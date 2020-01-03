В Багдаде при авианалете погиб иранский генерал Касем Сулеймани

В Багдаде, вблизи международного аэропорта, в ночь на пятницу, 3 января, взорвались как минимум три ракеты. По данным информагентства AFP, в результате этого налета были убиты как минимум 8 человек, среди них - иранский генерал Касем Сулеймани - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс", которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Предположительно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Сообщается, что ракеты попали в автоколонну этого формирования. При этом были уничтожены два автомобиля. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи склада грузов, предназначавшихся для авиаперевозки.

Как сообщил иранский государственный телеканал IRINN вскоре после налета, в результате авиаудара погиб также заместитель главы шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, в числе погибших был Мухаммед аль-Джабири - руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби", указывают СМИ. Спикер "Аль-Хашд аш-Шааби" обвинил в причастности к нападению Израиль и США. По сообщению IRINN, ракеты были выпущены с американских военных вертолетов, которые очевидцы наблюдали в районе аэропорта.

Обострение отношений между Ираком и США

В конце 2019 года произошло обострение отношений между Ираком и США. 31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Двумя днями ранее, 29 декабря, США нанесли авиаудар по базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме, в результате которого не менее 25 бойцов погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести.

Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.

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