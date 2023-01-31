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Вера Фридрих
5 ч. назад
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Топ-тема

Президент РФ Владимир Путин во время речи передФедеральным собранием в Москве, 21 февраля 2023 года

На Западе и в Украине раскритиковали речь Путина

Политика3 ч. назад
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Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

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