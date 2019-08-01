Глава МИД Германии против одностороннего вывода ядерного оружия из ФРГ

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступает против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ. Если оно должно исчезнуть, это должно произойти повсеместно, подчеркнул глава МИД ФРГ в японском городе Хиросима в четверг, 21 ноября. Он особо выделил отсутствие пользы от транспортировки ядерного оружия из одной страны в другую. По словам Маса, когда речь идет о ядерном разоружении, "необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами".

По оценке экспертов, в Германии размещены около 20 ядерных бомб США. Политики из Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступают за вывод этих вооружений с авиабазы бундесвера Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц.

Немецкий министр прибыл в Японию в преддверии двухдневного саммита глав МИД стран "большой двадцатки" в Нагое. Мас в ходе визита в Хиросиму посетил Мемориальный музей мира, возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

"Память о человеческом горе в Хиросиме и Нагасаки не должна поблекнуть", - отметил глава МИД Германии. Он подчеркнул "общую ответственность" за то, чтобы подобное никогда не повторилось.

В августе 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США. До конца года от непосредственного воздействия взрывов и последствий радиоактивного заражения погибли более 200 тысяч человек. Через несколько дней после бомбардировок Япония объявила о своей капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны.

Смотрите также:

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Хиросима 7-го сентября 1945 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Центр города.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Монумент жертвам 6 августа 1945 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Хиросима в руинах.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима 1995 год: 1500 воздушных шаров в память о жертвах войны над Хиросимой.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима 800 японских зонтиков плывут по реке в центре Хиросимы в память о жертвах атомной бомбардировки города. Фото 1995 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Центр Хиросимы через год после бомбардировки.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима На следующий день после атомной бомбардировки.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Хиросима в руинах.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Школьницы 5 августа 2003 года молятся перед монументом жертвам атомной бомбардировки Хиросимы.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года.

Хиросима: шесть десятилетий после войны Хиросима Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

