Глава Минприроды РФ не считает загрязнения на Камчатке масштабной катастрофой

Экологическая катастрофа на Камчатке, по всей вероятности, не носит техногенный характер, считает глава министерства природы РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом он заявил на совещании с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, а также представителями Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и другими специалистами, которое состоялось по видеосвязи в понедельник, 5 октября.

По словам Кобылкина, предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. В то же время Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза.

РАН изучит пробы воды с Камчатки

Вице-президент РАН Андрей Андрианов заявил, что прибывшие в Москву пробы воды будут изучены на присутствие токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, выброшенных на берег в бухте. По словам Андрианова, которые приводятся в сообщении Минприроды РФ, в районе экологической катастрофы наблюдается самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли, и эти вещества "оказывают нейропаралитическое действие на теплокровных животных".

На месте экологической катастрофы на Камчатке

На месте загрязнений "идет непрерывная работа Росприроднадзора, который проводит мониторинг состояния пляжа и бухты", говорится далее в заявлении. В Следственные органы, Минздрав и Росгидромет направлены запросы "для уточнения происходящего", а местные власти и представители Росприроднадзора принимают от жителей "дополнительную информацию".

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана. Они жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. В соцсетях появились сообщения местных жителей о выброшенных на берег мертвых морских животных. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Губернатор региона Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.

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