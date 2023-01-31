10 фильмов Спилберга, которые нельзя не знатьКинорежиссер Стивен Спилберг получает почетного "Золотого медведя" Берлинале. Удивительно, но "Инопланетянина", "Челюсти" и "Список Шиндлера" снял один и тот же человек.Фото: Jens Knappe/360-Berlin/picture alliance"Челюсти", 1975 год Фото: picture-alliance/dpa"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981 год Фото: United Archives/picture alliance"Инопланетянин", 1982 год Фото: dpa/picture-alliance"Цветы лиловые полей", 1985 год Фото: United Archives/picture alliance"Парк Юрского периода", 1993 год Фото: UIP/dpa/picture alliance"Список Шиндлера", 1993 год Фото: Universal Pictures/dpa/picture alliance"Спасти рядового Райана", 1998 год Фото: UIP/dpa/picture alliance"Линкольн", 2012 год Фото: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/picture alliance"Вестсайдская история", 2021 год Фото: 20th Century Studios/Courtesy Everett Collection/picture alliance"Фабельманы", 2022 год Фото: Universal Pictures/dpa/picture alliance10 фото10 фотоКиноСШАВера Фридрих5 ч. назад5 ч. назадhttps://p.dw.com/p/4Nmk5Реклама