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Герхард Шиндлер

FILES - An unidentified Holocaust survivor sits holding his cane in the Yad Vashem Holocaust Memorial complex in Jerusalem on Tuesday, 25 April 2005 during the ceremony marking Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day, Israel today honors and remembers the six-million Jews who perished at the hands of the Nazis during World War II. EPA/PIERRE TERDJMAN dpa (zu dpa 0600 am 16.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | 100 Must-Reads Gregor von Rezzori Denkwürdigkeiten eines Antisemiten

"Шиндлер из Оснабрюка": праведник или нацист? 14.07.2020

Немецкий юрист Ханс Кальмайер отправил в концлагеря сотни евреев. А сотни спас от неминуемой гибели. Можно ли именем такого человека назвать в Германии музей?
Um den als Schindler von Osnabrück bekannt gewordenene Juristen Hans Calmeyer (undatiertes Archivbild) ist ein deutsch-niederländischer Historikerstreit entbrannt. Nach Ansicht des Calmeyer-Biographen Niebaum rettete der Osnabrücker in der Nazizeit mehr Juden als Oskar Schindler - nach Ansicht des niederländischen Historikers Stuldreher sei der vermeintliche Widerstandskämpfer dagegen ein legalistischer deutscher Beamter gewesen, der die Rassengesetze ausführte und mitschuldig ist am Holocaust. dpa (Nur s/w, zum dpa Korr.-Bericht Deutsch-holländischer Streit um 'Schindler von Osnabrück' entbrannt vom 30.11.1998)

Как спасал евреев "Шиндлер из Оснабрюка" 09.10.2017

Во времена нацизма этот немецкий юрист спас больше евреев, чем Оскар Шиндлер. В Израиле его почитают как героя. В Германии же имя Ханса Кальмейера мало кому о чем-то говорит.
ARCHIV - Der NSA-Enthüller Edward Snowden winkt am 14.12.2014 in Berlin während einer Videoschalte dem Publikum zu. Foto: Wolfgang Kumm/dpa (zu dpa Spionage-Enthüller Snowden twittert jetzt vom 29.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава ведомства по охране конституции ФРГ: Сноуден мог работать на спецслужбы РФ 10.06.2016

Ханс-Георг Масен допустил, что Сноуден мог быть российским шпионом, но это не может быть доказано. Является ли Масен агентом ФСБ, также не может быть доказано, заявил в ответ Сноуден.
17.06.2015 - Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, blickt vor seiner Vernehmung im NSA-Untersuchungsausschuss am 17.06.2015 in Berlin in die Runde. Foto: Jörg Carstensen/dpa (zu dpa BND warnt vor afghanischem Schleuser-Netzwerk vom 03.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Carstensen

Берлин: Смена главы BND произойдет в июле 27.04.2016

Руководитель немецкой разведки Герхард Шиндлер досрочно уйдет на пенсию с 1 июля, вместо него придет чиновник министерства финансов ФРГ Бруно Каль, подтвердили в правительстве ФРГ.
ARCHIV - Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) sitzt am 18.03.2016 in einem Besprechungsraum im Leitungsgebäude des BND in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa: Geheimdienst zwischen Affären und Anti-Terrorkampf vom 30.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

СМИ: Главу немецкой разведки отправляют в отставку 26.04.2016

Пост руководителя BND займет доверенное лицо министра финансов Вольфганга Шойбле - Бруно Каль. Смену главы разведки связывают со скандалом вокруг телефонной прослушки представителей европейских правительств и фирм.
7. 1. 2015 Wistleblower Edward Snowden ist am 07.01.2015 in Hamburg bei einer Pressevorführung der NDR-Dokumentation Schlachtfeld Internet - Wenn das Netz zur Waffe wird auf einer Video-Leinwand zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Erdnussbutter und Museumsbesuch: Snowdens heimliches Leben in Moskau vom 01.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/C. Charisius

BND: РФ с помощью Сноудена пытается вбить клин между США и Европой 15.04.2016

По мнению BND, Москва воспользовалась Эдвардом Сноуденом, чтобы поссорить Западную Европу и США. Кремль использует любую возможность, чтобы дискредитировать Германию, считают немецкие спецслужбы.
Palestinian women hold assult rifles during a rally by the Islamic Jihad to mark the anniversary of the movement's foundation in Gaza City, on November 1, 2013. AFP PHOTO/MOHAMMED ABED (Photo credit should read MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

Разведслужба ФРГ: "Исламское государство" опаснее "Аль-Каиды" 04.11.2014

В настоящее время "Исламское государство" является самой организованной и вооруженной лучше других террористической группировкой в мире, заявил глава BND Шиндлер.
epa04467083 British Sir Nicholas Winton (C) receives the Order of the White Lion from Czech President Milos Zeman at Prague Castle in Prague, Czech Republic, 28 October 2014. Sir Nicholas Winton saved 669 children, most of them Jewish, from Nazi-occupied Czechoslovakia during World War II. EPA/FILIP SINGER

Чехия удостоила высшей государственной награды "британского Шиндлера" 29.10.2014

Сэр Николас Уинтон награжден в Чехии Орденом Белого льва. 105-летний подданный Великобритании в годы нацизма спас от Холокоста сотни еврейских детей.
Die Einfahrt zum Gelände des Bundesnachrichtendienst (BND) in Pullach im Landkreis München (Bayern), aufgenommen am 12.08.2013. Foto: Stephan Jansen/dpa

СМИ: Разоблаченный сотрудник BND передавал США протоколы бесед на высшем уровне 02.09.2014

