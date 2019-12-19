Глава ОКР хочет отправить спортсменов в Токио под флагом России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что ОКР сформирует команду для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, а российские спортсмены смогут выступить под флагом своей страны, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишить РФ права участия в крупных международных спортивных турнирах. Такое мнение Поздняков высказал во вторник, 24 декабря, в Москве на заседании исполкома ОКР.

ОКР - полноценный и полноправный участник олимпийского движения, утверждает Поздняков. "Сделаем все возможное, чтобы команда выступала под российским триколором", - добавил он.

Впереди - решение арбитража

Исполком ОКР поддержал предложение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решениями WADA. Международное агентство при таком раскладе будет вынуждено выступить в качестве истца в Спортивном арбитражном суде (CAS), а ответчиком станет РУСАДА. С момента назначения арбитров в CAS на вынесение вердикта может потребоваться не менее трех месяцев.

"Речи о нейтральном флаге нет"

Ранее Поздняков заявлял, что ОКР будет определять состав команды для участия в Играх в Токио в соответствии с Олимпийской хартией. "Никакой речи о нейтральном флаге быть не может", - заверял он.

Аналогичную формулировку огласил и президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве 19 декабря: "Если сейчас со стороны WADA к нашему национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом".

РУСАДА не соответствует кодексу

Исполком WADA 9 декабря признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. По стандарту WADA, если национальное агентство теряет свой статус, страна фактически лишается права проводить крупные международные соревнования.

Это означает, что российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

К соревнованиям допустят лишь тех атлетов, которые докажут свою непричастность к допинговым нарушениям. Они смогут участвовать в Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

Изменения в базе данных

WADA считает доказанным, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных "были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб". Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября.

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