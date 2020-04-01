 Глава НАТО обвинил Москву и Пекин в дезинформации о коронавирусе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2020

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Мир

Глава НАТО обвинил Москву и Пекин в дезинформации о коронавирусе

По словам Йенса Столтенберга, Россия и Китай распространяют ложные сведения о Североатлантическом альянсе. Столтенберг опроверг утверждения, что страны НАТО не поддерживают друг друга.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию и Китай вину за распространение ложных новостей вокруг кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Москва и Пекин пытаются подорвать сплоченность Североатлантического альянса и распространяют искаженную информацию о нем, заявил Столтенберг журналистам в понедельник, 27 апреля, в Брюсселе.

С начала пандемии глава НАТО неоднократно предупреждал о зарубежных кампаниях дезинформации, говоря в большинстве случаев, что они проводятся на "государственном и негосударственном" уровне, и не называя инициаторов. Теперь он подчеркнул, что как российские, так и китайские представители выступают со лживыми официальными заявлениями, внушая мысль, что страны альянса не оказывают друг другу поддержку и не способны справиться с кризисом или не защищают пожилое население.

"Это неправда. Союзники по НАТО сообща борются с кризисом вокруг коронавируса", - указал Йенс Столтенберг. В качестве примера он привел взаимоподдержку партнеров по альянсу, связанную, в частности, с авиаперевозками, медперсоналом, или полевыми лазаретами.

Европейский Союз ранее тоже обвинял ряд государств, в частности РФ и КНР, в целенаправленном распространении ложной и вводящей в заблуждении информации вокруг коронавируса.

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