10 фильмов Спилберга, которые нельзя не знать

Кинорежиссер Стивен Спилберг получает почетного "Золотого медведя" Берлинале. Удивительно, но "Инопланетянина", "Челюсти" и "Список Шиндлера" снял один и тот же человек.