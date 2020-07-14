Герхард Шиндлер

Как спасал евреев "Шиндлер из Оснабрюка"

Во времена нацизма этот немецкий юрист спас больше евреев, чем Оскар Шиндлер. В Израиле его почитают как героя. В Германии же имя Ханса Кальмейера мало кому о чем-то говорит.