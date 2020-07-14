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Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?
Во времена нацизма этот немецкий юрист спас больше евреев, чем Оскар Шиндлер. В Израиле его почитают как героя. В Германии же имя Ханса Кальмейера мало кому о чем-то говорит.
Ханс-Георг Масен допустил, что Сноуден мог быть российским шпионом, но это не может быть доказано. Является ли Масен агентом ФСБ, также не может быть доказано, заявил в ответ Сноуден.
Руководитель немецкой разведки Герхард Шиндлер досрочно уйдет на пенсию с 1 июля, вместо него придет чиновник министерства финансов ФРГ Бруно Каль, подтвердили в правительстве ФРГ.
Пост руководителя BND займет доверенное лицо министра финансов Вольфганга Шойбле - Бруно Каль. Смену главы разведки связывают со скандалом вокруг телефонной прослушки представителей европейских правительств и фирм.
По мнению BND, Москва воспользовалась Эдвардом Сноуденом, чтобы поссорить Западную Европу и США. Кремль использует любую возможность, чтобы дискредитировать Германию, считают немецкие спецслужбы.
В настоящее время "Исламское государство" является самой организованной и вооруженной лучше других террористической группировкой в мире, заявил глава BND Шиндлер.
Сэр Николас Уинтон награжден в Чехии Орденом Белого льва. 105-летний подданный Великобритании в годы нацизма спас от Холокоста сотни еврейских детей.
По данным СМИ, в документах могли быть сведения о разведывательной сети ФРГ, в частности, списки резидентур с именами и адресами агентов, а также концепции контрразведки.
Немецкий адвокат Ханс Кальмейер, родившийся в Оснабрюке, помогал подделывать документы, что спасло жизни тысяч евреев в Нидерландах.
Сотрудникам BND с января по июнь 2014 года едва удалось остаться в живых после многочисленных терактов, совершенных в Йемене, Саудовской Аравии, Афганистане и других странах, пишет журнал Focus.
Система раннего оповещения о кибератаках будет создана совместно с европейскими и американскими спецслужбами и позволит анализировать потоки информации для выявления вредоносных программ.
США отказываются обещать впредь не шпионить за членами германского правительства.
Вашингтон готов "к новому виду сотрудничества" с Берлином, но не к отказу от шпионской активности.
На интернет-аукционе Ebay выставлен оригинал списка Шиндлера - документа, спасшего жизни 1200 евреев во время Второй мировой войны.
АНБ передало германской разведке программы для контроля за потоками частных данных.
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