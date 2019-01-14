Глава партии Меркель раскритиковала угрозы посла США в адрес немецких фирм

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) раскритиковала попытку давления на немецкие компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", со стороны посла США в ФРГ Ричарда Гренелла. В интервью DW в понедельник, 14 января, лидер партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) указала, что подобные угрозы американский дипломат высказывает не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - заявила Крамп-Карренбауэр.

О "Брекзите" и миграционной политике Меркель

Председатель ХДС прокомментировала также предстоящее 15 января голосование в британском парламенте по соглашению о "Брекзите" между Лондоном и Брюсселем, подчеркнув, что решение о выходе из состава ЕС было принято самими британцами. Она указала, что в ходе продолжавшихся два года переговоров о "Брекзите" было сделано много уступок и что договор с Евросоюзом поддерживает и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, представлявшая свою страну на переговорах.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр сообщила, что ХДС намерен обсудить миграционную политику канцлера ФРГ. При этом она назвала "совершенно нормальным" процессом новое рассмотрение подобных вопросов.

Угрозы посла

Накануне стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода "Северного потока - 2", по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как "ясное послание американской политики".

Действия Гренелла раскритиковал МИД Германии, заявивший о нарушении дипломатических традиций. В бундестаге также осудили угрозы американского посла в адрес немецких компаний. "Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях", - заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

В свою очередь зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер (Ralf Stegner) отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: "Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. - Ред.) в Германии прошло?"

В начале мая 2018 года Гренелл призвал немецкие компании "немедленно" прекратить сотрудничество с Ираном. Политики и представители бизнеса в ФРГ раскритиковали его заявление, сделанное через несколько часов после вступления в должность посла США в Германии. В частности, глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер (Eric Schweitzer) заявил, что "высказывания нового посла США привели немецкую экономику в состояние неуверенности и расстройства". По его мнению, тот факт, что из-за выхода США из соглашения с Ираном должны страдать немецкие бизнесмены, вызывает серьезные возражения.

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