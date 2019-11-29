 Глава Airbus: пассажирский самолет-гибрид может взлететь до 2035 года | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 29.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Глава Airbus: пассажирский самолет-гибрид может взлететь до 2035 года

Европейский авиастроитель ради снижения выбросов CO2 нацелился на технологический прорыв с помощью электрических двигателей, "зеленого водорода" и синтетического топлива E-Fuels.

Гийом Фори на авиасалоне в Дубае в ноябре 2019 года

Гийом Фори на авиасалоне в Дубае в ноябре 2019 года

Европейский аэрокосмический концерн Airbus Group решил активно включиться во всемирную борьбу за снижение выбросов в атмосферу парниковых газов. "Зеленое" воздухоплавание является для нас высшим приоритетом", - заявил его новый генеральный директор Гийом Фори и фактически сформулировал ключевую долгосрочную задачу своей деятельности на этом посту: "Наша цель - построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет".

Первый в мире низкоэмиссионный самолет для защиты климата

Решение этой чрезвычайно комплексной задачи потребует многих лет или даже десятилетий и значительных инвестиций, подчеркнул 51-летний Фори, возглавивший Airbus в апреле 2019 года. Тем не менее, первый "Эрбас" с гибридной силовой установкой мог бы подняться в небо до 2035 года, объявил глава франко-германо-испанского концерна, выступая 28 ноября в Гамбурге перед членами Клуба гамбургских экономических журналистов и Клуба авиационной прессы.

Сборка самолетов семейства A320 на заводе Airbus в Гамбурге

Сборка самолетов семейства A320 на заводе Airbus в Гамбурге

При этом французский топ-менеджер заверил собравшихся, что активную роль при реализации проекта предстоит сыграть сложившейся на севере Германии в районе Гамбурга сети научных центров и конструкторских бюро. В этом немецком городе находится второй по значению авиационный завод концерна. Головное предприятие расположено во французской Тулузе.

Заявление Гийома Фори прозвучало на фоне нарастающей борьбы против потепления глобального климата, в ходе которой все чаще раздаются призывы полностью или хотя бы частично отказаться от авиаполетов, ведь из-за них в верхние слои атмосферы выбрасывается большое количество углекислого газа CO2. В Германии вслед за Швецией даже появилось выражение Flugscham ("стыд за полет").

Гийом Фори рассчитывает на "зеленый водород" и E-Fuels 

Контекст

Всего будет построено шесть таких широкофюзеляжных транспортных самолетов. (22.05.2019)

"Эффект Греты Тунберг" или рост экологического сознания? Опросы показывают: жители Германии всерьез озабочены глобальным потеплением и хотят изменить свою модель поведения. (20.09.2019)

На авиаперевозки приходится всего 2,5 процента всемирных выбросов CO2, отметил в ходе выступления Гийом Фори. Но Airbus осознает свою ответственность, подчеркнул он и напомнил, что в прошлом компания уже добилась значительного сокращения расхода горючего на одного пассажира, разрабатывая все более легкие самолеты и используя все более мощные двигатели. До 2050 года глобальный воздушный транспорт намерен снизить выбросы CO2 на 50 процентов по сравнению с 2005 годом.

Одним из технологических решений на этом пути могли бы стать гибридные самолеты. В автостроении гибриды, сочетающие двигатели внутреннего сгорания с электромоторами, уже широко распространены и становятся все более популярными. В авиастроении тема находится еще в начальной стадии, признал Гийом Фори и никаких технических деталей сообщать не стал.

E-Fan: опыт с электрическими самолетами у Airbus уже есть

Он допустил, что будущий низкоэмиссионный самолет мог бы заправляться "зеленым водородом" или синтетическими видами топлива (E-Fuels), получаемыми в ходе электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников (технология Power-to-Fuel). Но для этого, подчеркнул глава Airbus, требуется дальнейшее развитие независимой от угля и природного газа "зеленой энергетики".

