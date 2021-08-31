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Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
80 лет назад на территории Минска было создано еврейское гетто - одно из крупнейших в Европе. В нем были уничтожены около 100 тысяч узников. В память о трагедии на месте гетто появится "здание преткновения".
Каньяда Реаль - гетто длиной в 16 км в одном из пригородов Мадрида. За последние годы трущобы превратились в перевалочный пункт наркодилеров.
Датские власти намерены расселить районы компактного проживания мигрантов. В будущем доля жителей "незападного происхождения" в таких местах не должна превышать 30 процентов.
Полтора миллиона евреев были уничтожены в годы Второй мировой войны на территории Украины. Трагедии Холокоста посвящен сборник свидетельств, вышедший в Германии.
Ровно полвека назад канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился в Варшаве на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто. Это коленопреклонение вошло в историю.
Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам - жертвам Второй мировой.
80 лет назад нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы.
Его считали самым грозным и самым уважаемым литературным критиком Германии, интеллектуальным и моральным авторитетом. 2 июня Марселю Райху-Раницкому исполнилось бы 100 лет.
Согласно положению о медали, ею награждаются участники боевых действий, узники гетто и концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся на стороне Советской армии.
Четыре девушки-иностранки написали открытое письмо датскому правительству, требуя прекратить называть словом "гетто" мусульманские анклавы.
Единовременная компенсация бывшим узникам нацистских гетто в размере 1500 евро считается надбавкой к пенсии. Большинство заявок на выплату поступили из США и Израиля.
Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
Оккупация, гетто, страх и лишения - все это им удалось пережить детьми. Своими историями уроженки Борисова, Ленинграда, Вильнюса и Киева делятся с немецкими школьниками.
В Бресте в ходе строительства жилого комплекса была обнаружена братская могила, в которой найдены останки более тысячи жертв нацистов. По окончании эксгумации местные власти разрешили продолжить строительство.
В ходе стройработ в белорусском Бресте нашли останки более 1000 узников еврейского гетто времен Второй мировой войны. Но вместо мемориала здесь должен появиться элитный жилой комплекс.
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