 Глава ХДС не будет претендовать на пост канцлера ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.02.2020

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Германия

Глава ХДС не будет претендовать на пост канцлера ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза в ближайшие месяцы, после того как партия организует выборы кандидата на пост канцлера Германии.

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом немецкие информагентства сообщают в понедельник, 10 февраля, со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел.

Контекст

Меркель не хочет уходить с должности канцлера до окончания легислатурного периода. Но не все одобряют ее желание. За политическими кулисами внимание приковано к ее преемнице на посту главы ХДС. (23.04.2019)

По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

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    Автор: Александра Елкина


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