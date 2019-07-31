Глава МИД ФРГ попросил прощения у поляков за преступления нацистов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) попросил у поляков прощения за преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны. "Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев, - заявил Мас в четверг, 1 августа, на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания. - И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали".

Торжества, в которых принял участие Мас, прошли в варшавском районе Воля, где во время восстания в 1944 году солдаты СС убили около 50 тысяч мирных граждан. Он напомнил, что Германия несет ответственность за "ужас", происходивший в Варшаве и многих других польских городах и деревнях. Хайко Мас также подчеркнул, что преступления, совершенные 75 лет назад нацистской Германией против жителей Варшавы, "с трудом поддаются описанию".

Памятник польским жертвам нацизма в Берлине

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Оно было организовано командованием Армии Крайовой, состоявшей из партизан и сформировавшейся после вторжения Германии в Польшу в 1939 году. Восстание, в ходе которого партизанам удалось отвоевать часть Варшавы, длилось 63 дня и закончилось капитуляцией поляков. В ходе боев на улицах польской столицы погибло около 200 тысяч человек гражданского населения, с которыми солдаты СС расправлялись с особой жестокостью. Выжившие жители Варшавы были депортированыпо окончании восстания в октябре 1944 года.

"Варшава была разрушена, но не сломлена", - заявил Хайко Мас на церемонии. Он поблагодарил польские власти за приглашение на торжества. "Я знаю, что это не само собой разумеющееся", - подчеркнул политик. Глава немецкого МИДа также высказался за открытие в Берлине памятника полякам, ставшим жертвами нацистов. "Это следовало сделать давно, - заявил Мас. - Такой памятник был бы не просто жестом примирения в отношении Польши. Он имел бы большое значение и для самих немцев".

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