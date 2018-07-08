 Глава британского МИДа Джонсон ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Глава британского МИДа Джонсон ушел в отставку

Ранее в тот же день министерское кресло покинул министр по "Брекзиту" Дэвид Дэвис.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку в понедельник, 9 июля. Ранее в тот же день министерское кресло покинул министр по "Брекзиту" Дэвид Дэвис.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы министерства иностранных дел", говорится в сообщении офиса премьер-министра страны Терезы Мэй. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. Преемник главы МИД пока не назван.

7 июля газета The Times сообщила, что Тереза Мэй пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они не примут ее план по выходу из Евросоюза. За день до этого кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита". В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к Евросоюзу.

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    Автор: Никита Баталов


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Контекст

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Ссылки в интернете

The Times сообщила о возможной отставке Джонсона

Аудио- и видеофайлы по теме

Английская охота на олигархов - "Заповедник", выпуск 30, сюжет 3  

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Немцова.Интервью - Борис Джонсон о давлении на Россию  

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