Центральный аппарат СКР изучит массовую гибель животных на Камчатке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы доследственной проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке. Криминалисты управления СКР по Камчатскому краю продолжают работать на месте происшествия, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в понедельник, 5 октября. По ее словам, эксперты взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка для лабораторных исследований.

Возможные причины катастрофы

Между тем власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова. Как сообщил на брифинге в понедельник губернатор региона Владимир Солодов, проверяются версия техногенного загрязнения, связанная с разливами каких-то токсичных веществ, природные явления, например поведение, "так скажем, водорослей", а также версия сейсмической активности, "связанной с вулканическими проявлениями".

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана. Они жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. А в соцсетях появлялись сообщения местных жителей о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Минприроды РФ по Камчатскому краю 3 октября заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Губернатор региона Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.

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