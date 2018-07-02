Глава МВД проигрывает Меркель в споре о беженцах и готов уйти

Германия переживает острый правительственный кризис, который может привести к развалу проработавшей немногим более 100 дней четвертой правящей коалиции под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel). Однако ее канцлерство не под угрозой. Пока, во всяком случае. Это стало ясно поздно вечером в воскресенье, 1 июля.

Зеехофер против Меркель: в чем состояла 1 июля интрига дня?

В этот день основные события разворачивались не Берлине, а в Мюнхене - столице Баварии. Здесь на экстренное заседание в расширенном составе собралась верхушка Христианско-социального союза (ХСС) - члены правления и депутаты бундестага. Им предстояло решить, выполнила ли Ангела Меркель их требования, связанные с политикой в отношении беженцев.

Эти требования баварская региональная партия, член правительственной коалиции и традиционного консервативного блока ХДС/ХСС, предъявила канцлеру в середине июня фактически в виде ультиматума, истекавшего к концу месяца. Их озвучил председатель партии и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Ангела Меркель 28 июня 2018 года среди других лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

Тут необходимо учитывать фактор, который, скорее всего, является ключевым во всей этой истории: в октябре в Баварии земельные выборы, и привыкшая к абсолютному большинству голосов ХСС опасается, что многие ее традиционные избиратели на этот раз отдадут голоса партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), требующей отставки Меркель и предельно жесткого курса в миграционной политике.

Отсюда и жесткость ультиматума ХСС, предъявленного Ангеле Меркель. Понимая, что он чреват развалом правящий коалиции в Германии, она вместе с другими лидерами Евросоюза срочно сделала беженцев главной темой саммита ЕС, проходившего 28 и 29 июня в Брюсселе. После примерно десятичасовых трудных переговоров, длившихся почти всю ночь с четверга на пятницу, был принят целый пакет решений в области миграционной политики, выполнение которых, с точки зрения Меркель и руководства ее партии Христианско-демократический союз (ХДС), приведет именно к тому, чего добивается ХСС.

Интрига воскресенья состояла в том, согласятся ли баварские партнеры с такой трактовкой результатов саммита ЕС. Многие СМИ Германии назвали этот день судьбоносным для Мекрель.

Спор в Германии о том, как противостоять вторичной миграции

В основе конфликта - спор о том, что делать с так называемой вторичной миграцией. Речь идет о беженцах, которые, достигнув берегов ЕС в одной стране, затем, пользуясь свободой перемещения в Шенгенской зоне, отправляются дальше в страну по собственному выбору, которой очень часто оказывается именно Германия. Суть ультиматума состояла в том, что Зеехофер пригрозил уже 2 июля отдать приказ немецким пограничникам начать проверки на германо-австрийской границе и не пускать в страну беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС.

Меркель в принципе согласна с Зеехофером: приток мигрантов в Европу и в Германию необходимо сократить. Об этом она вновь заявила днем 1 июля в ходе записи традиционного большого "летнего интервью" для телеканала ZDF. И добавила: "Мы спорим только о том, как к этому прийти". Канцлер считает, что односторонние национальные решения, как это предлагает председатель ХСС, не только неэффективны, но и несправедливы.

Хорст Зеехофер в ночь на 2 июля выходит к журналистам после совещания в Мюнхене

Подразумевается, например, Италия. Нельзя же оставлять ее один на один с проблемой беженцев только потому, что самый короткий средиземноморский миграционный маршрут ведет именно в эту страну. К тому же есть опасность, что если Германия начнет посылать обратно высадившихся в Италии просителей убежища, власти этой страны просто перестанут их регистрировать, и ЕС вообще не будет знать, кто перемещается по его территории.

"Для меня важно, чтобы не было односторонних, несогласованных и наносящих ущерб третьей стороне решений", - вновь подтвердила свою позицию Меркель в интервью ZDF. Ее цель, подчеркнула она, единство действий в Европе. Ключевой контраргумент ее оппонентов из ХСС: страны ЕС в течение трех лет так и не смогли договориться о совместных действиях, для Германии настало время брать дело в свои руки.

Вечером в субботу, 30 июня, Меркель, беседуя в Берлине в течение двух часов с Зеехофером, настойчиво пыталась убедить его в том, что ситуацию на уровне ЕС удалось переломить, что решения саммита в сумме своей будут "равносильны по эффективности" мерам, предлагаемым ХСС. Сама Меркель в этом убеждена, о чем она заявила еще в пятницу в Брюсселе.

В чем будет состоять интрига дня 2 июля в Германии

Однако Зеехофер и некоторые другие руководители баварской партии пришли к иному выводу. Когда в воскресенье ближе к вечеру информационные агентства, ссылаясь на участников продолжающегося в Мюнхене экстренного совещания, начали цитировать слова председателя ХСС, что решения саммита ЕС вовсе не "равносильны по эффективности" предлагаемым им мерам и даже бессмысленны, возникло ощущение нарастающей политической драмы.

Ее развитие могло бы выглядеть следующим образом. Руководство ХСС высказывает полную поддержку Зеехоферу, он как министр внутренних дел в понедельник вопреки воли Меркель отдает приказ о начале пограничного контроля, канцлер, чтобы сохранить лицо, его за это неподчинение увольняет, после чего из правительства из солидарности уходят другие министры от баварской партии, канцлер лишается парламентского большинства, а затем, возможно, и власти. Именно отставка Меркель и являлась, по мнению многих наблюдателей, истинной целью Зеехофера.

Однако по мере того, как совещание в Мюнхене все больше затягивалось, становилось ясно, что жесткий, конфронтационный курс председателя ХСС не пользуется в партии столь безоговорочной поддержкой, как казалось. Тем временем в Берлине прошло аналогичное заседание руководящих кадров ХДС, которые, в свою очередь, выразили полную поддержку позиции своего лидера Ангелы Меркель. А когда около 11 часов вечера пришло сообщение, что Зеехофер готов подать в отставку не только с поста министра, но еще и председателя партии, возникло ощущение, что он в противостоянии с канцлером проиграл.

Это ощущение усилилось после того, как длившееся восемь часов совещание в Мюнхене закончилось, а никакого устного или письменного заявления Зеехофера все не было и не было. Наконец, уже глубокой ночью баварский политик сообщил, что готов уйти, но пока все же не уйдет, а попросит Меркель еще об одной встрече 2 июля надежде ее все же переубедить. Тут вся эта история уже стала превращаться в фарс.

Ведь Меркель, добившись в Брюсселе существенного, хотя и не бесспорного прогресса в миграционной политике, получив демонстративную поддержку своей партии, зная, что большинство немцев в ходе опросов высказываются за европейское решение проблем с беженцами, а бизнес категорически против введения пограничного контроля, ни на какие существенные уступки Зеехоферу и ХСС, противоречащие ее убеждениям, теперь уж точно не пойдет - разве что на символические. Вместо того, чтобы представить результаты саммита ЕС как результат своего ультиматума и тем самым фактически свою победу, баварский политик в преддверии своего 69-летия сначала пошел на обострение, затем пригрозил отставкой, а потом начал колебаться.

Интрига 2 июля состоит в том, чем именно вся эта история закончится лично для Зеехофера и насколько сильно этот уже, похоже, бывший политический тяжеловес потеряет лицо.

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