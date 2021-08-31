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Гетто

Polish Jewish resistance women, captured after the destruction of the Warsaw Ghetto in 1943. Among them was Malka Zdrojewicz (right), who survived Majdanek extermination camp. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246 Polish Jewish Resistance Women captured After The Destruction of The Warsaw Ghetto in 1943 among THEM what Malka Right Who SURVIVED Majdanek extermination Camp PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_33_WHA_100_0246

Как польские еврейки сражались с нацистами 31.08.2021

Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
Gedenkstätte für die Opfer von Minsker Ghetto in Minsk, Belarus. 20. Juli 2021 ist 80. Jahrestag seit Gründung von Minsker Ghetto

Минское гетто: как немцы и белорусы сохраняют память о трагедии 20.07.2021

80 лет назад на территории Минска было создано еврейское гетто - одно из крупнейших в Европе. В нем были уничтожены около 100 тысяч узников. В память о трагедии на месте гетто появится "здание преткновения".

Страшная правда о самом большом гетто Европы (04.05.2021) 04.05.2021

Каньяда Реаль - гетто длиной в 16 км в одном из пригородов Мадрида. За последние годы трущобы превратились в перевалочный пункт наркодилеров.
Straßenansicht von Tingbjerg, Kopenhagen.

В Дании хотят расселить "районы гетто". Чем это может обернуться? 31.03.2021

Датские власти намерены расселить районы компактного проживания мигрантов. В будущем доля жителей "незападного происхождения" в таких местах не должна превышать 30 процентов.
Räumung des Warschauer Ghettos 1943 |

Холокост в Украине: как об этом говорят немцы 27.01.2021

Полтора миллиона евреев были уничтожены в годы Второй мировой войны на территории Украины. Трагедии Холокоста посвящен сборник свидетельств, вышедший в Германии.

West Germany's Chancellor Willy Brandt kneels before the Jewish Heroes' monument in Warsaw, Poland, Monday, Dec. 6, 1970. Brandt is attending meetings to improve relations between his government and the Communist nations. (AP Photo)

Канцлер ФРГ - на коленях 07.12.2020

Ровно полвека назад канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился в Варшаве на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто. Это коленопреклонение вошло в историю.
ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa Steinmeier: Möglichen Corona-Impfstoff mit ärmeren Ländern teilen) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей 07.12.2020

Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам - жертвам Второй мировой.
ARCHIV - Mit erhobenen Händen werden im Mai 1943 jüdische Frauen, Männer und Kinder von deutschen SS-Soldaten aus dem brennenden Ghetto der polnischen Hauptstadt Warschau getrieben. Unter dem einstigen Warschauer Ghetto sollen noch zahlreiche Archivunterlagen vergraben sein - Historiker und Experten für Vermessung sehen auch nach 70 Jahren eine Chance, sie zu finden. Foto: dpa/CAF (zu dpa «Geheimes Ghetto-Archiv: Chancen auf neuen Anlauf für Suche» vom 05.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Варшавское гетто: нечеловеческие условия смерти 02.10.2020

80 лет назад нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы.
FRANKFURT, GERMANY - OCTOBER 03: German literary critic Marcel Reich-Ranicki holds his head and looks down during a press conference at the German Film Museum October 3, 2006 in Frankfurt, Germany. German telestation ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) showed a preview of a documentary film about Reich-Ranicki. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

Патриарху немецкой литературы - 100 лет 02.06.2020

Его считали самым грозным и самым уважаемым литературным критиком Германии, интеллектуальным и моральным авторитетом. 2 июня Марселю Райху-Раницкому исполнилось бы 100 лет.
FILE - In this April 25, 2019, file photo, Russian President Vladimir Putin, right, and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands during their meeting in Vladivostok, Russia. Kim’s fifth meeting with Chinese President Xi Jinping continues his ambitious diplomatic outreach that has included summits with the leaders of the United States, South Korea and Russia in the past year and a half. Experts say Kim is attempting to form a united front with North Korea’s main ally China to strengthen his leverage in the stalled nuclear negotiations with the United States. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File) |

Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию Победы 05.05.2020

Согласно положению о медали, ею награждаются участники боевых действий, узники гетто и концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся на стороне Советской армии.

Amina Safi, 19, initiierte mit anderen Bewohnern von Tingbjerg (Kopenhagen) einen offenen Brief an den Wohnminister, der die Liste der Ghetto verurteilte.

Почему в Дании борются со словом "гетто" 08.01.2020

Четыре девушки-иностранки написали открытое письмо датскому правительству, требуя прекратить называть словом "гетто" мусульманские анклавы.
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С 2017 года компенсации ФРГ получили более 800 бывших узников гетто 13.09.2019

Единовременная компенсация бывшим узникам нацистских гетто в размере 1500 евро считается надбавкой к пенсии. Большинство заявок на выплату поступили из США и Израиля.
Beim Einmarsch deutscher Truppen in Polen am 01.09.1939 reißen Soldaten der deutschen Wehrmacht einen rot-weißen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder. Am selben Tag verkündet Hitler vor dem Berliner Reichstag mit dem Ausspruch Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen... den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. (Obwohl die tatsächliche Angriffszeit um 4.45 Uhr war. Drei Tage später erklären Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg.+++

Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков 30.08.2019

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
Projekt Biografiewerkstatt zum Thema Migration und Flucht mit Jugendlichen und NS-Verfolgten. Maria-Neiman-Kind-2

Как красивое платье спасло жизнь: свидетели Холокоста и их истории 27.07.2019

Оккупация, гетто, страх и лишения - все это им удалось пережить детьми. Своими историями уроженки Борисова, Ленинграда, Вильнюса и Киева делятся с немецкими школьниками.

Стройка на костях: в Бресте на месте братской могилы появится жилой комплекс (28.03.2019) 28.03.2019

В Бресте в ходе строительства жилого комплекса была обнаружена братская могила, в которой найдены останки более тысячи жертв нацистов. По окончании эксгумации местные власти разрешили продолжить строительство.
Brest mass grave: 14. und 15.03.2019, Brest: Soldiers from Belarussian special search batallion dig out the remains of Jews killed by the Nazis in Brest during WWII (c) Emily Sherwin

Стройка на костях: что будет на месте захоронения жертв Брестского гетто? 28.03.2019

В ходе стройработ в белорусском Бресте нашли останки более 1000 узников еврейского гетто времен Второй мировой войны. Но вместо мемориала здесь должен появиться элитный жилой комплекс.
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