецкого писателя Бернхарда Шлинка (Bernhard Schlink) "Чтец" ("Der Vorlerser").

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

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