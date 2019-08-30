Гитлер и Сталин: смертоносный альянс

В истории Второй мировой войны и предшествующего ей периода до сих пор есть аспекты, которые либо мало изучены, либо по-разному трактуются различными историческими школами. Это касается и отношений между Советским Союзом и Германией после прихода к власти национал-социалистов в 1933 году. О том, как развивались эти отношения, в интервью DW рассказала немецкий историк, профессор Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере Клаудия Вебер (Claudia Weber) , книга которой "О пакте. Сталин, Гитлер и история смертоносного альянса в 1939-1941 годах" ("Der Pakt. Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz 1939-1941") вышла в Германии в 2019 году.

DW: Какова предыстория договора о ненападении, так называемого пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между СССР и нацистской Германией в 1939 году?

Клаудия Вебер: Распространено мнение, что пакт, который СССР и Германия подписали 23 и 24 августа 1939 года, был заключен неожиданно. На самом деле у этого немецко-советского альянса есть очень длительная предыстория. Не следует забывать и о роли Великобритании и Франции в этой европеской властной игре. Начало ей было положено еще в Веймарской республике, в эпоху сотрудничества по Рапалльскому договору (договор о восстановлении дипломатических отношений между Советской Россией и Веймарской республикой 1922 года – Прим. ред.) и в еще большей степени во время всемирного экономического кризиса (который начался в 1929 году – Прим. ред.), во время зарождения диктатур Гитлера и, еще ранее, Муссолини. Пакт Молотова-Риббентропа не был столь неожиданным, как кажется.

- Как отреагировал Сталин лично, как отреагировала советская верхушка на приход к власти Гитлера?

- В советско-германских отношениях до заключения пакта следует различать два уровня. Начиная с прихода к власти Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) в 1933 году, шло усиление идеологическо-пропагандистской войны между странами. Это один уровень. Но на политическом и экономическом уровне Сталин пытался поддерживать хорошие отношения с "третьим рейхом". Он исходил из того, что национал-социалисты в Германии со временем ослабеют и наступит время реальной политики.

Даже Литвинов (Максим Литвинов, народный комиссар по иностранным делам СССР в 1930-1939 годах - Прим. ред.), который выступал за сближение с западными державами, говорил немецким дипломатам: "Что нам до того, что вы расстреливаете своих коммунистов?" Что означало фактически: "Мы не будем вмешиваться во внутренние дела "третьего рейха", мы хотим с вами хороших отношений". Сталин делал ставку на тесные советско-германские контакты в еще большей степени, чем Гитлер.

- Чем это объясняется?

- Сталин был заинтересован в том, чтобы поддерживать с Германией тесные экономические связи, которые были закреплены еще Рапалльским договором, и продолжать получать технологии из Германии.

Альянс с Германией был ему нужен и в качестве противовеса западным державам, в частности, Великобритании, где глубоко укоренился антибольшевизм еще со времен революции (Октябрьской революции 1917-го года – Прим. ред.). У Сталина, как показало заключенное в 1938 году Мюнхенское соглашение, были все основания не доверять Великобритании. Германия была гораздо ближе СССР, тем более, что дружественные отношения между странами существовали еще с 1922 года. Экономические связи продолжали развиваться с выгодой для обеих сторон до последнего. И у Сталина не было никаких причин от них отказываться.

- Общались ли Сталин и Гитлер друг с другом лично?

- Лично они не встречались - оба, как известно, не любили путешествовать. Мне также не известны свидетельства того, что они разговаливали по телефону. Но известно, что в последние дни перед подписанием пакта Молотова-Риббентропа Сталин и Гитлер телеграфировали друг другу. Сталин настаивал на том, чтобы в СССР прибыл высокопоставленный представитель Германии, если уж не может приехать сам Гитлер.

- Существуют ли документальные свидетельства о том, как Сталин и Гитлер отзывались друг о друге?

- Известна история о том, как Сталин поднял пост за Гитлера после подписания пакта в 1939 году. Но еще интереснее, как отзывался о Гитлере Молотов (Вячеслав Молотов, министр иностранных дел СССР в 1939-1949 и 1953-1956 годах – Прим. ред.). Он видел Гитлера насквозь. Молотов, который лично разговаривал с Гитлером в ноябре 1940-го, уверял, что в его фигуре нет ничего сверхъестественного, что он действует на нервы своими длинными монологами, ограничен в своем мышлении и не имеет понятия о советской политике. Действительно, Гитлер, с его нацистским высокомерием, совершенно не понимал холодного прагматизма советской внешней политики.

Сталин на подписании пакта Молотова-Риббентропа 24 августа 1939 года

- Какими были отношения между Германией и СССР вплоть до нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года?

- Летом 1940-го, когда Гитлер вел свой блицкриг в Западной Европе, а Сталин оккупировал страны Балтии, Бессарабию и Северную Буковину, отношения двух стран достигли кульминации. После этого началось их охлаждение. Сталин был под впечатлением от блицкригов Гитлера и с большим скептицизмом наблюдал, как Гитлер завоевывает Европу. Затем возник спор из-за Северной Буковины и Бессарабии, потому что и национал-социалисты проявляли интерес к эти территориям.

Пакт Молотова-Риббентропа никогда не был дружественным альянсом. А летом 1940-го взаимное недоверие между его участниками усилилось. Это подтверждают и переговоры Сталина и Молотова с послом Великобритании в СССР Стаффордом Криппсом. Сталин и Молотов отрицали существование конфликтов между Германией и СССР, при этом переговоры с британцами как бы сигнализировали Берлину: "Если вы и дальше будете доставлять нам неприятности, то мы можем заключить альянс и с другой страной".

Аргумент советской историографии, гласивший, что Сталину требовался пакт Молотова-Риббентропа, чтобы оттянуть начало войны, вовсе не является неправильным. Уже понимая, что разрыв пакта был неминуем, Сталин старался оттянуть момент начала войны на своей территории, во многом идя навстречу "третьему рейху". Так, Сталин стремился оживить экономические поставки из СССР в Германию, которые стали нерегулярными к 1941 году, чтобы выиграть время и чтобы его не могли обвинить в том, что пакт распался по его вине. Ведь уже после визита Молотова в Германию в ноябре 1940-го было очевидно, что у пакта больше нет будущего.

11 февраля 1940 года, после долгих переговоров, был заключен крупномасштабный советско-немецкий договор о торговле, который расширил первый торговый договор, подписанный 19 августа 1939-го, то есть еще до пакта Молотова-Риббентропа. Объем поставок СССР в "третий рейх", которые осуществлялись в рамках соглашения 1940 года, в течение последующих полутора лет даже достиг почти 52 процента от общего объема советского экспорта! Это были, в частности, нефть и другие важные ресурсы, которые помогали вермахту вести блицкриги.

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