 Глава МИД ФРГ опасается спирали насилия на Ближнем Востоке | Новости из Германии о Германии | DW | 05.01.2020

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Германия

Глава МИД ФРГ опасается спирали насилия на Ближнем Востоке

По словам главы немецкого МИДа Хайко Маса, цель Германии – не допустить военного конфликта, сохранить стабильность и целостность Ирака и помешать джихадистам укрепить свои позиции.

Хайко Мас

Хайко Мас (фото из архива)

Правительство Германии использует все возможные дипломатические каналы, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации  обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Среди прочих мер оно намерено провести прямые переговоры с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью изданию Bild, опубликованному в субботу, 4 января. 

"В ближайшие дни мы будем использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации  - в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, в том числе в переговорах с Ираном", - заявил Хайко Мас.

Дипломатия против провокаций

Министр отметил, что находится в тесном контакте с главами британского и французского МИД Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майклом Помпео.

Контекст

То, что перемирие в Сирии будет нарушаться, было предсказуемо. Но даже если бы оно и соблюдалось, то региону это не сулило бы мира, полагает обозреватель DW Керстен Книпп. (03.01.2017)

Эскалация конфликта между США и Ираном, вызванная убийством иранского генерала в Багдаде, может охватить весь регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак. (03.01.2020)

По словам Хайко Маса, "любая провокация сейчас может привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями, как для всего региона, так и для европейской безопасности". Он отметил, что цель Германии состоит в том, чтобы не допустить военной эскалации, сохранить стабильность и целостность Ирака и помешать боевикам из террористической группировки "Исламское государство" укрепить свои позиции, воспользовавшись сложившейся обстановкой.

Он подчеркнул, что борьба с джихадистами - в интересах Германии, и назвал участие бундесвера в миссии в Ираке важным элементом противодействия ИГ.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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