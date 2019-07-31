 Глава МИД ФРГ попросил прощения у поляков за преступления нацистов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ попросил прощения у поляков за преступления нацистов

Выступая в столице Польше на торжествах в честь 75-летия Варшавского восстания, Хайко Мас заявил о необходимости открыть в Берлине памятник полякам - жертвам нацистской Германии.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас на торжествах в честь 75-летия Варшавского восстания в Польше

Глава МИД ФРГ Хайко Мас на торжествах в честь 75-летия Варшавского восстания в Польше

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) попросил у поляков прощения за преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны. "Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев, - заявил Мас в четверг, 1 августа, на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания. - И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали".

Контекст

Хайко Мас - первый с 2004 года член правительства Германии, который примет участие в торжествах по случаю годовщины Варшавского восстания, начавшегося 1 августа 1944 года. (31.07.2019)

Военно-стратегически восстание в Варшаве было направлено против "третьего рейха", но политически - против СССР. Мнение немецких экспертов. (01.08.2019)

Симха Ротем скончался в возрасте 94 лет в Иерусалиме. Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. (23.12.2018)

Торжества, в которых принял участие Мас, прошли в варшавском районе Воля, где во время восстания в 1944 году солдаты СС убили около 50 тысяч мирных граждан. Он напомнил, что Германия несет ответственность за "ужас", происходивший в Варшаве и многих других польских городах и деревнях. Хайко Мас также подчеркнул, что преступления, совершенные 75 лет назад нацистской Германией против жителей Варшавы, "с трудом поддаются описанию".

Памятник польским жертвам нацизма в Берлине

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года. Оно было организовано командованием Армии Крайовой, состоявшей из партизан и сформировавшейся после вторжения Германии в Польшу в 1939 году. Восстание, в ходе которого партизанам удалось отвоевать часть Варшавы, длилось 63 дня и закончилось капитуляцией поляков. В ходе боев на улицах польской столицы погибло около 200 тысяч человек гражданского населения, с которыми солдаты СС расправлялись с особой жестокостью. Выжившие жители Варшавы были депортированыпо окончании восстания в октябре 1944 года.

"Варшава была разрушена, но не сломлена", - заявил Хайко Мас на церемонии. Он поблагодарил польские власти за приглашение на торжества. "Я знаю, что это не само собой разумеющееся", - подчеркнул политик. Глава немецкого МИДа также высказался за открытие в Берлине памятника полякам, ставшим жертвами нацистов. "Это следовало сделать давно, - заявил Мас. - Такой памятник был бы не просто жестом примирения в отношении Польши. Он имел бы большое значение и для самих немцев".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Там, где был лагерь смерти

    Лагерь был создан в 10 километрах от Минска - рядом с деревней Малый Тростенец. Сперва это было хозяйство СД, призванное обеспечивать провиантом части минского гарнизона и полиции. Однако уже в мае 1942 года первый эшелон привез из Вены в Тростенец около тысячи евреев...

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Памяти жертв

    Аллея памяти: плиты с информацией обо всех концлагерях на территории Беларуси. Во время Второй мировой войны в гетто и концлагерях на территории республики было уничтожено около 700 тысяч евреев, а также около 500 тысяч советских военнопленных.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Готовится к открытию

    Всего в лагере смерти под Минском за годы войны было уничтожено 206 500 тысяч человек. По инициативе белорусской стороны, которая была поддержана Дортмундским международным образовательным центром и другими структурами в Германии, в Тростенце было решено построить мемориал. Он готовится к открытию в ближайшие месяцы.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Врата памяти

    Главный элемент мемориального комплекса - "Врата памяти". Он символизирует связь между миром умерших и миром живых.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Мемориал

    Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь "Малый Тростенец", урочище Шашковка - место массового сожжения людей.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Дань памяти

    В мемориал включены остатки зданий, ранее использовавшихся лагерной администрацией. Несмотря на то, что комплекс еще не открыт, на плитах уже можно встретить возложенные цветы.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Свидетели трагедии

    В таких вагонах в Малый Тростенец привозили евреев из разных стран Европы, в частности, из Австрии, Чехии и Германии. Примечательно, что до территории СССР людей везли в пассажирских вагонах, а на перевалочных станциях их перегружали в вагоны для скота и уже в них везли в Малый Тростенец. Всего в этот лагерь смерти было доставлено около 20 тысяч евреев.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Памяти жертв массового убийства

    В июне 1944 года, всего за пару дней до вступления Красной Армии в Минск, командующий полицией безопасности Генрих Зеетцен приказал уничтожить узников, содержавшихся в лагере и в тюрьме СС в Минске. 6 тысяч 500 человек привезли в Малый Тростенец, заперли и расстреляли в сарае, который затем сожгли. На месте массового убийства узников установлен памятник.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Место казни

    Урочище Благовщина - основное место казни узников. Здесь, в лесу недалеко от лагеря, было расстреляно около 150 тысяч человек. Сегодня в урочище установлен памятный знак.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Возвращение имен

    Размещать на деревьях в Благовщине информацию об уничтоженных в концлагере евреев придумали активисты возникшей в Австрии инициативы "Мальвина" (Malvine). Инициатива названа в честь Мальвины Бартон - убитой здесь жительницы Вены. Цель акции - вернуть имена каждому из уничтоженных в лагере смерти австрийских евреев.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Память ради будущего

    3 мая 2015 в рамках мемориальных мероприятий "Помним ради общеевропейского будущего" урочище Благовщина посетили представители МИД ФРГ, немецкого бундестага, Минского и Дортмундского международных образовательных центров и других структур. На месте массовых расстрелов они говорили друг с другом, молились и слушали грустную музыку.

    Автор: Андрей Тимаров


Смотреть видео 01:44

Сожженные заживо - история белорусской деревни

 

Контекст

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти. (08.05.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцам стыдно: в Германии возмущены словами главы АдГ о Гитлере  

8 мая: Германия празднует 70-летие освобождения от нацизма  

Сожженные заживо - история белорусской деревни  

Также по теме

Polen 75. Jahrestag Warschauer Aufstand | Andrzej Duda, Präsident & Heiko Maas, deutscher Außenminister

Глава МИД ФРГ почтит в Польше память жертв Варшавского восстания 31.07.2019

Хайко Мас - первый с 2004 года член правительства Германии, который примет участие в торжествах по случаю годовщины Варшавского восстания, начавшегося 1 августа 1944 года.

Реклама

Самые читаемые

Легализация марихуаны: что принес Канаде конопляный бум  

Немецкий профессор о пожарах в Сибири: Мир вступает в эпоху огня  

Пожар на "Лошарике": вопросов о гибели подводников все еще больше, чем ответов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно