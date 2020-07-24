Глава МИД ФРГ пока "не видит шансов" для возвращения РФ в G7

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "большой восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью Rheinische Post,которое газета публикует в понедельник, 27 июля.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее. - Ред.) открылись", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии. "G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - считает германский политик.

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. - Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - Ред.)", - подчеркнул Мас. Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Мас: Отношения с Москвой - сложные

Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией - в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна "внести свой вклад", - что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит "очень медленно". Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Взаимодействие с РФ - один из приоритетов председательства в Совете ЕС

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Мас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Глава германского МИД тогда также заявил, что диалог в "нормандском формате" о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигается медленно. "Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Мас. Он, в частности, напомнил, что договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже о разведении сил пока не выполнены.

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