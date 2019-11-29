Глава Airbus: пассажирский самолет-гибрид может взлететь до 2035 года

Европейский авиастроитель ради снижения выбросов CO2 нацелился на технологический прорыв с помощью электрических двигателей, "зеленого водорода" и синтетического топлива E-Fuels.
Европейский аэрокосмический концерн Airbus Group решил активно включиться во всемирную борьбу за снижение выбросов в атмосферу парниковых газов. "Зеленое" воздухоплавание является для нас высшим приоритетом", - заявил его новый генеральный директор Гийом Фори и фактически сформулировал ключевую долгосрочную задачу своей деятельности на этом посту: "Наша цель - построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет".
Первый в мире низкоэмиссионный самолет для защиты климата
Решение этой чрезвычайно комплексной задачи потребует многих лет или даже десятилетий и значительных инвестиций, подчеркнул 51-летний Фори, возглавивший Airbus в апреле 2019 года. Тем не менее, первый "Эрбас" с гибридной силовой установкой мог бы подняться в небо до 2035 года, объявил глава франко-германо-испанского концерна, выступая 28 ноября в Гамбурге перед членами Клуба гамбургских экономических журналистов и Клуба авиационной прессы.
При этом французский топ-менеджер заверил собравшихся, что активную роль при реализации проекта предстоит сыграть сложившейся на севере Германии в районе Гамбурга сети научных центров и конструкторских бюро. В этом немецком городе находится второй по значению авиационный завод концерна. Головное предприятие расположено во французской Тулузе.
Заявление Гийома Фори прозвучало на фоне нарастающей борьбы против потепления глобального климата, в ходе которой все чаще раздаются призывы полностью или хотя бы частично отказаться от авиаполетов, ведь из-за них в верхние слои атмосферы выбрасывается большое количество углекислого газа CO2. В Германии вслед за Швецией даже появилось выражение Flugscham ("стыд за полет").
Гийом Фори рассчитывает на "зеленый водород" и E-Fuels
На авиаперевозки приходится всего 2,5 процента всемирных выбросов CO2, отметил в ходе выступления Гийом Фори. Но Airbus осознает свою ответственность, подчеркнул он и напомнил, что в прошлом компания уже добилась значительного сокращения расхода горючего на одного пассажира, разрабатывая все более легкие самолеты и используя все более мощные двигатели. До 2050 года глобальный воздушный транспорт намерен снизить выбросы CO2 на 50 процентов по сравнению с 2005 годом.
Одним из технологических решений на этом пути могли бы стать гибридные самолеты. В автостроении гибриды, сочетающие двигатели внутреннего сгорания с электромоторами, уже широко распространены и становятся все более популярными. В авиастроении тема находится еще в начальной стадии, признал Гийом Фори и никаких технических деталей сообщать не стал.
E-Fan: опыт с электрическими самолетами у Airbus уже есть
Он допустил, что будущий низкоэмиссионный самолет мог бы заправляться "зеленым водородом" или синтетическими видами топлива (E-Fuels), получаемыми в ходе электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников (технология Power-to-Fuel). Но для этого, подчеркнул глава Airbus, требуется дальнейшее развитие независимой от угля и природного газа "зеленой энергетики".
У европейского авиастроителя уже есть опыт с электрическими самолетами. Так, работавшая на аккумуляторных батареях экспериментальная двухместная модель Airbus E-Fan в 2015 году успешно пересекла пролив Ла-Манш между Англией и Францией. Однако в 2017 году концерн свернул этот проект. В то же время весной 2019 года он представил прототип электрического аэротакси.
После выступления Гийома Фори, впервые озвучившего временной ориентир при создании предназначенного для коммерческой перевозки пассажиров самолета-гибрида, стало ясно: при новом руководстве Airbus возобновил активную работу в этом направлении - и, судя по всему, имеет реальные основания рассчитывать на успех.
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