Электрический самолет Airbus E-Fan

Электрический самолет Airbus E-Fan

У европейского авиастроителя уже есть опыт с электрическими самолетами. Так, работавшая на аккумуляторных батареях экспериментальная двухместная модель Airbus E-Fan в 2015 году успешно пересекла пролив Ла-Манш между Англией и Францией. Однако в 2017 году концерн свернул этот проект. В то же время весной 2019 года он представил прототип электрического аэротакси.  

После выступления Гийома Фори, впервые озвучившего временной ориентир при создании предназначенного для коммерческой перевозки пассажиров самолета-гибрида, стало ясно: при новом руководстве Airbus возобновил активную работу в этом направлении - и, судя по всему, имеет реальные основания рассчитывать на успех.      

Смотрите также:

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 01:15

Lilium Jet: успешные испытания первого в мире электросамолета вертикального взлета

 

Контекст

Какой электротранспорт предпочитают немцы

В Германии с середины июня официально разрешено ездить на электросамокатах, - правда, с определенными ограничениями. А на какой еще электротранспорт активно пересаживаются немцы?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Lilium Jet: успешные испытания первого в мире электросамолета вертикального взлета  

Договор между Airbus и Bombardier: самолеты "Сухого" в пролете?  

Летающие автомобили - мечты или уже реальность?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что думает о России и Украине родственник жертв MH17  

Электромобили 2020: модели и цены на рынке ФРГ (фотогалерея)  

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров  

Новости

Первый автодорожный мост из России в Китай достроен на Дальнем Востоке

Грузовое автомобильное движение по новому мосту будет запущено весной 2020 года

Трансграничный мост через реку Амур соединил российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Движение по нему обещают запустить весной 2020 года. Проезд будет платным.   

Лондон не продлил лицензию сервиса такси Uber

Приложение Uber в мобильном телефоне

По данным оператора системы общественного транспорта в Лондоне, через Uber в городе было заказано не менее 14 тысяч поездок, которые совершили шоферы, не имеющие на это права.   

Сын президента Бразилии заподозрен в незаконном присвоении госсредств

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавио

По версии следствия, Флавио Болсонару присваивал деньги, причитавшиеся для зарплат фиктивным сотрудникам. Его отец Жаир Болсонару был избран президентом Бразилии в 2018 году.   

Восемь стран ЕС близки к нарушению пакта о стабильности евро

Европейский центробанк во Франкфурте-на-Майне

Оценив проекты бюджета всех 19 стран еврозоны, Еврокомиссия пришла к выводу, что у восьми из них они не соответствуют критериям Пакта стабильности и роста.   

Контекст

Глава Airbus: пассажирский самолет-гибрид может взлететь до 2035 года 29.11.2019

Гийом Фори на авиасалоне в Дубае в ноябре 2019 года

Европейский авиастроитель ради снижения выбросов CO2 нацелился на технологический прорыв с помощью электрических двигателей, "зеленого водорода" и синтетического топлива E-Fuels.   

Электромобили 2020: модели и цены на рынке ФРГ (фотогалерея) 29.11.2019

Volkswagen ID.3

Германия стала крупнейшим в Европе и третьим в мире после Китая и США рынком полностью электрических автомобилей. Государственные субсидии их покупателям выросли до 5000-6000 евро.   

Объем торговли Казахстана и Германии падает, Токаев едет в ФРГ 29.11.2019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Первый визит нового казахстанского президента в Берлин призван переломить отрицательную тенденцию в экономическом сотрудничестве двух стран. DW выясняла, чем она вызвана.   

Завод Tesla под Берлином: местные жители обсуждают "за" и "против" 28.11.2019

Пер и Силас Хайнекены рядом с их Tesla Model 3

Решение Маска построить первый в Европе завод Tesla под Берлином окрылило местные власти. Немецкая семья, имеющая Model 3 и живущая там, где вырастет завод, прокомментировала DW эту новость.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно