 Глава правительства Каталонии осудил беспорядки в Барселоне | Новости из Германии о Европе | DW | 17.10.2019

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Европа

Глава правительства Каталонии осудил беспорядки в Барселоне

Ким Торра отметил, что движение за независимость всегда осуждало насилие. Для поджога автомобилей и других акций вандализма не может быть оправданий, подчеркнул он.

Ким Торра

Ким Торра

Глава регионального правительства Каталонии Ким Торра впервые публично осудил беспорядки, устроенные сепаратистами в этом испанском регионе. "Это должно незамедлительно прекратиться. Нет никаких оснований или оправданий для поджога автомобилей и других акций вандализма", - сказал он, выступая с телеобращением к народу в ночь на четверг, 17 октября.

Торра напомнил  том, что движение за независимость Каталонии всегда осуждало насилие и делает это и теперь. "Нельзя допускать инцидентов, которые мы видим на наших улицах", - подчеркнул он.

Контекст

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс. (18.12.2018)

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW. (26.10.2017)

В административном центре Каталонии Барселоне и других городах региона 16 октября вновь произошли массовые беспорядки с участием сторонников независимости. Протесты начались после того, как Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к длительным срокам тюремного заключения.

Беспорядки и задержания

По сообщению каталонской полиции, 16 октября было задержано не менее 20 демонстрантов. Служба спасения сообщила об оказании медицинской помощи 52 лицам. В городе Таррагона полицейский автомобиль наехал на демонстранта, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Демонстранты поджигали автомобили, возводили горящие баррикады и забрасывали стражей порядка зажигательными бомбами, сообщила полиция.

Сторонники независимости Каталонии от Испании устраивают беспорядки уже три дня подряд. Глава регионального правительства Торра в телеобращении к народу Каталонии подчеркнул, что демонстрации против "несправедливого приговора" должны быть мирными. При этом он избегал критических слов в адрес радикальных активистов из так называемого "Комитета защиты республики" и возлагал ответственность на затесавшихся среди демонстрантов провокаторов.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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