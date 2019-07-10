Глава совета директоров "Газпрома": Транзит газа через Украину сохранится

Зал в отеле "Петерсберг" во время открытия форума "Петербургский диалог"

В пригороде Бонна с 18 по 20 июля проходит ежегодный форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог". Его сопредседатель глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков поделился с DW своими размышлениями о том, как в будущем будет осуществляться транзит российского газа через Украину, наладятся ли отношения между Берлином и Москвой и будут ли участвовать в форуме представители оппозиции.

DW: Каковы гарантии того, что в случае запуска газопровода "Северный поток-2" Украина все равно останется транзитной страной для поставок российского газа в Европу?

Виктор Зубков: Что касается Украины, то какие-то объемы обязательно останутся. Хотя "Северный поток-2" (позволит поставлять в Европу - Ред.) еще 55 млрд кубометров газа в год, запросы Европы значительно больше этих объемов. Украинской и российской сторонам нужно принять решение, как дальше будет продлеваться действующий договор: на какое время, какими будут объемы (поставок - Ред.) и по какой цене. Это должно стать предметом договоренности между "Газпромом" и украинской компанией. Но пока такие переговоры не ведутся: по-видимому, они должны начаться в июле-августе. Поэтому и говорить об объемах прокачки газа через Украину пока не представляется возможным.

- Вы являетесь сопредседателем форума "Петербургский диалог". Сегодня уже неоднократно подчеркивалось, что участие в нем министров иностранных дел обеих стран - это очень хороший сигнал. Можно ли считать, что в отношениях между Россией и Германией наступила оттепель?

- В некотором роде - да. В последние годы столь высокие персоны не присутствовали на наших форумах. А сейчас (здесь присутствуют - Ред.) два министра иностранных дел, а также премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Я надеюсь, что уровень последующих форумов будет не ниже.

- Если Берлин отменит визы для молодых россиян, можно ли ожидать, что и Москва отменит визы для молодых немцев?

- Да, конечно. Мы об этом говорим уже несколько лет. Германия не может единолично принять такое решение, это должны согласовать страны Шенгенского сообщества. Но если такое решение в Германии будет принято, то, конечно, Россия также на это ответит.

- В России в последнее время молодежь занимает очень активную позицию, поднимает много важных вопросов, хочет большей демократии. Не планируете ли вы включить в состав российской делегации оппозиционно мыслящих молодых людей, представителей гражданского общества?

- Да ради бога. У нас здесь есть представители оппозиции - это, правда, не молодые люди, а люди солидного возраста. Но я знаю, что они работают с молодежью. Если они с собой пригласят молодежь, которая с ними общается, то мы никогда не откажем. Мы считаем, что здесь как раз та площадка, где можно обмениваться мнениями и отвечать на вопросы молодежи, что же их не устраивает, что должна сделать власть, чтобы решить их проблемы.

- Я правильно понимаю, что вы готовы работать, к примеру, даже со сторонниками Навального?

- Так я не могу сказать: по крайней мере, я их не знаю. Но если они обратятся к нашим руководителям рабочей группы и попросят их принять участие, то ради бога. Эти вопросы решает руководитель рабочей группы.

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