По данным СМИ, в документах могли быть сведения о разведывательной сети ФРГ, в частности, списки резидентур с именами и адресами агентов, а также концепции контрразведки.
Um den als Schindler von Osnabrück bekannt gewordenene Juristen Hans Calmeyer (undatiertes Archivbild) ist ein deutsch-niederländischer Historikerstreit entbrannt. Nach Ansicht des Calmeyer-Biographen Niebaum rettete der Osnabrücker in der Nazizeit mehr Juden als Oskar Schindler - nach Ansicht des niederländischen Historikers Stuldreher sei der vermeintliche Widerstandskämpfer dagegen ein legalistischer deutscher Beamter gewesen, der die Rassengesetze ausführte und mitschuldig ist am Holocaust. dpa (Nur s/w, zum dpa Korr.-Bericht Deutsch-holländischer Streit um 'Schindler von Osnabrück' entbrannt vom 30.11.1998)

"Шиндлер из Оснабрюка": Хансу Кальмейеру посвятят постоянную выставку 06.08.2014

Немецкий адвокат Ханс Кальмейер, родившийся в Оснабрюке, помогал подделывать документы, что спасло жизни тысяч евреев в Нидерландах.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, steht am 06.06.2014 in Bad Aibling (Bayern) vor Empfangsanlagen, den sogenannten Radomen in BND-Außenstelle nahe der Mangfall-Kaserne. An dieser Dienststelle wird unter anderem die Aufklärung von über Funk geführter Telekommunikation betrieben. Der BND stellt in einer sogenannten Transparenzoffensive Schilder an allen Außenstellen auf, die bisher mit Tarnbezeichnungen benannt waren. Foto: Stephan Jansen/dpa

Focus: Немецким разведчикам неоднократно удавалось выжить в терактах 29.06.2014

Сотрудникам BND с января по июнь 2014 года едва удалось остаться в живых после многочисленных терактов, совершенных в Йемене, Саудовской Аравии, Афганистане и других странах, пишет журнал Focus.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer-Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Im Krieg der Zukunft wird nicht nur geschossen, sondern auch gehackt: Weil unsere Gesellschaft von Informationstechnik abhängig ist, könnten Cyberangriffe immense Schäden anrichten, warnt Forscher Sandro Gaycken im Buch «Cyberwar». Der Ausweg: eine neue IT - die ist aber teuer. Foto: Oliver Berg dpa (zu dpa «Digitales Wettrüsten: Buchautor warnt vor dem «Cyberwar»») +++(c) dpa - Bildfunk+++ Photochrom, um 1890/1900 (Detroit Publishing Co.).

Германская разведка разрабатывает систему защиты от кибератак в интернете 17.05.2014

Система раннего оповещения о кибератаках будет создана совместно с европейскими и американскими спецслужбами и позволит анализировать потоки информации для выявления вредоносных программ.
ARCHIV - Mit Plakaten demonstrieren Teilnehmer am 18.06.2013 am Checkpoint Charlie in Berlin gegen das US-amerikanische Internet-Überwachungsprogramm der NSA Prism. Foto: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa US-Medien: Obama erwägt Einschränkungen für NSA-Überwachung vom 10.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Антишпионский договор между США и ФРГ находится на грани срыва 14.01.2014

США отказываются обещать впредь не шпионить за членами германского правительства.
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen (l), und der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, sind am 24.10.2013 im Bundestag in Berlin auf dem Weg zur Sitzung des Parlamantarischen Kontrollgremiums (PKG). Das Gremium kam nach Hinweisen auf eine mögliche Geheimdienst-Überwachung des Handys von Kanzlerin Merkel (CDU) zu einer Sondersitzung zusammen. Foto: Rainer Jensen/dpa

СМИ: США отказались от антишпионского соглашения с Германией 10.11.2013

Вашингтон готов "к новому виду сотрудничества" с Берлином, но не к отказу от шпионской активности.
ARCHIV - Der umfangreiche schriftliche Nachlass mit Dokumenten und Fotos des Fabrikanten Oskar Schindler, der in der Nazi-Zeit mehr als 1000 Juden vor dem Tod im KZ rettete, liegt am 16.10.1999 ausgebreitet auf einem Tisch in den Redaktionsräumen der Stuttgarter Zeitung in Stuttgart. Das 14-seitige Dokument, in dem 801 jüdische Häftlinge unter anderem mit Name, Geburtsdatum und Beruf aufgeführt sind, wurde am Freitag mit einem Startpreis von drei Millionen Dollar (rund 2,3 Millionen Euro) von einer Auktionsagentur aus Kalifornien auf der Plattform eingestellt. Als Standort des angebotenen Artikels wird Israel genannt. Foto: Bernd Weissbrod/dpa (zu dpa «Schindlers Liste bei Ebay angeboten» vom 20.07.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Список Шиндлера продается в интернете 22.07.2013

На интернет-аукционе Ebay выставлен оригинал списка Шиндлера - документа, спасшего жизни 1200 евреев во время Второй мировой войны.
Einen Lauschangriff der etwas harmloseren Art verüben am 12.1.1998 zwei Bronzefiguren des Stuttgarter Künstlers Karl-Henning Seemann an der Wand des Vorführsaales der Musikhochschule in Freiburg. Die zwei Figuren gehören zu einer insgesamt sechsteiligen Skulpturengruppe. Ungeachtet anhaltender Kritik zeichnet sich für die Einführung des sogenannten großen Lauschangriffs eine breite parlamentarische Mehrheit ab. Eine Koalitionsrunde unter Leitung von Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßte den Kompromiß, mit dem Innen- und Rechtspolitiker von Koalition und SPD den Weg für das Abhören von Wohnungen zur Strafverfolgung freigemacht hatten. Der Bundestag wird am 16. Januar abschließend über die Maßnahmen beraten.

Сноуден: ФРГ участвует в американских программах электронной слежки 07.07.2013

АНБ передало германской разведке программы для контроля за потоками частных данных.
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