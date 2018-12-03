Глобальное потепление: точка кипения достигнута?

На конференции ООН по защите климата в Катовице политики и эксперты обсуждают, как снизить вредные выбросы в атмосферу. Карикатурист Сергей Елкин согласен: проблема назрела.
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