Глава "Петербургского диалога": Хотим добиться безвиза для молодых россиян

Ожидалось, что на очередную ежегодную конференцию форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", которая открывается 18 июля под Бонном, после шестилетнего перерыва снова приедут российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Но приглашение, которое им направил сопредседатель форума с германской стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), они не приняли. Вместо первых лиц на "Петербургский диалог" прибудут министры иностранных дел двух стран - Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas). В интервью DW Пофалла объяснил, почему, с его точки зрения, в Москве и Берлине было принято такое решение, изложил свою позицию по Крыму и оптимистично оценил перспективы отмены визового режима для молодых россиян.

Deutsche Welle: Господин Пофалла, последний раз президент России и канцлер Германии участвовали в работе "Петербургского диалога" в 2012 году. В этот раз вы предприняли попытку пригласить на форум Владимира Путина и Ангелу Меркель. Почему они все-таки не приняли ваше приглашение?

Рональд Пофалла: Я рад, что российский президент и немецкий канцлер хотя бы попросили своих министров иностранных дел принять участие в "Петербургском диалоге". С момента аннексии Крыма больше не было таких политических контактов (межправительственных консультаций на высшем уровне параллельно с "Петербургским диалогом". - Ред.), так что этот факт я считаю весьма примечательным первым шагом.

- А если бы российский президент все же приехал, что бы вы ему сказали?

Рональд Пофалла

- То, что я всегда говорю: мы никогда не смиримся с противоречащей международному праву аннексией Крыма, мы никогда не смиримся с тем, что на востоке Украины каждую неделю убивают людей, мы не смиримся с тем, что гражданское общество в России, неправительственные организации подвергаются репрессиям.

- При этом вы говорите, что участие министров иностранных дел - Сергея Лаврова и Хайко Маса - это признак сближения сторон. Разве это не противоречие?

- Я не хочу себе даже представить, что случилось бы, если бы мы не говорили друг с другом, не спорили друг с другом. Мой жизненный опыт учит меня тому, что до тех пор, пока идет спор, диалог сохраняется. И я уверен, что, в конце концов, этот диалог приведет к переменам.

- Но остается ли "Петербургский диалог" и в самом деле диалогом? Критики говорят, что он превратился, скорее, в монологи с той и с другой стороны…

- Я считаю, что сейчас "Петербургский диалог" стал как раз диалогом в большей мере, чем когда-либо им был. Причина в том, что участие гражданских обществ и России, и Германии в нем стало более широким, чем это было шесть или семь лет назад. У нас теперь появились совсем другие возможности говорить друг с другом.

- Что вы считаете в этом году главной темой, главной целью конференции "Петербургского диалога" на горе Петерсберг под Бонном?

- В конце заседания "Петербургского диалога" мы хотим, в частности, принять заявление с четким изложением нашей позиции в пользу отмены необходимости получать визу молодым россиянам, желающим побывать в Германии. Мы хотим содействовать тому, чтобы достичь такой формы безвизового режима.

- Идея безвизового режима для молодых россиян не новая, ей уже пару лет. Но реализация такого предложения всегда сталкивалась с трудностями. Как сейчас к этой идее относится немецкое правительство? В чем еще проблема?

- В самом деле, такое предложение существует уже давно. Но сегодня у него другая форма поддержки. Раньше и у правительства Германии были сомнения на этот счет, сегодня, как мне кажется, оно позитивно относится к этой идее. Но есть еще партнеры по Шенгенской зоне, например, Польша и Чехия, у которых пор сих пор есть опасения. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы убедить наших польских и чешских друзей в целесообразности безвизового режима для молодых россиян.

- Вы и лично собираетесь заняться этим?

- Если "Петербургский диалог" примет такое заявление, то я планирую во второй половине года вести переговоры на эту тему с польским и чешским правительством. Ведь молодежный обмен обращен в будущее, и его надо поддержать отменой визового режима.

- Вы, конечно, знаете, что в Москве не допускают независимых оппозиционных кандидатов к выборам в городскую думу. Как вы оцениваете этот факт и политическую ситуацию в России в целом?

- Нам, глядя из Западной Европы, политическая ситуация в России представляется странной. Все опросы, которые проводятся в России, показывают, что если бы в России проводились свободные выборы, то президента Путина, скорее всего, переизбрали бы с результатом порядка 50 процентов. Западные демократы в их западных демократиях были бы такому результату несказанно рады. Любые формы ограничения партий, организаций, которые занимаются политикой, для нас несовместимы с идеей правового государства, гарантирующего свободные и тайные выборы.

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