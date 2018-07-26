Глава Немецкого футбольного союза отверг обвинения в расизме

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) отверг обвинения в расизме, который высказал покинувший сборную ФРГ игрок Месут Озил (Mesut Ösil). "Открыто признаю, что меня задела критика в мой адрес. Еще большее сожаление у меня вызывает то, что в контексте обвинений в расизме были упомянуты мои коллеги, волонтеры и сотрудники DFB. От союза и от себя лично я решительно их отвергаю", - говорится в заявлении Гринделя, распространенном в четверг, 26 июля.

Кроме того Райнхард Гриндель подчеркнул, что он разделяет ценности DFB. "Разнообразие, солидарность, борьба с дискриминацией и интеграция - это ценности и убеждения, которые мне дороги", - добавил он.

Гриндель признал свои ошибки

Одновременно 56-летний функционер признал ошибки, допущенные им в отношении Озила. "Как президент (DFB. - Ред.) я должен был недвусмысленно сказать то, что для меня как человека и для нас всех в футбольном союзе является само собой разумеющимся: расистские нападки в любой форме нетерпимы, неприемлемы и недопустимы", - указал он.

Ранее обвинения в расизме отверг Немецкий футбольный союз. "DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание интеграционной работе", - подчеркивается в заявлении. Его авторы отметили, что "в прошедшие недели все стороны совершили ошибки". Однако обвинения Месута Озила являются "чрезмерными и гипертрофированными", и в его "заявлении не просматривается никакой самокритики", считают в DFB.

Озил покинул сборную и обвинил в DFB в расизме

Футболист турецкого происхождения 22 июля объявил, что уходит из сборной Германии. "С болью в душе и после длительных размышлений, ввиду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения", - написал Озил в своем микроблоге Twitter.

Он признался, что "раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось". Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и "хороших людей в Германии", "но если высокопоставленные чиновники DFB так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел".

В особенности обвинения Озила касаются Райнхарда Гринделя. По его словам, в ходе беседы после публикации фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом менеджер "больше был заинтересован в том, чтобы говорить о своих политических взглядах, и не воспринял всерьез" мнение Озила.

В мае Месут Озил и его товарищ по сборной Илкай Гюндоган встретились с Эрдоганом и сделали общую фотографию с ним во время предвыборной кампании политика. Гюндоган на снимке держит в руках футболку своего клуба "Манчестер Сити", на которой по-турецки написано: "Моему уважаемому президенту, с почтением". В Германии из-за этого снимка разгорелся скандал. Главный тренер бундестим Йоахим Лёв (Joachim Löw) ранее назвал поступок Озила и Гюндогана "неудачным" и добавил, что "этот случай станет им уроком".

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